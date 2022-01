Jest recepta na sukces podczas ME 2022. Szef polskiej ekipy dla „Wprost” o szansach reprezentacji

Już tylko godziny dzielą nas od startu polskiej reprezentacji piłkarzy ręcznych na ME 2022 na Węgrzech i Słowacji. Czy Polacy mają szanse nawiązać do dawnych sukcesów? Między innymi o to spytaliśmy Damiana Drobika, Dyrektora Sportowego ZPRP.