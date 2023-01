Dujszebajew zaapelował do władz PZPR. „To będzie największy błąd”

Tałant Dujszebajew jest trenerem Łomży Industrii Kielce od 2014 roku. W międzyczasie prowadził także reprezentacje Węgier (2014-2016) oraz Polski (2016-2017). Utalentowany były piłkarz ręczny, a obecnie szkoleniowiec dokładnie śledzi poczynania Polaków na mistrzostwach świata rozgrywanych w kraju nad Wisłą oraz Szwecji, ponieważ w składzie gra kilku jego zawodników, reprezentujących kielecki klub. Mimo nie najlepszych wyników kirgiski trener jest przekonany, że Patryk Rombel może dać kadrze znacznie więcej dobrego.

Tałant Dujszebajew apeluje o niezwalnianie Patryka Rombla

Postawa reprezentacji Polski w grupie B mistrzostw świata wywołała mieszane uczucia. Porażka z Francją 24:26 nie przyniosła wstydu, gdyż Polacy zagrali z faworytami, jak równi z równymi. Następnie wysoko przegrali ze Słowenią 23:32, żeby na końcu wygrać 27:24 z Arabią Saudyjską. Dziś, 18 stycznia o godz. 20:30 biało-czerwoni podejmą Hiszpanię w pierwszym meczu drugiej rundy.

Żeby myśleć o awansie do ćwierćfinału mundialu, Polacy muszą wygrać zarówno wspomniane spotkanie, jak i następne z Czarnogórą i Iranem, ale też mieć nadzieję na korzystny dla nich przebieg innych meczów. Zdaniem Tałanta Dujszebajewa ten cel nie był realny do osiągnięcia jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw, ponieważ reprezentacja Polski nie ma wystarczająco silnego zespołu. Stwierdził też, że błędem PZPR byłoby zwolnienie Patryka Rombla.

— Związek narzucił cel, bo chciał przyciągnąć ludzi na trybuny i przed telewizory, tak samo pewnie trener i zawodnicy. Jeśli go zwolnicie, to będzie największy błąd, dojdzie do tego pod presją wszystkich wokół. Dajcie mu pracować do 2028 r. Dopiero potem wymagajcie od niego wyników. Jeśli go zwolnicie, to przyjdzie kolejny trener i znowu pójdzie wszystko do tyłu — powiedział Tałant Dujszebajew w rozmowie z „WP Sportowe Fakty”.

