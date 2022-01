Polska - Rosja coraz bliżej. Bardzo dobre wieści z naszego sztabu. Gdzie i o której transmisja online i w TV?

Po dotkliwych porażkach, jakich Biało-Czarwoni doznali w spotkaniach z Norwegią i Szwecją, nasi zawodnicy nie mają już nawet matematycznych szans na awans do kolejnej fazy turnieju. Nie oznacza to jednak, że złożyli już broń, a spotkanie z Rosją potraktują jako trening.

Mecz Polska - Rosja w pełnym składzie

Po raz pierwszy podczas tegorocznych mistrzostw Europy trener Patryk Rombel nie musi się głowić, jak posklejać polski skład. Izolację spowodowaną koronawirusem zakończyli już bowiem wszyscy zawodnicy. Szkoleniowiec będzie mógł skorzystać zatem z Piotra Chrapkowskiego i Damiana Dawydzika, którzy do składu wrócili na mecz z Norwegią, a także z Macieja Gębali i Adama Morawskiego, którzy w sobotę zakończyli izolację. Do gry wracają również Patryk Walczak i Maciej Zarzycki.

Powrót do składu wszystkich wspomnianych wyżej zawodników bardzo cieszy, zwłaszcza że niedzielny rywal nie będzie należał do łatwych. Rosja już dwukrotnie sprawiła ogromną niespodziankę na ME 2022. Najpierw w grupie pokonała Norwegię, a w fazie zasadniczej przez 50 minut prowadziła z Hiszpanią. Ostatecznie jednak Sborna przegrała jedną bramką, choć mogła zakończyć to spotkanie remisem, ponieważ w ostatniej akcji meczu sędziowie odgwizdali rzut karny. Tego nie wykorzystał jednak Igor Soroka i zamiast podziału punktów, całą pulę zgarnęła Hiszpania.

Starcie Polska - Rosja już dziś. Gdzie i o której transmisja?

Starcia między Polską a Rosją zawsze obarczone są dodatkową dawką emocji. Zwłaszcza że Rosja nadal pozostaje w grze o półfinał ME 2022, dlatego będzie za wszelką cenę dążyć do zwycięstwa.

Początek meczu Polska - Rosja zaplanowano na godzinę 15:30. Transmisja spotkania dostępna będzie na antenie Eurosport 2, a także w telewizji Metro. Starcie będzie można oglądać również na stronie player.pl i w aplikacji mobilnej.

