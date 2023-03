Trener Orlen Wisły Płock wylądował w szpitalu. Podano powód

Tegoroczny sezon PGNiG Superligi toczy się — można powiedzieć jak zwykle — pod batutą dwóch polskich hegemonów, czyli Industrii Kielce oraz Orlen Wisły Płock. W poprzednich sezonach pojedynki te zazwyczaj wygrywali kielczanie, którzy sięgali po mistrzostwo Polski. Klub z województwa świętokrzyskiego zmaga się obecnie z problemami natury finansowej, co również poniekąd przekłada się na wyniki ligowe. To wykorzystują płocczanie, którzy po 18. kolejkach są liderami. Teraz w ich szeregach stworzył się poważny problem.

Trener Orlen Wisły Płock trafił do szpitala

Ta bardzo niepokojąca informacja pojawiła się zarówno na stronie internetowej Nafciarzy, jak i ich mediach społecznościowych. Jakiś czas temu Xavi Sabate skarżył się na problemy z nerkami, co także wywołało jego hospitalizację. Na szczęście szkoleniowiec Orlen Wisły Płock jest już po zabiegu i wkrótce ma wrócić do pracy z reprezentacją Czech.

„Trener Nafciarzy – Xavi Sabate, przebywa obecnie na zgrupowaniu kadry narodowej Czech. Od kilku dni X. Sabate miał problemy zdrowotne i tuż przed wylotem na mecz z Islandią trafił do szpitala w związku z problemami z nerkami. Wczoraj trener przeszedł zabieg i aktualnie przebywa pod opieką lekarzy, a jego stan jest stabilny i czuje się już znacznie lepiej. Zgodnie z komunikatem czeskiej reprezentacji, jest szansa, że X. Sabate wróci do drużyny w najbliższych dniach. Trenerze! Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!” – czytamy w oficjalnym komunikacie zespołu.

Najbliższe spotkania Orlen Wisły Płock w PGNiG Superlidze

Piłkarze Xaviego Sabate są świeżo po zwycięstwie z Piotrkowianinem Piotrków Trybem S.A. 32:23. Najbliższe spotkanie zagrają przed własną publicznością, a ich przeciwnikiem będzie przedostatnia ekipa PGNiG Superligi Sandra Spa Pogoń Szczecin. Mecz odbędzie się w sobotę, 18 marca o godz. 15:00. Potem płocczan czekają starcia z Energą MKS Kalisz oraz MMTS-em Kwidzyń.

