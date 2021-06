Pierwsza duża niespodzianka w Euro 2020. Czechy pokonały Holandię i przeszły do ćwierćfinału

Przez większą część spotkania przeważała Holandia. Najbliżej zdobycia bramki był Malen, który w sytuacji sam na sam próbował mijać Vaclika, ale temu udało się skutecznie interweniować. Obraz spotkania zmienił się znacznie, kiedy czerwoną kartkę ujrzał De Ligt. Później to podopieczni Jaroslava Silhavy'ego przejęli inicjatywę i wypunktowali osłabionych przeciwników. Bohaterem meczu został Holes, który najpierw sam strzelił gola, a później asystował przy trafieniu Schicka. Czesi niespodziewanie pokonali Holendrów i zagrają w ćwierćfinale Euro 2020.

Poniżej zamieszczamy relację tekstową z tego starcia.