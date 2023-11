Polska stara się o Euro 2030 i 2032. Jest potwierdzenie europejskiej federacji

Rozpoczął się pierwszy etapu procedury przetargowej na organizację turniejów EHF EURO w 2030 i 2032 roku. Jak informuje Europejska Federacja Piłki Ręcznej jest zainteresowanie federacji członkowskich EHF na organizację tych czempionatów.

Polska stara się o organizację Euro 2030 i 2032

W sumie trzynaście różnych federacji złożyło wymagane listy intencyjne. W nadchodzącym procesie przetargowym możliwe są zarówno oferty indywidualne, jak i wspólne. Jak możemy zauważyć, wśród zainteresowanych jest Polski Związek Piłki Ręcznej, który zabiega o możliwość organizacji mistrzostw Europy mężczyzn w 2030 roku i ME kobiet dwa lata później.

Przyznanie organizacji EHF EURO na lata 2030 i 2032 zaplanowano na 14 grudnia 2024 roku podczas Nadzwyczajnego Kongresu EHF, który odbędzie się w Wiedniu.

„Europejska Federacja Piłki Ręcznej dostarczy teraz wszystkim zainteresowanym federacjom listę wymagań dotyczących organizacji turnieju EHF EURO. Do 1 czerwca 2024 r. oficjalne wnioski muszą zostać złożone do EHF. Ocena i pierwsze wizyty na miejscu odbędą się między lipcem a wrześniem 2024 roku. Ostateczne potwierdzenie wszystkich otrzymanych ofert zostanie dokonane przez EXEC na posiedzeniu we wrześniu 2024 roku” – czytamy.

Lista zainteresowanych federacji organizacją mistrzostw Europy w latach 2030 i 2032:

EHF EURO 2030 mężczyzn

Austria

Chorwacja

Czechy

Dania

Estonia

Francja

Niemcy

Polska

Szwajcaria

EHF EURO 2030 kobiet:

Czarnogóra

Serbia

Szwajcaria

Turcja

EHF EURO 2032 mężczyzn:

Austria

Chorwacja

Estonia

Francja

Niemcy

Słowenia

Szwajcaria

Turcja

EHF EURO 2032 kobiet:

Dania

Niemcy

Czarnogóra

Polska

Szwajcaria

Serbia

Planowane terminy rozgrywek ME mężczyzn i kobiet:

EHF EURO 2030 mężczyzn: 10–27 stycznia 2030 r.

EHF EURO 2030 kobiet: 28 listopada – 15 grudnia 2030 r.

EHF EURO 2032 mężczyzn: 15 stycznia – 1 lutego 2032 r.

EHF EURO 2032 kobiet: 2–19 grudnia 2032 r.

