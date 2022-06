Łomża Vive Kielce w finale Ligi Mistrzów. Kiedy i o której mecz? Transmisja w TV i online

Łomża Vive Kielce trafiła do grupy B tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, w której zajęła pierwsze miejsce i uzyskała bezpośredni awans do ćwierćfinału. Podopieczni Tałanta Dujszebajewa w dwumeczu pokonali Montpellier Handball i zapewnili sobie udział w turnieju Final Four, który rozgrywany jest w Kolonii.

Liga Mistrzów. Łomża Vive Kielce zagra w finale

Rywalem mistrzów Polski w półfinale prestiżowych rozgrywek był Telekom Veszprem, z którym wcześniej kielczanie mierzyli się w fazie grupowej. Wówczas pierwsze spotkanie wygrało Vive, a w drugim górą był węgierski zespół. Starcie półfinałowe również było wyrównane, a po pierwszej połowie z dwubramkową przewagą prowadził Telekom Veszprem. Po zmianie stron drużyna prowadzona przez Dujszebajewa wzięła się za odrabianie strat i dzięki świetnej postawie w obronie oraz skutecznej ofensywie ostatecznie wygrała 37:35, meldując się w finale rozgrywek.

W drugim półfinale niemiecki THW Kiel podjął FC Barcelonę. Górą był zespół z Katalonii, który do przerwy prowadził 19:18, a w drugiej połowie podwyższył prowadzenie i wygrał 34:30. Tym samym hiszpańska drużyna po raz trzeci z rzędu zagra w finale Ligi Mistrzów, w którym będzie broniła tytułu wywalczonego przed rokiem.

Finał Ligi Mistrzów. O której mecz Łomży Vive Kielce?

Finał Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych zostanie rozegrany w niedzielę 19 czerwca. Spotkanie Łomży Vive Kielce z FC Barceloną rozpocznie się o godz. 18, a transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eurosportu oraz w serwisie Player.

