Euro 2020. Po dogrywce Włochy meldują się w ćwierćfinale mistrzostw Europy

Italia miała mnóstwo problemów w spotkaniu z Austrią. Przez półtorej godziny zespół Roberto Manciniego bił głową w mur, a nie mogli go skruszyć nawet tacy wirtuozi jak Immobile, Verratti, Insigne czy Barella. Pierwszy z wymienionych miał zdecydowanie najlepszą okazję do zdobycia gola, gdy zza pola karnego uderzył w spojenie słupka z poprzeczką. Mecz rozstrzygnął się dopiero w dogrywce, choć emocji nie brakowało do samego końca starcia. Squadra Azzura wyszła na prowadzenie 2:0, by następnie stracić gola na 2:1. W końcu jednak Włosi mogą cieszyć się z awansu do kolejnej fazy turnieju.

Poniżej przedstawiamy relację tekstową z tego spotkania.