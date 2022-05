Są nowe informacje w sprawie zdrowia Bogdana Wenty. Konieczna będzie operacja

Przypomnijmy, Bogdan Wenta w środę 11 maja uległ wypadkowi na rowerze. Do zdarzenia doszło na ul. Ściegiennego w Kielcach, kiedy to prezydent miasta wracał z pracy do domu. Jak wyjaśnił kielecki ratusz w komunikacie, były trener reprezentacji Polski w piłce ręcznej doznał szeregu obrażeń.

Na skutek upadku doszło do złamania lewej łopatki bez zwichnięcia stawu ramiennego oraz złamania żebra lewego, a także kilku niegroźnych stłuczeń i otarć. Prezydent jechał w kasku, dzięki czemu nie doszło do żadnych obrażeń głowy – przekazano.

Stan samorządowca określono jako dobry i jeszcze w czwartek Wenta przejdzie operację. Po zabiegu lekarze zdecydują z kolei w sprawie dalszej hospitalizacji byłego sportowca. Niewykluczone, że dwa kolejne dni prezydent miasta spędzi w szpitalu, a następnie będzie dochodził do pełni sił w domu.

Prezydent Kielc Bogdan Wenta serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które skierowały do niego życzenia szybkiego powrotu do zdrowia – czytamy w komunikacie.

Kariera Bogdana Wenty

Bogdan Wenta przez kilkanaście lat grał w reprezentacji Polski, a następnie występował w kadrze niemieckiej. Po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem, doprowadzając reprezentację Polski do wicemistrzostwa świata i brązowego medalu na czempionacie tej samej rangi.

Wenta z powodzeniem trenował również klub Vive Targi Kielce. Pod jego wodzą zespół czterokrotnie zdobywał mistrzostwo kraju oraz pięć razy triumfował w Pucharze Polski. Vive występowało również w Lidze Mistrzów, gdzie w 2013 roku zakończyło zmagania na trzecim miejscu.

Były zawodnik w 2012 roku zrezygnował z prowadzenia Biało-Czerwonych, a dwa lata później odszedł z Vive. Powodem takich decyzji było zaangażowanie się w działalność polityczną i planowany start w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zakończony zresztą sukcesem. W 2018 roku Wenta wrócił z Brukseli i wziął udział w wyborach samorządowych, z powodzeniem ubiegając się o fotel prezydenta Kielc.

