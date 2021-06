Euro 2020. Widowiskowe zwycięstwo Duńczyków z Rosją, Sborna odpada z turnieju

– Dla nas turniej dopiero się zaczyna – powiedział Kasper Hjulmand, selekcjoner reprezentacji Danii na przedmeczowej konferencji prasowej i jak obiecał, tak się stało. Duńczycy przez większość meczu dominowali nad przeciwnikami, choć ci też mieli kilka momentów. Finalnie jednak górą byli gospodarze, którzy pod koniec drugiej połowy zdobyli dwie bramki w odstępie dwóch minut i tym samym przypieczętowali swój triumf 4:1. Gole strzelali kolejno Damnsgaard, Poulsen, Dziuba, Christensen i Maehle. Poniżej zapis relacji na żywo z całego spotkania.

90. min. +3 KONIEC MECZU! Dania wygrywa 4:1 i awansuje do fazy pucharowej, Sborna żegna się z Euro 2020! 90. min. Trzy minuty do końca drugiej połowy doliczył sędzia! 88. min. Duńczycy uskrzydleni, ciągle próbują kontrować Rosjan. Jeszcze są głodni goli! 85. min. Braithwaite schodzi, za niego Cornelius. Delaneya zmienił zaś Jensen. 83. min. Hojbjerg zrobił miejsce Maehle, a ten w końcu postawił wisienkę na torcie. Znakomity występ wahadłowego spuentowany sprytnym uderzeniem po ziemi. 82. min. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL!!!! 80. min. Christensen w końcu pokonał bramkarza bardzo mocnym strzale zza pola karnego. Nic nie dały wcześniejsze spektakularne interwencje Safonowa po strzałach Braithwaite'a i Stygera. 79. min. GOOOOOOOOOOOL!!!!! 77. min. Ależ waleczny jest dziś Braithwaite! Wywalczył kolejny rzut wolny pod polem karnym Rosjan. Diwiejew przewinił, ale pozostaje na boisku. 75. min. Braithwaite faulowany, gdy wychodził na pozycję. Diwiejew ukarany żółtą kartką. 73. min. Maehle znów wbiegł z lewej strony w pole karne, lecz jeden z obrońców zdołał wrócić i wybić piłkę na rzut rożny. 72. min. Damsgaard zszedł, za niego Norgaard. 70. min. Artiom Dziuba, Rosja strzela gola kontaktowego! 68. min. RZUT KARNY DLA ROSJI! 67. Chwilę wcześniej Czerczesow przeprowadził dwie zmiany. Kudriaszow i Kuzjajew zeszli, za nich Karawajew i Mukhin. 65. min. W międzyczasie Dolberg wszedł na boisko za Wassa. 65. min. Dolberg faulowany ewidentnie przez Kudriaszowa. Sędzia oszczędził Rosjanina, który ma już na koncie żółtą kartką. Duże szczęście obrońcy... 65. min. To powinno być 3:0! Brathiwate idealnie wyłożył piłkę Dolbergowi, ale ten źle przyjął piłkę. A był praktycznie sam na sam! 64. min. Czterech Duńczyków wpadło w pole karne Safonowa, był tam Braithwaite, strzelał Maehle, lecz wprost w bramkarza. 63. min. Złe podanie do Dziuby, a byłaby szansa na zagrożenie Schmeichelowi. Przed napastnikiem znajdował się tylko jeden obrońca. 62. min. Dwie zmiany również w drużynie rosjyjskiej. Żamaledtinow wchodzi za Ozdojewa, a Sobljew wszedł za Miranczuka. 61. min. Chwilę później Poulsen zszedł z boiska. Za niego Stryger 60. min. Co za błąd rosyjskiego obrońcy! Chciał podać do Safonowa, ale zrobił to niecelnie i piłka trafiła wprost do Poulsena. Napastnik strzelał do pustej bramki! 60. min. GOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 58. min. Maehle w kolejnej szarży i w końcu za daleko wypuścić sobie piłkę. 57. min. Delaney sfaulował Zobnina, coby ten nie wyprowadził kontry. Żółta kartka dla pomocnika Borussii Dortmund. 56. min. Zdążył Kudriaszow zablokować podanie Hojbjerga do kolegi, po chwili doskonale Kuzjajew zaasekurował kolegę. Duńczycy ze zdecydowaną inicjatywą! 53. min. Fantastyczne podanie Hojbjerga do Wassa, zagranie do Braithwaite'a, ale jego przyjęcie pozostawiało wiele do życzenia. 50. min. Jeszcze jedno ostre wejście Kudriaszowa, tym razem z Hojbjerga. Pomocnik leżał na murawie. Według Kaspera Hjulmanda, obrońca powinien dostać drugą żółtą kartkę – o tym dyskutował z arbitrem. 48. min. Mnóstwo fizycznej walki na początku drugiej połowy. Oba zespoły wyszły na drugą część meczu mocno zmotywowane. Kto dziś przegra, ten pożegna się z turniejem! 47. min. Maehle musi zejść z boiska, czy będzie mógł kontynuować grę? Przez chwilę Dania zagra w dziesiątkę. 46. min. Rozpoczynamy drugą połowę! 45. min Koniec pierwszej połowy! 44. min. Dużo chaosu w kilku ostatnich minutach. Jedni i drudzy po kilku podaniach notują straty w środku pola lub po długich piłkach. 41. min. Kilku centymetrów zabrakło Delaneyowi, aby dołożyć głowę i zdobyć bramkę na 2:0! 40. min Całe Parken eksplodowało energią, Dania dalej w natarciu! 39. min. Piękne trafienie Damsgaarda – Safonow nie miał nic do powiedzenia przy tym idealnym, technicznym, podkręconym strzale. W brodę powinien sobie pluć Dżikija, minięty łatwo krótkim zwodem. 39. min. GOOOOOOOOOOOOOOL!!! 38. min. Kudriaszew przecina następną centrę. Gdyby nie on, Poulsen stanąłby oko w oko z bramkarzem! 37. min. Maehle doskonale ograł rosyjskiego obrońcę, lecz kolejne dośrodkowanie zostało przecięte w ostatniej chwili. Był tam Braithwaite! 35. min. Hojbjerg i Braithwaite zupełnie się nie zrozumieli. Jeden odebrał piłkę drugiemu... 34. min. Baaaardzo niecelny strzał Gołowina zza szesnastki. 33. min. Pierwszy raz od dłuższego czasu Rosjanie zawiązali jakąś akcję, lecz ugrali tylko aut, którego wykonanie długo celebrują. Nie dziwota, że kibice na Parken gwiżdżą i niecierpliwią się. 31. min. Zespół Kaspera Hjulmanda nie ma jak spokojnie rozegrać akcji. Kjaer rozkłada ręce, Rosjanie świetnie się dziś ustawiają, zwłaszcza w środku pola. 30. min. CO ZA BOMBA HOJBJERGA! Już widzieliśmy to siatce, jednak piłka minimalnie ominęła słupek z zewnętrznej strony! 28. min. Ależ agresywne wejście Kudriaszowa w Wassa przy wyjściu do górnej piłki. Całkowicie zasłużona żółta kartka! 27. min. Rosjanie przekombinowali przy rzucie wolnym. Za wolne było to rozegranie do Gołowina i jego delikatne dośrodkowanie, aby mogło zaskoczyć Danię. 24. min. Simon Kjaer wyprowadza atak swojej drużyny po efektownym odbiorze, aczkolwiek jego koledzy nie idą za ciosem. 22. min. Kolejny rzut rożny i kolejny faul w ataku – tym razem na Kjaerze. Duńczycy mocno się pogubili w ostatnich minutach. 21. min. Kolejna groźna strata Duńczyków w środku pola, była kontra czterech na trzech, jednak podanie do Gołowina nie przeszło przez ostatniego obrońcę. 19. min. Dziuba dostał piłkę w polu karnym. Uderzył z półobrotu – bardzo niecelnie. 18. min. Gołowin wypracował sobie fantastyczną sytuację. Przebiegł z piłką kilkanaście metrów, minął obrońcę, ale uderzył prosto w Schmeichela. To mogło być 1:0! 16. min. Duńczycy z minuty na minutę grają coraz agresywniej w pressingu. Rosjanie nie potrafią się w tym odnaleźć i przejąć inicjatywy na dłużej. 13. min. Baithwaite w kolejnym dryblingu, tym razem jednak wypchnięty. Maehle kontynuuje akcję z drugiej strony, Rosjanie bronią się niemal całym zespołem w swoim polu karnym. 11. min. Dżykija wybił piłkę spod nóg Wassa, ważna interwencja! 9. min. Faul w ataku Poulsena. 9. min. Braithwaite minął w dryblingu dwóch przeciwników, ale kolejne dośodkowanie wylądowało na głowie rosyjskiego defensora. Rzut rożny! 8. min. Doskonała interwencja Vestegaarda. Gdyby obrońca nie przeciął podania, Dziuba wyszedłby sam na sam! 7. min. Dania cały czas na połowie Rosjan, pod ich polem karnym, ale brakuje jakiegoś otwierającego podania. 5. min. Maehle wbiegł z lewej strony w pole karne, wydawało się, że będzie groźnie, lecz niecelnie dośrodkował. 3. min. Dziuba osaczony przez kilku obrońców, Wass skutecznie odebrał mu piłkę, a napastnik jeszcze faulował przeciwnika. 1. min. Duńczycy próbowali zaatakować długim podaniem, ale była to dość naiwne zagranie. 1. min. GRAMY[/b 20:59 Przywitanie kapitanów - Dziuba i Kjaer wylosowali połowy 20:57 Na stadionie Parken rozbrzmiał hymn Danii! 20:54 Piłkarze obu drużyn wychodzą już na boisko! 20:43 Skład drużyny rosyjskiej na spotkanie z Danią:



twitter.com 20:38 Ze względu na obostrzenia dotyczące pandemii koronawirusa, rosyjscy kibice nie będą mogli dziś obejrzeć swej drużyny z trybun.



twitter.com 20:33 Reprezentacja Danii zagra dziś w następującym składzie:



twitter.com 20:26 Piłkarze reprezentacji Dani ruszyli już na rozgrzewkę.



twitter.com 20:23 Witamy w relacji na żywo meczu Rosja – Dania, który rozpocznie się już o 21:00!

Euro 2020. O'Donnell zdradził, jak rozpraszał rywala w trakcie meczu. „Kocham twoje łydki”