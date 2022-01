Polska – Hiszpania na pożegnanie z ME 2022. Będzie niespodzianka? Gdzie i o której transmisja online i w TV

Polska już od kilku dni wie, że nie ma szans na awans do kolejnej fazy ME 2022. Nie zmienia to jednak faktu, że Biało-Czerwoni nadal mają o co walczyć. Stawką meczu Polka — Hiszpania dla naszych reprezentantów będzie wyższe miejsce na koniec imprezy. W zdecydowanej trudniejszej sytuacji są nasi rywale, którym zwycięstwo zapewni awans do półfinału.

Polska – Hiszpania zaciętym pojedynkiem? Tak było chwilę przed ME 2022

Mimo iż reprezentacja Polski jest teoretycznie najłatwiejszym rywalem w grupie, to Hiszpanie nie mogą być pewni zwycięstwa, zwłaszcza że w ostatnich dwóch spotkaniach przydarzyły im się wpadki. W meczu z Rosją wygrali zaledwie jedną bramką, a gdyby w ostatniej akcji meczu rywale wykorzystali rzut karny, byłby remis. W niedzielę Hiszpanie niespodziewanie ulegli Norwegom. Czy świadczy to o zniżce formy obrońców tytułu?

Jeżeli Hiszpanie są zmęczeni, to mecz z Polską może nie być dla nich łatwy. Oba zespoły spotkały się 8 stycznia, czyli na niespełna tydzień przed startem ME 2022. Mecz odbył się w ramach turnieju towarzyskiego, którego gospodarzem byli Hiszpanie.

Już na początku tamtego spotkania Hiszpania wypracowała sobie siedmiobramkową przewagę. Nasi zawodnicy pokazali jednak wolę walki i po pierwszych 30 minutach było 12:15. Gospodarze w prawdziwych tarapatach znaleźli się w ostatnich dziesięciu minutach. W 51. minucie spotkania prowadzili 20:25, ale wówczas do szaleńczego ataku ruszyli reprezentanci Polski. Na 5 minut przed końcem z karnego trafił Krajewski, a Biało-Czerwoni tracili do rywala już tylko jedną bramkę. W ostatniej minucie Polska miała aż dwie szanse na wyrównanie, niestety swoich szans nie wykorzystali Olejniczak i Chrapkowski, a mecz zakończył się wynikiem 25:26.

To spotkanie jasno pokazało, że reprezentacja Polski potrafi walczyć z najsilniejszymi rywalami. Mimo iż było to spotkanie towarzyskie, to Hiszpania na pewno nie zbagatelizuje wtorkowego rywala. Stawka tego spotkania jest zbyt wysoka. Przed ostatnią kolejką Hiszpania z dorobkiem sześciu punktów zajmuje 3. miejsce w grupie, co pozwala walczyć maksymalnie o 5. lokatę podczas ME 2022. Wyprzedzają ją Norwegia i Szwecja, które posiadają taki sam dorobek punktowy, ale mają lepszy bilans bramkowy.

Polska – Hiszpania już we wtorek. Gdzie i o której transmisja online i w TV?

Wszystkie te czynniki sprawiają, że mecz Polska – Hiszpania może być bardzo widowiskowy i pełen emocji. Niestety rywalizację mogą wypaczyć kolejne wyniki testów na koronawirusa. Po meczu z Rosją pozytywny wynik otrzymali bowiem Mateusz Kornecki, Szymon Sićko, Melwin Beckman, Patryk Walczak, Melwin Beckman i Łukasz Wicha.

Start spotkania zaplanowano na wtorek 25 stycznia o godzinie 15:30. Transmisja meczu dostępna będzie na antenach Eurosport 1 i telewizji Metro. Starcie będzie można obejrzeć również online na stronie player.pl i w aplikacji mobilnej.

