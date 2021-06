Hiszpania walczyła ze Słowacją o przejście do 1/8 finału Euro 2020. Wiemy kto awansował!

Reprezentacja Hiszpanii była typowana na głównego faworyta tej grupy i ostatecznie spełniła oczekiwania. W trzecim meczu fazy grupowej La Furia Roja zagrała ze Słowacją i przez cały mecz pewnie dominowała nad rywalem. W dużej mierze gospodarzom pomógł Martin Dubravka, co ewidentnie podłamało drużynę Stefana Tarkovicia. W drugiej połowie tempo meczu znacznie spadło, jednak zmiennicy, chcąc wykazać się przed Luisem Enrique, zdołali zdobyć kolejne bramki. Zapraszamy na relację na żywo z tego spotkania:

90+4. min. KONIEC MECZU! Hiszpania wygrywa 5:0 i awansuje do 1/8 finału Euro 2020! 90. min. Sędzia doliczył cztery minuty. 90. min. Laszlo Benes zmienił Marka Hamsika w końcówce. 89. min. Oyarzabal jeszcze raz wpadł w pole karne, aczkolwiek uderzył niecelnie. 87. min. Znakomite zagranie Thiago zewnętrznym podbiciem do Pedriego, choć odrobinę za mocne. 84. min. Sarabia do Traore na prawą stronę, ten jednak znów niecelnie. 82. min. Mogło być już 6:0 po dograniu Alby, aczkolwiek Oyarzabal minął się z piłką o centymetry! 81. min. Kapitalna akcja Traore prawą stroną, tylko jego dośrodkowanie było zdecydowanie za mocne. 79. min. Alcantara szybko chciał uruchomić kolegę z ataku, lecz podał niecelnie. 78. min. Słowacy znów mogli wyprowadzić kontrę, ale zwolnili akcję i po chwili stracili futbolówkę. Źle podawał Hamsik. 77. min. Gerard Moreno schodzi z boiska, za niego Adama Traore. Na murawie pojawił się też Mikel Oyarzabal, który zmienił Cesara Azpilicuetę. 74. min. Hiszpania nie rezygnuje z kolejnych ataków. Jordi Alba był z lewej strony, lecz jego centra została zablokowana. 72. min Kolejny gol samobójczy! Tym razem po dużym zamieszaniu do własnej bramki trafił Juraj Kucka! 72. min. GOOOOOOOOOOOOOL!!! 71. min. Ponadto Pau Torres zmienił Erica Garcię. 71 .min. Kolejna zmiana – tym razem Thiago Alcantara wszedł za Sergio Busquetsa. 69. min. Robert Mak i Lukas Haraslin schodzą. Za nich Vladimir Weiss i Tomas Suslov. 67. min. Pedri genialnie rozegrał akcję z lewej strony, a Ferran Torres, który chwilę temu wszedł na murawę, zdobył bramkę po podaniu Sarabii! 67. min. GOOOOOOOOOOOL!!! 66. min. Ferran Torres wchodzi na boisko za Alvaro Moratę. 64. min. Azpilicueta groźnie dośrodkowywał z prawej strony. Był tam Morata, ale był też jeden z obrońców. 62. min. Hiszpanie spokojnie rozgrywają piłkę między sobą, mają prawo czuć się bardzo pewnie przy takim prowadzeniu (3:0). 59. min. Jordi Alba ukarany żółtą kartką za faul taktyczny w środku pola. 57. min. Pablo Sarabia autorem gola! Ofensywny pomocnik zdobył bramkę, uderzając ze środka pola karnego po podaniu od Jordiego Alby. Nikt nie pilnował Sarabii! 56. min. GOOOOOOOOOOOOOL!!! 55. min. Dalekie podanie Hubocana do Durisa, ten był z lewej strony pola karnego, ale skiksował wprost do rąk Unaia Simona. 53. min. Pedri nieudolnie przedzierał się lewą flanką. Gospodarze wciąż przy piłce. 52. min. Hiszpanie rozpoczęli drugą połowę bez animuszu. Od kilku minut niestety nie dzieje się nic ciekawego na boisku. 50. min. Znakomity odbiór Sarabii na połowie przeciwnika, ale Morata za długo holował piłkę. 48. min. Strzał Durisa zablokowany. 46. min. Rozpoczynamy drugą połowę! 46. min. Stefan Tarković dokonuje zmian, aby jeszcze ratować wynik tego meczu. Na boisko wchodzą Michal Duris oraz Stanislav Lobotka. Zeszli Ondrej Duda i Jakub Hromada. 45+4. min. Koniec pierwszej połowy! 45+4. min. Sprytne podanie Pedriego do Gerarda Moreno, ten delikatnie wrzucił piłkę w pole bramkowe, a tam był Aymeric Laporte. Obrońca Manchesteru City znakomicie to wymierzył. A wszystko zaczęło się od straty Hromady. 45+3. min. GOOOOOOOOOOOOOL!!! 45+2. min. Skriniar uratował Słowację przed utratą bramki na 0:2. 45+1. min. Sędzia doliczył 4 minuty do pierwszej połowy. 45+1. min. Kolejny strzał Hiszpanów, tym razem próbował Gerard Moreno, ale zbyt lekko. 45. min. Koke uderzał z ponad 20 metrów, aczkolwiek futbolówka minęła bramkę o kilka metrów. 43. min. Pedri stracił piłkę na rzecz Hamsika. Słowacy są zbyt nonszalanccy, aby skonstruować jakąś akcję. 41. min. Niecelne, wręcz naiwne podanie Jordiego Alby w pole karne. To nie miało prawa się udać. 40. min. Sergio Busquets ukarany żółtą kartką. Już wcześniej zobaczył ją Ondrej Duda. 38. min. Juraj Kucka znów gra bardzo ostro. Będzie okazja do groźnego dośrodkowania. 36. min. Ondrej Duda spudłował w sytuacji sam na sam, ale gola i tak by nie było. Pomocnik był na wyraźnym spalonym. 35. min. Doskonałe podanie prostopadłe do Azpilicuety, ale w polu karnym nie było nikogo, kto mógłby to wykończyć. Mimo to Satka panicznie wybił piłkę. 33. min. Była szansa na wyprowadzenie kontry, przerzut Kucki był jednak bardzo niecelny. Słowacy wciąż przy piłce, ale atakują bez pomysłu. 31. min. Absurdalna sytuacja. Sarabia strzelił w poprzeczkę, a następnie Dubravka sam sobie wbił piłkę do bramki, próbując ją przenieść nad poprzeczką. Kuriozalny gol... 30. min. GOL SAMOBÓJCZY, HISZPANIA NA PROWADZENIU! Sarabia kolejny raz w pole karne, wprost do „koszyczka” Dubravki. 28. min. Długa piłka do Skriniara, ale ten odgrywał niecelnie. 27. min. Jeden z naprawdę niewielu wypadów Słowacji na połowę Hiszpanów zakończył się faulem na Hromadzie. 25. min. Chwila przerwy na uzupełnienie płynów, w Andaluzji jest 30 stopni w cieniu, a cienia na boisku jest mało... 24. min. Znakomita interwencja Dubravki przy strzale Moraty zza szesnastki! 23. min. Hubocan zatrzymał szarżę jednego z przeciwników, Hromada wybił futbolówkę i znów Hiszpanie budują atak pozycyjny. Oglądamy mecz do jednej bramki. 21. min. Przedzierają się zawodnicy Luisa Enrique środkiem, choć podanie Azpilicuety było bardzo niecelne. 19. min. Świetna wrzutka Pedriego, ale Sarabia nie dostawił dobrze nogi. Chwilę później w podobny sposób z futbolówką minął się sam Pedri! 16. min. Hiszpanie wciąż w natarciu, zamknęli Słowaków w ich polu karnym, ale nic z tego nie wynika jeśli chodzi o zagrożenie pod bramką. 14. min. Koke centruje z prawej strony, ale będzie tylko rzut rożny. 12. min. Dubravka broni strzał Alvaro Moraty z rzutu karnego! 12. min. Koke zdążył wstawić nogę przed Hromadę, a ten wyciął go z dużą siłą. Ewidentna jedenastka. 11. min. Bjorn Kuipers biegnie do ekranu... MAMY RZUT KARNY DLA HISZPANII! 10. min Sędzia jednak sprawdza, czy nie powinno być rzutu karnego! 9. min. Pada jeden z Hiszpanów w polu karnym przeciwników, ale arbiter odgwizdał faul w drugą stronę. 7. min. Dubravka wyłapuje piłkę posłaną w szesnastkę przez Sarabię. 4. min. Słowacy bronią się przed groźną akcją! Najpierw z lewej strony centrował Morata, potem jeden z jego kolegów uderzył prosto w obrońcę rywala. 2. min. Jordi Alba na posterunku, długa piłka Słowaków na prawe skrzydło nie dotarła do adresata. 1. min. GRAMY! 17:57 Na Estadio La Cartuja wybrzmiały hymny! 17:53 Obie drużyny czekają już w tunelu. 17:43 Piłkarze są już po rozgrzewce.



twitter.com 17:38 A oto jedenastka Hiszpanów. Dla ułatwienia tekstowa wersja:

Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Alba, Busquets, Pedri, Koke, Sarabia, Moreno, Morata.



twitter.com 17:33 Słowacy zagrają dziś w następującym składzie:



twitter.com 17:27 Hiszpanie będą dziś bardzo mocno wspierani przez swoich kibiców!



twitter.com 17:21 Witamy w relacji na żywo z meczu Słowacja – Hiszpania, który odbędzie się 23 czerwca o godzinie 18:00 w Sewilli. Zapraszamy!

