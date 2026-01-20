Katastrofa reprezentacji Polski. Rywale wygrali po... 28 latach przerwy!

Patrząc historycznie, mistrzostwa Europy nigdy nie były dla polskich szczypiornistów tym ulubionym turniejem. Nawet kiedy Polacy sięgali po medale wielkich imprez, to były to mistrzostwa świata. ME to sufit w postaci czwartego miejsca w 2010 roku. Solidnie było też cztery lata później, na 6. lokacie.

Ostatnie cztery edycje, wliczając tą z 2026 roku? Bardzo, bardzo słabe w wykonaniu Polaków. W 2020 było 21. miejsce, dwa lata później (2022) 12. pozycja, przed dwoma laty (2024) 16. lokata i... komplet porażek w dopiero co zakończonych (dla Polski) ME 2026. Czy może być zatem jeszcze gorzej?

ME piłkarzy ręcznych: Kompromitacja reprezentacji Polski w turnieju

W kwietniu 2025 roku selekcjonerem polskich szczypiornistów został Jota Gonzalez. Hiszpański szkoleniowiec z dużym doświadczeniem klubowym. A co z pracą jako trener reprezentacji? Polska okazała się być dla niego... szkoleniowym debiutem.

Hiszpan zastąpił na stanowisku Marcina Lijewskiego. Polacy pod ręką legendarnego, byłego reprezentanta, zajęli... najgorsze w historii polskich startów w MŚ miejsce. Była to lokata numer 25 na świecie.

Czego oczekiwał Gonzalez w kontekście ME 2026, żeby mówić o sukcesie?

– Muszą się na to złożyć dwie rzeczy. Pierwsza to wyniki i awans drużyny do rundy głównej. Chcemy pokazać wszystkim, że robimy postępy, możemy rywalizować z najlepszymi, a Polska jest ważną drużyną na mapie. Druga rzecz to sprawienie, aby polscy kibice byli dumni z naszej gry i naszych zawodników, którzy dają z siebie wszystko dla reprezentacji – mówił przed startem turnieju selekcjoner reprezentacji Polski.

Niestety, polscy szczypiorniści przegrali wszystkie grupowe mecze. Polacy przegrali kolejno: z Węgrami 21:29, z Islandią 23:31 i na zakończenie z Włochami 28:29. Co ciekawe, dla reprezentacji Italii było to pierwsze zwycięstwo w imprezie rangi ME od... 28 lat!

Polacy, przegrywając turniejowy „mecz o honor”, mocno skomplikowali swoją i tak już skomplikowaną sytuację w kontekście przyszłości. O czym dokładnie mowa? O przyszłorocznych MŚ. Walkę o awans reprezentacja szczypiornistów będzie musiała rozpocząć już w marcu b.r., od II rundy kwalifikacyjnej. Czyli znajdując się na prawdziwych peryferiach światowego szczypiorniaka.

Komplet porażek na ME 2026 sprawił, że Polska sklasyfikowana będzie w turnieju na miejscach 19-24.

