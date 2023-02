Reprezentant Polski ogłosił zakończenie kariery. 27-latek zaskoczył swoją decyzją

Reprezentacja Polski szczypiornistów była współgospodarzem mistrzostw świata 2023. Trzy zwycięstwa i trzy porażki – to bilans podopiecznych Patryka Rombla, który po czempionacie pożegnał się z posadą selekcjonera.

27-letni Tomasz Gębala zakończył reprezentacyjną karierę

Z występów z orzełkiem na piersi zrezygnował także czołowy polski szczypiornista – Tomasz Gębala, który ma dopiero 27 lat. „W życiu przychodzą momenty, w których trzeba podejmować trudne decyzje. Nie zawsze decyzje te zależą od tego, co się chce. Gra dla reprezentacji Polski, gra na Mistrzostwach Świata w Polsce oraz gra dla takich kibiców to zaszczyt. To było niesamowite doświadczenie, jednak przyszedł moment, w którym mówię pas” – czytamy w oświadczeniu, które zamieścił na Instagramie.

„Dziękuje wszystkim, którzy byli ze mną od pierwszego meczu w koszulce z orzełkiem, aż do tego ostatniego. Wszystkim trenerom, członkom sztabu oraz zawodnikom. Nauczyłem się od Was rzeczy, które z pewnością uczyniły mnie lepszym sportowcem, ale też człowiekiem” – napisał szczypiornista.

Decyzję o zakończeniu kariery podjął także inny reprezentant Polski

Gębala nie jest jedynym polskim szczypiornistą, który ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. Na taki krok zdecydował się także Przemysław Krajewski, który w kadrze zadebiutował w 2012 roku. „Reprezentowanie Polski to ogromny zaszczyt, spełnienie marzeń i wspaniałe doświadczenie. Przez 10 lat dumnie reprezentowałem nasz kraj w seniorskiej reprezentacji. Nadszedł czas, aby podjąć bardzo ważną, aczkolwiek trudną dla mnie decyzję o zakończeniu mojej przygody z grą w reprezentacji Polski” – poinformował.

„Reprezentowanie naszego kraju na arenie międzynarodowej było dla mnie ogromnym zaszczytem i był to dla mnie wyjątkowy czas. Szczególnie że miałem niepowtarzalną okazję zagrać w Mistrzostwach Świata, które były organizowane w naszym kraju. Z tego miejsca, chciałbym podziękować wszystkim osobom, które towarzyszyły mi w tej przygodzie” – napisał.

