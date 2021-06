NA ŻYWO: Hiszpania walczy ze Słowacją o awans do 1/8 finału Euro 2020

Reprezentacja Hiszpanii jak na fakt, że była typowana na głównego faworyta tej grupy, radzi sobie nie najlepiej. Pierwszej spotkanie mistrzostw Europy w wykonaniu La Roja zakończyło się bezbramkowym remisem. Hiszpanie mimo 75 procent posiadania piłki i 17 sytuacji bramkowych nie byli w stanie strzelić swojemu przeciwnikowi bramki. W drugim starciu drużyna Luisa Enrique zremisowała 1:1 z Polską, przez co teraz ma nóż na gardle.

Zapraszamy na relację na żywo z tego spotkania: