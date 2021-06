NA ŻYWO: Czy Chorwacja poradzi sobie z Hiszpanią bez Perisicia? Bitwa o ćwierćfinał Euro 2020

3. min. Ferran Torres wypchnięty w aut, Hiszpania szybko jednak odzyskała piłkę. 2. min. Pierwsza szansa dla Hiszpanów. Laporte podawał prostopadle do Gayi, Livaković był na posterunku. 1. min. GRAMY! 17:56 Czas na hymny obu drużyn! 17:53 Piłkarze obu drużyn są już w tunelu i czekają na początek rywalizacji. 17:45 Chorwaci rozpoczną mecz w następującym składzie:



twitter.com 17:42 Oto wyjściowa jedenastka reprezentacji Hiszpanii:



twitter.com 17:39 Chorwaci na pewno nie będą dziś narzekali na wsparcie kibiców.



twitter.com 17:28 Hiszpanie zameldowali się już na stadionie Parken w Kopenhadze.



twitter.com 17:25 Witamy w relacji na żywo z meczu Chorwacja – Hiszpania. Starcie rozpocznie się o godzinie 18:00!

Skrzydłowy Ivan Perisić jest jednym z liderów zespołu Zlatko Dalicia, ale w 1/8 finału nie wystąpi ze względu na zakażenie koronawirusem. To wielka strata pod kątem zarówno mentalnym, jak i sportowym. W dużej mierze to właśnie dzięki Perisiciowi Chorwacja wyszła z grupy na Euro 2020. Z Czechami strzelił gola, przeciwko Szkocji też zdobył bramkę, a do tego dołożył asystę. Czy bez zawodnika Interu i tak uda się zatrzymać Hiszpanię? W związku z jego nieobecnością jeszcze większa odpowiedzialność za wynik spadnie na zawodników z drugiej linii, czyli Lukę Modricia, Marcelo Brozovicia czy Mateo Kovacicia.

Dopiero w trzeciej kolejce obie ekipy przypieczętowały awans do 1/8 finału. Drużyna z Bałkanów pokonała 3:1 Szkocję, a świetne spotkanie rozegrał Luka Modrić. Podopieczni Luisa Enrique również pewnie rozprawili się z rywalem, wygrywając ze Słowacją 5:0. Teraz Chorwacja i Hiszpania zmierzą się w bezpośrednim starciu o ćwierćfinał mistrzostw Europy. Zwycięzca tego meczu zagra 2 lipca w ćwierćfinale, a jego rywalem będzie wygrany z pary Francja – Szwajcaria.

Zapraszamy na relację na żywo z tego spotkania.

