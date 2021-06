Czechy i Anglia w bitwie o pierwsze miejsce w grupie D mistrzostw Europy. Kto wygrał mecz?

Reprezentacja Czech była zupełnie nieoczekiwanym liderem grupy D, lecz ostatecznie zostali zdetronizowani. Głównie przyczynił się do tego Raheem Sterling, który strzelił dziś jedynego, zwycięskiego gola. Mecz przez 90 minut był wyrównany, choć trzeba przyznać, że proporcjonalnie to Anglia stworzyła sobie więcej dogodnych sytuacji do zdobycia bramek. Skromny triumf sprawił, że to Synowie Albionu wychodzą z pierwszego miejsca grupy D. Poniżej przedstawiamy relację tekstową z całego spotkania

22:53 Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, do zobaczenia jutro! 90+4. min. KONIEC MECZU! Anglia wygrywa 1:0 z Czechami po golu Raheema Sterlinga. Synowie Albionu wychodzą z grupy D z pierwszego miejsca, Czesi kończą na trzeciej lokacie. 90+3. min. Kalas dobrze zaasekurował kolegę, Kane musiał obejść się smakiem. 90+2. min. Rozpaczliwy strzał Krala z ponad 20 metrów. Wysoko ponad bramką. 90. min. Arbiter dodał trzy minuty do drugiej połowy. 89. min. Zbliża się końcówka meczu, ile minut doliczy sędzia? Tymczasem znów ruszyli Anglicy, Celustka w ostatniej chwili przeciął dośrodkowanie. 87. min. Był gol na 2:0 dla Anglii po podaniu Bellinghama do Hendersona, ale sędzia słusznie dopatrzył się spalonego. Początkowo wydawało się, że do jeden z Czechów tak niefortunnie zagrywał do tyłu. 84. min. Zmiana w drużynie Czech. Vydra wszedł za Holesa. 84. min. Bukayo Saka schodzi z boiska. Za niego Jadon Sancho. 83. min. Pekhart z dystansu, Czesi będą mieli rzut rożny. Tylko i aż. 82. min. Soucek przy piłce, próbuje rozegrać akcję, aczkolwiek nie za bardzo ma do kogo grać. 81. min. Od dłuższego czasu żadna z drużyn nie potrafi konkretniej zaatakować tej drugiej. Zrobił się nam mały mecz walki w środku pola bez elementu zaskoczenia. 79. min. Tyrone Mings zmienił Johna Stonesa na środku obrony. 77. min. Kolejne długie podanie do czeskiego skrzydłowego. Znów na posterunku był jeden z obrońców. 75. min. Król strzelców Ekstraklasy pojawia się na boisku. Tomas Pekhart zmienił Patrika Schicka! 75. min. Obie ekipy ewidentnie opadły z sił. Tempo meczu jest znacznie wolniejsze niż na przykład 20 minut temu. 74. min. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Piłka doleciała tylko do pierwszego z Czechów. Anglia znów w ataku pozycyjnym. 72. min. Dalekie podanie w kierunku Saki, Vaclik jednak dobrze się ustawił i uprzedził skrzydłowego. 71. min. Skrajnie złe podanie Sevcika, aczkolwiek kontra Anglii też została błyskawicznie zgaszona. 70. min. Kontakt między Borilem a Maguirem rzeczywiście był, ale po sprawdzeniu tej sytuacji arbiter słusznie nie podyktował jedenastki. 68. min. Mamy dośrodkowanie. Harry Maguire padł w polu karnym i protestował, że był faulowany. Na razie gramy dalej, a w międzyczasie czekamy na reakcję VAR. 68. min. Jude Bellingham również wszedł na boisko. Zmienił Jacka Grealisha. 67. min. Zanim stały fragment zostanie wykonany, jeszcze szybka zmiana. Za Sterlinga wchodzi Rashford. 66. min. Rzut wolny dla Anglii z lewej strony boiska. Saka przy piłce. 64. min. Dwie zmiany w reprezentacji Czech. Z boiskiem żegnają się Darida i Masopoust. Wchodzą Kral oraz Hlozek. 61. min. Pierwsza żółta kartka w meczu. Ukarany został Jan Boril. 60. min. Dobra interwencja Pickforda przy dośrodkowaniu do Schicka. Bramkarz oddalił zagrożenie dalekim piąstkowaniem. 58. min. Kalvin Phillips przerwał akcję Czechów w środku pola, po tym jak sam popełnił błąd. Sędzia tym razem był pobłażliwy wobec niego. 57. min. Czesi próbują długich podań w kierunku skrzydłowych, lecz przeważnie kończy się to stratami. 55. min. Jan Boril przeciął kolejne kąśliwe podanie, tym razem do Sterlinga. Byłoby gorąco pod bramką Vaclika, gdyby to przeszło. 53. min. Tomas Soucek zablokował długie podanie w kierunku Harry'ego Kane. Znakomicie ustawiony był zawodnik West Hamu. 51. min. Masopoust groźne centrował po ziemi, przepuścił piłkę Soucek, ale za nim nie było żadnego partnera, by wykończyć tę akcję. 49. min. Gdyby Harry Kane opanował podanie od Jordana Hendersona, byłby sam na sam z bramkarzem. Zabrakło mu kilku centymetrów. 46. min. Rozpoczynamy drugą połowę! 45. min. Jaroslav Silhavy również przeprowadza zmianę. Zszedł Jankto, za niego pojawił się Sevcik. 45. min. Będzie zmiana w reprezentacji Anglii. W przerwie meczu na boisko wchodzi Jordan Henderson, zszedł Declan Rice. 45. min. Sędzia nie doliczył ani jednej minuty do pierwszej połowy. Anglia prowadzi 1:0 po bramce Sterlinga. Widzimy się za kwadrans! 42. min. Kane lewą nogą zza szesnastki, broni Vaclik! 41. min. Kolejna kontra Czechów skasowana w zarodku. Angielscy obrońcy w tym aspekcie radzą sobie dziś lepiej niż dobrze. 39. min. Schick ze stratą w środku pola, Saka jest już w polu karnym, centrę wybija Celustka. Trudny moment dla reprezentacji Czech. 38. min. Kane centrował, ale Holes w ostatniej chwili przeciął to zagranie. Byłaby setka dla Anglików, gdyby tego nie zrobił. 37. min. Zgrabna akcja kombinacyjna, dośrodkowanie Shawa wybija Vaclik na rzut rożny. Mało brakowało, a mógłby być gol samobójczy po rykoszecie. 35. min. Kapitalna okazja Czechów! Uderzenie Jankto z woleja zostało zablokowane ofiarnie przez Shawa, a dobitka Soucka o centymetry minęła słupek z zewnętrznej strony! 34. min. Sterling niecelnie do Kane'a, ale podopieczni Jaroslava Silhavy'ego nie decydują się na szybkiego zagranie do ataku. 31. min. Anglia sunie z kolejną kontrą, zagranie Saki w końcu zostało zablokowane. 29. min. Chaos w polu karnym drużyny Southgate'a, strzał Soucka zablokowany w ostatniej chwili! 28. min. Holes z dystansu, Pickford musiał wykazać się refleksem. 28. min. Genialne podanie do Kane'a przed chwilą zaliczył... Stoper Harry Maguire! 27. min. Wciąż Anglicy przy piłce, Czesi wybijają kolejne dośrodkowania. W końcu Grealish popełnił faul w pressingu. 26. min. Fantastyczne podanie do Harry'ego Kane'a, ale jeszcze lepsza interwencja Vaclika. Wyczekał napastnika Tottenhamu i uratował Czechów! 24. min. Kolejne natarcie Anglików, w polu karnym są już Kane i Saka, trwa atak pozycyjny. 23. min. Kyle Walker niweluje akcję Czechów po ładnym, acz niecelnym dośrodkowaniu Masopousta. 20. min. Doskonała interwencja Daridy, Sterling mógłby wyjść sam na sam! 19. min. Czesi atakowali lewą flanką, ale centra poszybowała wprost na głowę Johna Stonesa. Na razie brakuje im dokładności w ostatnich podaniach. 17. min. Strata Saki, jest okazja na kontrę, ale Schick wybiegł z piłką na aut. 15. min. Fatalne dośrodkowanie Saki, ale Anglia ma szczęście – jeden z Czechów wybijał jeszcze gorzej. Będzie korner. 14. min. Dośrodkowanie w kierunku Schicka, lecz akcja Czechow kończy się spalonym. 12. min. Przeciągnięta akcja, Kane rozegrał do boku, a Jack Grealish idealnie dograł Sterlingowi na główkę! 12. min. GOOOOOOOOOOOL!!! 11. min. Kane z dystansu, ale piłka poszybowała wysoko w trybuny. 10. min. Shaw niecelnie w pole karne z rzutu wolnego. 8. min. Harry Kane faulowany w środku pola. Kalas przewinił, ale jeszcze bez żółtej kartki. 7. min. Niecelne dośrodkowanie Coufala, Anglicy ruszają w drugą stronę. 6. min. Coufal do boku, Masopoust nie przedarł się przez obrońców. Na razie spotkanie jest dość chaotyczne. 4. min. Powoli swoją akcję rozgrywają Anglicy. Harry Kane cofnął się do rozegrania w stylu Lewandowskiego, aż przed obrońców. 2. min. Raheem Sterling trafia w słupek! Tomas Vaclik nie miałby szans na wybronienie tego loba! 1. min. GRAMY! 21:00 Hymny obu drużyn wybrzmiały, za chwilę zaczynamy mecz! 20:55 Piłkarze obu drużyn wychodzą już na boisko! 20:43 Kibice na Wembley będą dziś mocno wspierać reprezentację Anglii.



twitter.com 20:40 Trwa rozgrzewka piłkarzy.



twitter.com 20:38 Gareth Southgate dokonał czterech zmian w wyjściowym składzie względem ostatniego spotkania. Do pierwszej jedenastki wskakują: Kyle Walker, Harry Maguire, Jack Gealish i Bukayo Saka.



twitter.com 20:34 Poniżej znajdziemy natomiast skład Anglików:



twitter.com 20:28 Czesi zagrają dziś w następującym składzie:



twitter.com 20:22 Wembley jest już gotowe na przyjęcie obu drużyn.



twitter.com 20:18 Witamy w relacji na żywo z meczu Czechy – Anglia, który rozpocznie się już o godzinie 21:00!

