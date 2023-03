Mecz Polska - Francja. Gdzie i kiedy obejrzeć? Transmisja TV i online

Reprezentacja Polski rozegra pierwszy mecz od czasu przeciętnych mistrzostw świata. Na turnieju odbywającym się w naszym kraju oraz w Szwecji, szczypiorniści Patryka Rombla przeszli przez pierwszą fazę grupową, lecz w drugiej rywale nie pozostawili złudzeń, co do poziomu rywalizacji. Porażka z Hiszpanią kompletnie przekreśliła szansę na awans do ćwierćfinału turnieju.

Mecz Polska – Francja. Biało-Czerwoni w przebudowie

Zakończone niedawno mistrzostwa, a konkretnie mecz z Iranem, był ostatnim, w którym funkcję selekcjonera pełnił Patryk Rombel. Związek Piłki Ręcznej w Polsce po turnieju zakończył blisko czteroletnią współpracę. Póki co nieznany jest nowy stały trener. Włodarze powołali tymczasowo na tę funkcję dotychczasowego asystenta reprezentacji, Bartosza Jureckiego.

Polska mierzyła się z Francją podczas styczniowych mistrzostw. Po wyrównanej walce lepsi byli „Trójkolorowi”, zwyciężając 26:24. Od tego momentu w naszym zespole doszło do zmian. Tomasz Gębala, Piotr Chrapkowski i Przemysław Krajewski zakończyli reprezentacyjne kariery. Z kolei urazy wyeliminowały z gry Michała Daszka, Michała Olejniczaka i Ariela Pietrasika. Pozytywną wiadomością jest jednak powrót jednej z największych gwiazd polskiej piłki ręcznej, Kamila Syprzaka.

Mecz w Gdańsku będzie także okazją do uhonorowania legend polskiej reprezentacji. W przerwie meczu dojdzie do wręczenia pamiątkowych pater medalistom mistrzostw świata z 2007, 2009 i 2015 roku – Marcinowi Lijewskiemu, Karolowi Bieleckiemu, Tomaszowi Tłuczyńskiemu, Patrykowi Kuchczyńskiemu i Mariuszowi Jurkiewiczowi.

Polska – Francja. O której mecz i gdzie oglądać transmisję TV, online

Bracia Karabatić i spółka nie zaznali porażki z Biało-Czerwonymi od siedmiu lat. Spotkanie Polska-Francja rozpocznie się w środę, 8 marca o godzinie 18:00. Transmisję TV będzie można obejrzeć na kanale TVP Sport. Ponadto dostępna będzie także transmisja w Internecie na stronie internetowej TVP Sport.

