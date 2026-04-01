Nagła śmierć mistrza olimpijskiego! Ogromny szok w świecie sportu

Informacje dotyczące śmierci Eduarda Kokszarowa napłynęły w ostatnich kilkunastu godzinach. Rosjanin był trenerem białoruskiego klubu Mieszkow Brześć – przekazała jako pierwsza agencja RIA Novosti.

Eduard Kokszarow nie żyje. Nagła śmierć mistrza olimpijskiego

Największe sukcesy Koszkarow odnosił jednak jako zawodnik. Jako lewoskrzydłowy był uważany za jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy swojej epoki, łącząc doskonałość techniczną z inteligencją w piłce ręcznej, co uczyniło go ważną postacią przez ponad dwie dekady.

"Z wielkim smutkiem Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej (IHF) przyjęła wiadomość o śmierci Eduarda Kokszarowa, jednego z najbardziej utytułowanych piłkarzy ręcznych swojego pokolenia i trenera HC Meshkov Brest. Urodzony 4 listopada 1975 roku w Rosji, Kokszarow pozostawił niezatarty ślad w tym sporcie, zarówno jako zawodnik najwyższej klasy, jak i szanowany trener, który poświęcił swoje życie piłce ręcznej do ostatnich dni [...] W imieniu całej rodziny piłki ręcznej IHF, prezydent IHF dr Hassan Moustafa pragnie złożyć najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom Eduarda Kokszarowa, a także wszystkim tym, którzy współpracowali z nim przez całą jego niezwykłą karierę w piłce ręcznej. Jego dziedzictwo jako mistrza świata, mistrza olimpijskiego i lidera na boisku i poza nim na zawsze zapisze się w historii naszego sportu" – napisano na stronie Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej.

twitter

Największe sukcesy w karierze? Złoty medal olimpijski (2000), brąz na igrzyskach (2004), do tego mistrzostwo świata (1997) i wicemistrzostwo (1999) oraz brązowy krążek mistrzostw Europy (2004). Wszystkie tytuły Kokszarow zdobył jako reprezentant Rosji.

Rosjanin był również ośmiokrotnym mistrzem Słowenii i odegrał kluczową rolę w historycznym zwycięstwie w Lidze Mistrzów EHF w sezonie 2003/04, pierwszym i jedynym tytule Ligi Mistrzów w historii słoweńskiej piłki ręcznej, w barwach RK Celje Pivovarna Laško.

Eduard Kokszarow zmarł nagle w wieku 50 lat.

Czytaj też:

