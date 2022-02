Wicemistrz świata nie wyklucza, że ponownie zagra w reprezentacji Polski. Szykuje się spektakularny powrót?

Michał Jurecki nieodłącznie kojarzy się z sukcesami reprezentacji Polski, z którą w 2007 roku wywalczył wicemistrzostwo świata. Utytułowany zawodnik do tego dorobku dorzucił dwa brązowe krążki czempionatu, a na swoim koncie ma występy na igrzyskach i w mistrzostwach Europy. Niespełna 38-letni piłkarz ręczny od kilku lat nie występuje w biało-czerwonych barwach co nie oznacza, że wyklucza powrót do reprezentacji.

Michał Jurecki nie wyklucza powrotu do reprezentacji Polski

Zawodnik Azotów Puławy był ostatnio gościem programu „Super Zręczni” na Kanale Sportowym. – Nie ukrywam, że parę miesięcy, czy rok temu w głowie pojawiła mi się myśl, że fajnie byłoby jeszcze zagrać w kadrze. Mam 198 meczów, więc przydałyby się minimum dwa, żeby do dwusetki dobić – zdradził utytułowany szczypiornista.

Jurecki zaznaczył przy tym, że nie potrzebuje meczu pożegnalnego. – Trzeba usiąść i przedyskutować to na poważnie. Nie ukrywam, że z chęcią założyłbym jeszcze koszulkę biało-czerwoną – dodał.

Decyzję o ewentualnym powołaniu niespełna 38-letniego zawodnika i tak podejmie Patryk Rombel, czyli selekcjoner Biało-Czerwonych. Trener od pewnego czasu buduje kadrę w oparciu o młodych zawodników, ale Jurecki wciąż jest w dobrej dyspozycji, dzięki czemu jego obecność mogłaby wnieść do reprezentacji nie tylko dużo doświadczenia, ale również jakości. Ta przyda się szczególnie podczas przyszłorocznych mistrzostw świata, których będziemy współgospodarzami.

