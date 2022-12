Poważna kontuzja Kamila Syprzaka. Szczypiornista ominie mistrzostwa świata

Fatalną wiadomością podzielił się Kamil Syprzak, lider reprezentacji Polski w piłce ręcznej. Ma to związek ze zbliżającymi się mistrzostwami świata, na których obrotowy miał wystąpić i wydatnie pomóc Biało-Czerwonym w osiągnięciu sukcesu. Wiadomo już, że tak się jednak nie stanie, ze względu na kłopoty zdrowotne sportowca.

Groźna kontuzja Kamila Syprzaka. Ominą go mistrzostwa świata

Nie da się ukryć, że będzie to poważne osłabienie dla zespołu prowadzonego przez Patryka Rombla. W obecnym sezonie Syprzak był bowiem w znakomitej formie, o czym świadczą statystyki – po 10. kolejkach Ligi Mistrzów był jej najskuteczniejszym zawodnikiem, ponieważ zdobył w niej aż 71 bramek. Nie ma praktycznie żadnych szans, aby wykorzystał tę doskonałą dyspozycję podczas mundialu.

Kontuzja, która u się przytrafiła, ma to do siebie, że nie da się jej wyleczyć z dnia na dzień, zagrać na środkach przeciwbólowych ani nic podobnego. Polak nabawił się urazu w spotkaniu PSG z SC Magdeburg. Badania, które przeszedł, jednoznacznie wskazały na przeciążeniowe złamanie kości strzałkowej. Minie kilka tygodni, zanim obrotowy wróci do zdrowia.

O pechowym zdarzeniu poinformował na swoim Twitterze. „Kontuzja – słowo, którego żaden sportowiec nie chce usłyszeć [...] Odliczałem już dni do zgrupowania reprezentacji Polski oraz styczniowych Mistrzostw Świata, które odbędą się w Polsce. Niestety, patrząc na zalecenie lekarzy klubowych, na tę chwilę nie będę mógł wziąć udziału w mundialu. Jest to dla mnie bardzo trudny czas, ponieważ robiłem wszystko w tym, jak i zeszłym sezonie, aby być w jak najlepszej formie na najważniejszą imprezę w rodzinnym kraju” – napisał Syprzak.

