Polski szczypiornista wskazał przyczynę porażki ze Słowenią. „Przepraszamy”

Nie tak miało wyglądać drugie spotkanie Polaków na mistrzostwach świata rozgrywanych w kraju nad Wisłą oraz Szwecji. Nasi reprezentanci, mimo porażki, pokazali się z dobrej strony w meczu otwarcia przeciwko Francji (24:26), żeby w drugiej potyczce wysoko ulec Słowenii 23:32. Brak jakichkolwiek argumentów oraz pomysłu na sforsowanie defensywy rywala był widoczny od samego początku meczu. Tuż po spotkaniu polscy szczypiorniści udzielali wywiadów, podczas których pozostało im jedynie przeprosić kibiców za boiskowe wyczyny.

Przemysław Krajewski wskazał przyczynę porażki ze Słowenią

Podczas meczu przeciwnicy biało-czerwonych regularnie odskakiwali na coraz wyższą przewagę punktową. W pewnym momencie wynosiła ona aż 11 „oczek”, a ostatecznie mecz zakończył się 9-punktową różnicą. Lewoskrzydłowy reprezentacji Polski Przemysław Krajewski przyznał, że to cała kadra, jest winna tak wysokiej porażce i to oni stanowili główny problem.

— Nie potrafię wyjaśnić tego, co się wydarzyło. Chciałbym przeprosić kibiców za ten mecz. Brak mi słów — mówił szczypiornista dla TVP Sport, wskazując winnego porażki — My sami. Popełniliśmy zbyt dużo błędów, nasza obrona nie funkcjonowała tak, jak to sobie założyliśmy. Myślę, że psychologicznie byliśmy dobrze do tego meczu przygotowani, aczkolwiek nie wiem, co się wydarzyło potem. Ciężko mi mówić. Musimy zagrać z Arabią zupełnie inaczej i odnieść zwycięstwo – dodawał Przemysław Krajewski.

MŚ w piłce ręcznej. Tabela grupy B

GRUPA B Miejsce Kraj Mecze Bilans Pkt. 1. Słowenia 2 65:42 4 2. Francja 2 67:47 4 3. Polska 2 47:58 0 4. Arabia Saudyjska 2 42:74 0

