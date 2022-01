Horror trwa. Kolejne zakażenia w reprezentacji Polski podczas ME 2022

Chaos, horror, a przede wszystkim wielkie zamieszanie. Tymi słowami można by podsumować to, co dzieje się wokół reprezentacji polskich piłkarzy ręcznych, którzy w piątek powinni rozpocząć rywalizację podczas ME 2022. Sytuacje dodatkowo skomplikowały wyniki testów, które w czwartek po południu otrzymał sztab.

ME 2022. Reprezentant Polski i członkowie sztabu z pozytywnymi testami na COVID-19

– Sytuacja wygląda niefajnie. Tak zero-jedynkowo na ten moment mamy siedmiu zawodników poza składem – mówił w czwartek przed godziną 15 w rozmowie z Iwoną Niedźwiedź Damian Drobik, Dyrektor Sportowy ZPRP. Mowa tu o Przybylskim i Dawydziuku, którzy pozytywny wynik testu na COVID-19 otrzymali jeszcze w Polsce, a także o pięciu kolejnych zawodnikach, u których koronawirusa potwierdzono już po przybyciu na turniej.

Polski sztab łącznie poddano już czterem testom na COVID-19. Pierwszy dał wynik pozytywny u pięciu zawodników. Od zawodników i członków sztabu pobrano również próbki do testów w środę wieczorem i w czwartek rano. Między tymi testami w hotelu wszyscy członkowie polskiej reprezentacji zostali poddani również testowi antygenowemu, który dał wynik ujemny u wszystkich tych, którzy posiadali ujemny wynik testu PCR.

Wyniki drugiego i czwartego testu miały być znane w czwartek o godzinie 15. Do Polskiego sztabu dotarły jednak później. Po godzinie 19 o ich efekcie ZPRP poinformował w specjalnym komunikacie. „Test przeprowadzony jako drugi w dniu wczorajszym dał wynik pozytywny u zawodnika Bartłomieja Bisa oraz trzech członków sztabu szkoleniowego (Marcina Wicharego, Pauliny Adamskiej oraz Wojciecha Jurasza). Trzeci wczorajszy test wykonany metodą antygenową dał wszystkim członkom ekipy wyniki negatywne. Także dzisiejszy poranny test metodą PCR dał wyniki negatywne wszystkim członkom ekipy” – poinformował ZPRP.

W związku z częściowo pozytywnymi wynikami testów podjęto decyzję o pozostaniu w hotelu osób, które go otrzymały. Reszcie sztabu udało się udać na pierwszy trening na hali. Wcześniej nasi reprezentanci musieli ćwiczyć na sali konferencyjnej.

ME 2022. Polska chce zmian w testowaniu

„Wszystko wskazuje na to, że zaistniały chaos jest wynikiem różnych metod testowania uczestników turnieju przez organizatora. Związek Piłki Ręcznej w Polsce będzie wnioskował do EHF-u o testowanie zawodników i członków kadry testami PCR obowiązującymi w Europie. ZPRP zawnioskuje również o ponowne przetestowanie pięciu zawodników znajdujących się w izolacji” – przekazał związek.

W komunikacie poinformowano również, że do Bratysławy przyjechali już zawodnicy powołani przez Patryka Rombla w miejsce zawodników, którzy w środę uzyskali pozytywny wynik testu na koronawirusa. Oni jednak nie wezmą udziału w czwartkowym treningu, ponieważ czekają na wyniki swoich testów.

– Sytuacja jest niekolorowa i w pierwszym momencie, po tej informacji, gdzie pięciu chłopaków musiało nas opuścić, zostaliśmy, że tak powiem sprowadzeni do parteru, niemalże na deski używając terminologii bokserskiej, ale szybko się z tego podnieśliśmy i po prostu nie tracimy z oczu celu, po który tutaj przyjechaliśmy. Po prostu takie mamy warunki i staramy się z tym jakoś funkcjonować, nie tracąc głowy. Przykro nam jest, że niektórzy chłopcy wypadli z tego wszystkiego, ale póki co mistrzostwa jeszcze przed nami w teorii zespół będzie złożony, w związku z czym tego focusu nie możemy tracić i liczymy tylko na to, że to już koniec tych przygód – komentował jeszcze przed otrzymanie wyników testów Damian Drobik.

Rywalizację na ME 2022 Polacy powinni rozpocząć w piątek 14 stycznia o godzinie 20:30. Rywalami Biało-Czerwonych będą Austriacy. Transmisja tego spotkania dostępna będzie na antenie Eurosportu i w telewizji Metro.

