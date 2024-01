Molestowanie i mobbing w polskiej piłce ręcznej? Wstrząsające zeznania kobiet

Wydawało się, że tuż po rozpoczęciu mistrzostw Europy w piłce ręcznej o szczypiorniaku będzie mówiło się najwięcej właśnie pod tym kątem. Nic bardziej mylnego. Na portalu sport.tvp.pl ukazał się bowiem artykuł, według którego jeden z członków zarządu ZPRP, a mianowicie Grzegorz Gutkowski, dopuścił się mobbingu oraz molestowania wobec byłych i obecnych pracownic federacji.

Mobbing i molestowanie w Związku Piłki Ręcznej w Polsce?

W tekście pada informacja na temat tego, że osiem kobiet złożyło zeznania przeciwko wspomnianemu działaczowi przed komisją ZPRP. Cała sprawa wypłynęła na światło dzienne tuż przed Bożym Narodzeniem za sprawą monitoringu zainstalowanego w budynku związku. Widać na nim jak Gutkowski uderza w pośladek jedną z pracownic. To właśnie ona jako pierwsza miała złożyć zawiadomienie w sprawie przekroczenia granic przyzwoitości przez działacza.

Jak się jednak okazuje – a przynajmniej tak twierdzą kobiety – nie był to odosobniony przypadek nieodpowiedniego zachowania członka zarządu federacji. Siedem innych dawnych oraz obecnych pracownic również zgłosiło, że doświadczyło poniżania, upokorzenia w relacjach służbowych, dyskryminacji ze względu na płeć oraz mobbingu ze strony Gutkowskiego. Niektóre z tych przypadków to sprawy całkiem świeże, inne sięgają kilka miesięcy wstecz.

Podczas spotkania z komisją działacz zaprzeczył wszystkim oskarżeniom, nazywając je kłamstwami i pomówieniami, a wspomniane nagranie z monitoringu uznał za zwykły żart. Aktualnie Gutkowski nadal pełni funkcję członka zarządu, choć ponoć otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę na początku stycznia.

– Trwa procedura. Przed jej zakończeniem nie będę rozmawiał na ten temat. To delikatna sprawa – powiedział Henryk Szczepański, prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, cytowany przez sport.tvp.pl. Jak na razie sprawa nie trafiła do sądu, ale nie jest wykluczone, że w niedalekiej przyszłości tak się stanie.

Kim jest Grzegorz Gutkowski?

Co ciekawe do niedawna spekulowano, że Gutkowski może zostać kandydatem na stanowisko prezesa federacji w najbliższych wyborach. W ZPRP pracuje od ponad dekady, a w 2016 roku był jednym z koordynatorów organizowanych w Polsce i Szwecji mistrzostw Europy. Do tego pełnił funkcję dyrektora turnieju, a obecnie zajmuje się mistrzostwami świata szczypiornistów do lat 21, które odbędą się w naszym kraju w 2025 roku. W zarządzie ZPRP odpowiada między innymi za rozwój dyscypliny w Polsce oraz jest wiceprezesem Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej.

