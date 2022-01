Starcie Polska - Norwegia w piłce ręcznej już dziś. Rywale mają powody do obaw. Gdzie i o której transmisja online i w TV?

Już w czwartek 20 stycznia polscy piłkarze ręczni rozpoczną zmagania w fazie zasadniczej mistrzostw Europy 2022. Pierwszym rywalem będą Norwegowie, którzy są stawiani w gronie faworytów turnieju.

Przed meczem Polska - Norwegia rywale obawiają się naszych zawodników

Na długo przed rozpoczęciem meczu z Biało-Czerwonymi Norwegowie nie ukrywali, że obawiają się naszych reprezentantów. Strach nie był wywołany poziomem sportowym, a plagą zakażeń w reprezentacji Polski i Niemiec. Niepokój dodatkowo potęgował fakt, że w Bratysławie Norwegowie są zakwaterowani w tym samym hotelu co Polacy, a oba zespoły będą spożywały posiłki w tym samym czasie.

— Największe wyzwanie dla nas nie będzie więc na boisku, lecz już podczas posiłków, które będziemy mieli w tym samym czasie i miejscu co Polska — powiedział lekarz reprezentacji Norwegii Thomas Torgaldsen agencji NTB.

Norwegowie na razie nie odnotowali żadnego zachorowania na COVID-19 podczas tegorocznego czempionatu starego kontynentu. Niestety tego samego nie można powiedzieć o reprezentacji Polski, która jeszcze przed wylotem na Słowację straciła dwóch zawodników, a przed pierwszym spotkaniem ME 2022 koronawirus z rozgrywek wykluczył kolejnych pięciu reprezentantów. Koronawirus nie oszczędził nas również przed spotkaniem z Niemcami, kiedy to pozytywny wynik testu otrzymał Maciej Gębala. Mimo iż jest on ozdrowieńcem, na razie nie ma informacji, czy będzie mógł wystąpić w spotkaniu z Norwegią.

Zdziesiątkowana Polska bez szans w starciu z Norwegią?

Przed meczem Polska-Norwegia trudno szukać pozytywów, które przemawiałyby za naszym zespołem. Powtórzone testy Adama Morawskiego, Piotra Chrapkowskiego, Jana Czuwary, Kacpra Adamskiego i Damiana Przytuły dały dwa wyniki negatywne tylko w przypadku tego ostatniego. Pozostali zawodnicy pozostają w izolacji.

Trener Patryk Rombel nie będzie mógł zatem skorzystać z Adama Morawskiego (podstawowy bramkarz) i filaru obrony, którym był Piotr Chrapkowski. Nadal nie ma również pewności, czy z Norwegią będzie mógł zagrać Gębala. Na domiar złego na początku spotkania z Niemcami kontuzji nabawił się Bartłomiej Bis, który dobrze radził sobie w defensywie podczas meczu z Białorusią. Zawodnik przechodzi badania, jednak wszystko wskazuje na to, że uraz jest na tyle poważny, że wykluczy go z gry.

Przed meczem z Norwegami jest jednak jedna pozytywna informacja. Izolację w kraju zakończył Dawid Dawydzik, który w środę o północy ruszył w drogę do Bratysławy. Jeżeli uzyska negatywny wynik testu na COVID-19, będzie mógł wesprzeć naszą defensywę, a ta nie będzie miała łatwego zadania. Naprzeciw staną bowiem gwiazdy światowego formatu: Sander Sagosen, Harald Reinkind, czy Christian O’Sullivan.

Polska - Norwegia podczas ME 2022. Gdzie i o które transmisja online i w TV? [TERMINARZ]

W czwartek mecz między Polską i Norwegią będzie ostatnim starciem w grupie. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna na antenie Eurosport 1, a także w telewizji Metro. Mecz będzie można obejrzeć również online na stronie player.pl i w aplikacji mobilnej.

Terminarz pozostałych spotkań podczas ME 2022:



20 stycznia (czwartek)

Rosja – Szwecja (15:30)

Niemcy – Hiszpania (18:00)

Polska – Norwegia (20:30)

21 stycznia (piątek)

Rosja – Hiszpania (15:30)

Polska – Szwecja (18:00)

Niemcy – Norwegia (20:30)

23 stycznia (niedziela)

Polska – Rosja (15:30)

Niemcy – Szwecja (18:00)

Hiszpania – Norwegia (20:30)

25 stycznia (wtorek)

Polska – Hiszpania (15:30)

Niemcy – Rosja (18:00)

Szwecja – Norwegia (20:30)

