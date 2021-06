NA ŻYWO: Czy Włosi pobiją swój rekord i pokonają Austrię w 1/8 Euro 2020?

Po awansie z fazy grupowej reprezentacja Włoch zagra z Austrią. Jeśli podopieczni nie przegrają, będzie to ich 31. mecz z rzędu bez porażki. Dotychczas rekord należy do drużyny, którą w latach 1929-1948 prowadził Vittorio Pozzo. Przebicie tego osiągnięcia jest jak najbardziej w zasięgu Squadra Azzura, która w tych mistrzostwach Europy zanotowała trzy zwycięstwa i trzy czyste konta. Mimo że siła rażenia zespołu Franco Fody też jest spora – grają w nim przecież David Alaba, Marcel Sabitzer czy Marko Arnautović – to wciąż Włosi pozostają faworytami.

Zapraszamy na relację na żywo z tego spotkania.