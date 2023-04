Rosyjska mistrzyni wypadła z okna wieżowca. Zginęła na miejscu

To kolejna podobna informacja na przestrzeni kilku dni. Jakiś czas temu informowaliśmy o śmierci 18-letniej siatkarki Julii Itumy, która wypadła z hotelowego okna w Stambule. Tym razem tego typu wieść nadeszła z Rosji. O sytuacji zaczęły rozpisywać się media nie tylko z Rosji, ale też całego wschodniego bloku Europy. Trwa dochodzenie w tej sprawie.

Wiktoria Diwak nie żyje. Wypadła z ósmego piętra

Ciało Wiktorii Diwak zostało znalezione w ogródku przed 15-piętrowym wieżowcem. Kobieta wypadła z okna na ósmym piętrze, jednak to jedyny fakt, który wiadomo w tej sprawie. Nikt nie wie, w jaki sposób doszło do jej śmierci. 29-latka nie miała szans, rosyjskie media podają, że zginęła na miejscu. Jeszcze dzień przed tragedią rozgrywała mecz ligowy.

Wieści o niefortunnym zbiegu okoliczności dotarły do klubu Astrachanoczka Astrachań, którego barwy reprezentowała. Wszystkie osoby powiązane z zespołem są w szoku. Nikt nie wie, jak mogło dojść do takiego zdarzenia. W oficjalnym oświadczeniu przekazano, że o godz. 11:00 przesłała znajomym zdjęcia z nowo zakupionym kotem, a o 14:00 już nie żyła. „Nikt z nas nie rozumie, co się działo w tym czasie. To prawdziwa katastrofa dla nas wszystkich” – czytamy.

Kariera Wiktorii Diwak

W przeszłości Wiktoria Diwak grała w zagranicznych ekipach. Jednym z jej pracodawców było francuskie Achenheim Truchtersheim, a następnie Halle Neustadt. W Astrachanoczce występowała od 2021 roku. Przed transferem do wspomnianej ekipy była zawodniczką Dynama-Sinara, z którym trzykrotnie sięgnęła po mistrzostwo Rosji.

Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, które mają na celu dokładne ustalenie okoliczności, w których doszło do śmierci utalentowanej piłkarki ręcznej. Wstępne dane wykazują, że szczypiornistka wypadła z okna z ósmego piętra, gdyż na jej ciele stwierdzono obrażenia charakterystyczne dla upadku z wysokości. Jeden z funkcjonariuszy ścigania w wywiadzie dla RIA Novosti przyznał, że policja bierze pod uwagę dwie wersje: wypadek i samobójstwo.

