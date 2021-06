Osiem goli w meczu Chorwacji z Hiszpanią. Znamy kolejnego ćwierćfinalistę Euro 2020

Mecz Chorwacja – Hiszpania był jednym z potencjalnych hitów 1/8 Euro 2020 i kto skusił się, by go obejrzeć, ten na pewno nie żałował. Niespodziewanie to Chorwaci jako pierwsi wyszli na prowadzenie po kuriozalnej bramce samobójczej. Ten gol podziałał jednak jak płachta na hiszpańskiego byka.

Euro 2020. Chorwacja - Hiszpania - kto wygrał, wyniki

Wydawało się, że nic nie jest w stanie zagrozić Hiszpanom w awansie do ćwierćfinału, ale w doliczonym czasie gry Pasalić doprowadził do remisu. Dogrywka zaś toczyła się w iście szalonym tempie, mimo iż piłkarze obu drużyn ewidentnie słaniali się na nogach. Najlepszym tego przykładem był Busquets, który przez kilka minut błagał Luisa Enrique o zmianę, ale nie było kiedy jej przeprowadzić.

Euro 2020. Chorwacja - Hiszpania - jaki wynik

W końcu La Roja zdobyła jeszcze dwie bramki w dogrywce i awansowała do ćwierćfinału. Łącznie obejrzeliśmy w tym starciu aż osiem goli. Ostatecznie w całym spotkaniu obejrzeliśmy aż osiem goli. To najbardziej obfity mecz mistrzostw Europy w bramki od 51 lat. W 1960 roku Francja pokonała Jugosławię 5:4. Dziś Chorwaci i Hiszpanie stworzyli równie znakomite widowisko. Poniżej zapis relacji na żywo z meczu.