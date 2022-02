Mecze Polska – Rosja odwołane. Jest oficjalny komunikat federacji

Związek Piłki Ręcznej w Polsce wystosował do EHF 24 lutego dwa pisma. W pierwszym poproszono międzynarodową organizację o ustosunkowanie się do sytuacji na Ukrainie i określenie, co z meczami Polska – Rosja kobiet w el. do mistrzostw Europy, które zaplanowane były na 3 i 6 marca. Europejska Federacja Piłki Ręcznej nie udzieliła odpowiedzi, więc ZPRP wystosowało kolejne pismo, w którym poprosiło o bezterminowe przełożenie tych spotkań.

EHF ogłosiła swoją decyzję

Związek Piłki Ręcznej w Polsce poinformował, że mecze reprezentacji Polski kobiet z Rosją w ramach eliminacji mistrzost Europy 2022 nie odbędą się. „ W obecnej chwili nie ma możliwości podania przybliżonej daty ich rozegrania. Powyższe uzgodnione zostało z Europejską Federacją Piłki Ręcznej” – napisano na oficjalnej stronie związku.

„EHF zdaje sobie w pełni sprawę z tego, że przełożenie tych meczów stwarza trudną sytuację dla wszystkich zaangażowanych. Jednak w tej sytuacji należało podjąć odpowiednią decyzję” – dodano jeszcze w komunikacie.

