Szwecja i Ukraina potrzebowały dogrywki, aby wyłonić ostatniego ćwierćfinalistę. Kto wygrał mecz?

Szwecja i Ukraina zmierzyły się ze sobą w ostatniej parze 1/8 finału mistrzostw Europy. Mecz ten nie był zapowiadany jako jeden z hitów tego etapu Euro 2020, jednak dostarczył kibicom wielu emocji.

Od pierwszej, do ostatniej minuty spotkania byliśmy świadkami wyrównanego starcia, które nawet postronnym widzom dostarczyło wielu emocji. W pierwszej części tej rywalizacji Forsberg oraz Zinczenko uraczyli nas pięknymi golami. W drugiej ten samo ofensywny pomocnik reprezentacji Szwecji dwukrotnie trafił w obramowanie bramki, a wcześniej słupek obił również Sydorczuk.

Do wyłonienia zwycięzcy i tym samym ostatniego ćwierćfinalisty Euro 2020 potrzebna była dogrywka, w której niestety tempo meczu znacznie spadło. Wpłynęło na to głównie zmęczenie zawodników obu zespołów oraz doznawane przez nich kontuzje. Najgroźniejszy był przede wszystkim uraz Besedina, który musiał zejść z boiska po brutalnym ataku Danielsona. Szwecja kończyła mecz w osłabieniu i ostateczne musiała uznać wyższość przeciwników. Dowbyk trafił bowiem do siatki w doliczonym czasie drugiej połowy dogrywki i dzięki temu to Ukraina zameldowała się w 1/4 finału mistrzostw Europy.

Poniżej przedstawiamy relację tekstową z meczu.

23:38 Koniec meczu, Ukraina wygrywa w dramatycznych okolicznościach 2:1 i melduje się w ćwierćfinale. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. 120+1. min. GOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! DOWBYYYYYYYYYYYYYYK!!! 120. min. W drugiej połowie dogrywki pogramy o trzy minuty dłużej. 118. min. Kolejna zmiana w zespole Ukrainy. Sydorczuk schodzi, za niego Bezus. 117. min. Jest uderzenie Malinowskiego, aczkolwiek zbyt lekkie i niecelne. 117. min. Kolejna centra Zinczenki zablokowana, wcześniej Malinowski strzelał z rzutu wolnego z 30 metrów. 115. min. Szwedzi bronią się całą drużyną przed własnym polem karnym. Chyba chcą już tylko doczekać do rzutów karnych. 113. min. Sydorczuk wycofał piłkę do Karawajewa, lecz jego szarża została zablokowana ofiarnie przez Berga. 112. min. Dobre dalekie podanie do Dowbyka, Lindelof nie odpuszcza przeciwnikowi. Atak zatrzymany, ale zespół Szewczenki wciąż jest przy piłce. 111. min. Malinowski podał do Dowbyka, ten przepchnął się między obrońcami, wyszedł sam na sam i przestrzelił nad poprzeczką! Sędzia wskazał po chwili, że i tak był spalony. 109. min. Helander był bliski straty piłki we własnej szesnastce, lecz Cygankow się poślizgnął i nie przejął futbolówki. 107. min. Bengtsson zebrał piłkę, ale jego podanie do Quaisona okazało się niecelne. 106. min. GRAMY DALEJ! 106. min. Dowbyk pojawia się na murawie za Jarmołenkę. Koniec pierwszej połowy dogrywki! 105.+6. min. Piłkarze padają jak muchy. Jarmołenko zwija się z bólu, trzymając się za lewe kolano. 105+4. min. Krywcow nie może się podnieść po starciu z Bergiem. 105+3. min. Doskonałą okazję miał Forsberg, ale skiksował fatalnie. Piłka poszybowała wysoko w trybuny. 105+2. min. Jeszcze jedna centra Zinczenku, znów za krótka. Ukraińcy wciąż przy piłce... I w końcu faul w ataku Malinowskiego. 105+1. min. Pierwsza część dogrywki potrwa o trzy minuty dłużej. 105. min. Zinczenko próbował dośrodkowywać, ale trafił w głowę rywala, który teraz jest wspomagany przez lekarzy. 104. min. Cygankow próbował zakończyć akcję po dośrodkowaniu jednego z kolegów, ale nie miał szans, aby na czas dotrzeć do futbolówki. 102. min. Cygankow na boisku w miejsce faulowanego niedawno Besedina. Groźnie to wygląda dla napastnika... 101. min. Olsson schodzi z boiska, za niego Helander. 99. min. Sędzia sprawdza jeszcze sytuację ma ekranie VAR. To musiała być czerwona kartka, Szwed mógł nawet zakończyć karierę przeciwnika... 98. min. Żółta kartka dla Danielsona. Besedin został brutalnie zaatakowany w kolano... 97. min. Potrójna zmiana w zespole Trzech Koron. Wchodzą: Quaison, Berg oraz Claesson.



Schodzą: Kulusevski, Isak i Larsson. 96. min. Krafth stracił piłkę na własnej połowie, ale na szczęście Szwedów jeden z kolegów go asekurował. Szwedzi przy piłce. 95. min. Makarenko wchodzi za Stepanenkę. 94. min. Dalekie i niecelne podanie do Besedina. 93. min. Larsson przegrał pojedynek główkowy. Początek dogrywki toczy się w słabym tempie. 91. min. Besedin zmienił Jaremczuka. 91. min. ROZPOCZYNAMY PIERWSZĄ CZĘŚĆ DOGRYWKI! 90+2. min. Koniec drugiej połowy, już za chwilę zapraszamy na dogrywkę! 90+2. min. Zabarnyj przeciął prostopadłe podanie Forsberga. 90+1. min. Jarmołenko na spalonym. 90+1. min. Dwie minuty doliczone do drugiej połowy! 90. min. Malinowski pędził z kontrą, ostatni obrońca Szwedów wybił piłke w aut spod jego nóg! 90. min. Dalekie podanie do Kulusevskiego, długo jednak trwało, zanim przyjął piłkę i oddał strzał. Obrońca zdążył jeszcze zablokować jego uderzenie, będzie rzut rożny. 88. min. Ostatnie minuty meczu wyglądają tak, jakby obie drużyny czekały już na dogrywkę. 86. min. Ukraińcy wolno wymieniają piłkę między sobą. W końcu ta dotarła do Buszczana, który wybił piłkę w aut. 85. min. Forsberg ukarany żółtym kartonikiem za uderzenie przeciwnika w twarz, gdy walczył o piłkę. 84. min. Ukraina zmarnowała doskonałą okazję do kontry, po tym jak poślizgnął się Jaremczuk. 83. min. Bengtsson zmienił Augustissona, który najprawdopodobniej doznał kontuzji. Krafth z kolei wchodzi za Lustiga. 80. min. Pomylił się Matwijenko, ale po chwili naprawił swój błąd i odebrał futbolówkę Kulusevskiemu. 79. min. Jarmołenko ukarany żółtą kartką za protesty wobec decyzji sędziego. 78. min. Podanie Forsberga zablokowane, Szwecja w ataku pozycyjnym od dłuższego czasu. 76. min. Olsson uprzedził Jarmołenkę i wybił piłkę na aut. Można powiedzieć, że trwa impas. 75. min. Jaremczuk nie odegrał w tempo do Jarmołenki, a ten mógłby mieć czystą sytuację do strzału. Zamiast tego próbował Stepanenko, jednak został zablokowany. 73. min. Wzmaga się doping na Hampden dla podopiecznych Andrija Szewczenki. Ukraińcy nie potrafią jednak przedostać się pod przeciwne pole karne. 70. min. POPRZECZKA! Nieprawdopodobnego pecha ma dziś Forsberg! Zszedł z lewej flanki do prawej nogi, mijając w polu karnym dwóch przeciwników, a potem technicznym uderzeniem znów obił obramowanie bramki! 69. min. Lindelof spokojnie od tyłu, nie ma jednak ruchu z przodu w reprezentacji Szwecji. 68. min. Ukraina poszła z kontrą, Jarmołenko był z prawej strony, ale uderzył delikatnie, a do tego prosto w Olsena. Skrzydłowy chyba powoli opada z sił. 67. min. Niezła centra Forsberga, doskonały strzał Kulesvskiego i spektakularna obrona Buszczana! Jeszcze jeden korner dla Szwedów! 66. min. Sydorczuk wybija piłkę na rzut rożny. 65. min. Szwecja spokojnie rozgrywa swą akcję. Aż za spokojnie... 63. min. Zinecznko dośrodkowuje z lewej strony, piłka przeszła obok wszystkich graczy. Sydorczuk był jeszcze z prawej strony, lecz źle dogrywał do wbiegającego kolegi. Olsen nie miał kłopotów, by złapać futbolówkę. 62. min. Od dłuższego czasu nie widzieliśmy żadnego stałego fragmentu. To doskonale świadczy o płynności tego meczu. 61. min. Malinowski zmienia Szaparenkę. 60. min. Ależ sytuację zmarnował Isak! Był sam na sam z bramkarzem, a nie trafił nawet w światło bramki! 59. min. Forsberg do Augistinssona, dośrodkowanie z lewej strony i jeden z Ukraińców interweniował w ostatniej chwili! 57. min. JESZCZE JEDEN SŁUPEK! Forsberg nadbiegł z lewej flanki, wbiegł w pole karne i sprytnym strzałem chciał pokonać Buszczana. Co za pech Szweda! 56. min. Isak cofnął się po piłkę, Szwecja pędzi z kontrą! 55. min. SŁUPEK! Jarmołenko dostrzegł wbiegającego w pole karne Sydorczuka. Nikt nie krył tego zawodnika, a on uderzył w obramowanie bramki. Nie dziwota, że złapał się za głowę... 54. min. Długie podanie Karawajewa w kierunku Jarmołenko, Szwedzi przechwytują piłkę i atakują. W końcu futbolówka dotarła do Larssona, ten miał mnóstwo miejsca i czasu, lecz mimo tego strzelił niecelnie. 53. min. Jarmołenko dośrodkowuje, Danielson był na posterunku. 52. min. Olsen wyszedł daleko poza swoje pole karne i wybił piłkę na aut. Gdyby nie ta interwencja, Jarmołenko wyszedłby z nim sam na sam. Doskonałe czytanie gry w wykonaniu golkipera. 51. min. Groźna strata Szaparenki na własnej połowie, choć centra Lustiga była nieskuteczna. 50. min. Podopieczni Szewczenki również są bardzo cierpliwi w rozegraniu. Szaparenko, Matwijenko i Zinczenko próbowali przebić się lewą flanką, lecz było tam zdecydowanie za ciasno. 49. min. Ukraina wyszła z kontrą, Zinczenko posłał fatalne dośrodkowanie, do którego nikt nie miał prawa dojść. 48. min. Szwedzi zepchnęli Ukraińców w ich własne pole karne, ale brakuje w tej akcji jakiegoś konkretu... 46. min. Gramy dalej! 45. min. Sędzia nie doliczył ani jednej minuty do pierwszej połowy. Widzimy się za kwadrans! 43. min. Piękna bramka dla reprezentacji Szwecji! Forsberg uderzył z dwudziestu metrów, trafił jeszcze w nogi Zabarnyja, rykoszet zmylił Buszczana i mamy remis! 43. min. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!! 43. min. Centra Augistinssona, Krywcow był tak, gdzie Ukraina go potrzebowała. Szwedzi budują akcję od obrony. 42. min. Szwecja w niskim pressingu. W taki sposób raczej trudno będzie odrobić straty. 41. min. Wpadł Kulusevski w pole karne, puścił piłkę obok niego i padł nad ziemię odbity od pleców Matwijenko. Nie ma mowy o przewinieniu, gramy dalej! 40. min. Jaremczuk rzucił się pod nogi Forsberga. Ważna interwencja. 39. min. Forsberg biega między przeciwnikami, próbuje napędzić akcję, lecz jego koledzy są zbyt statyczni. Dopiero po chwili udało się dograć futbolówkę do Larssona, ten jednak nie miał komu podać na strzał. 38. min. Strata Ekdala pod polem karnym Ukraińców. Pomocnik był bardzo zdziwiony decyzją sędziego o nieprzyznaniu autu Szwedom. 37. min. Kolejna centra Lustiga, tym razem wprost do rąk Buszczana. 36. min. Olsson ładnie rozprowadził akcję do prawej strony, lecz centra Lustiga była skrajnie niecelna. Piłka prawie wyszła na aut po przeciwnej stronie boiska. 35. min. Niecelne prostopadłe podanie do Isaka. Zinczenko był na posterunku. 34. min. Szwedzi uspokoili grę, by po chwili ją przyspieszyć. Strata Olssona, który uważał, że powinien być rzut sędziowski. 32. min. Ukraińcy mieli rzut wolny z prawej strony boiska. Futbolówka dotarła do Jarmołenki, ten jednak źle przyjął sobie piłkę i strzelił nad poprzeczką swoją gorszą, prawą nogą. 31. min. Buszczan pewnie łapie piłkę po słabym dośrodkowaniu. 30. min. Larsson chciał zaskoczyć Buszczana z rzutu wolnego, ale bramkarz był czujny. Będzie rzut rożny! 28. min. Karabajew podał do Jarmołenki na prawej flance, a ten zewnętrznym podbiciem dograł na drugą stronę pola karnego do Zinczenki. Ten uderzył z woleja i wyprowadził Ukrainę na prowadzenie! 27. min. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! 26. min. Forsberg niespodziewanie posłał górne prostopadłe podanie do Kulusevskiego z lewej flanki. Ten urwał się obrońcy, lecz nie zdołał opanować piłki. 25. min. Górne podanie od Lustiga do... Nie wiadomo, futbolówkę zgarnął obrońca. 24. min. Kulusevki znów czarował z prawej strony, ale jego zagranie do Olssona zostało przecięte przez obrońcę. Szwedzi budują atak pozycyjny. 23. min. Prostopadle próbował podawać Szaparenko do Zinczenki, ale źle to obliczył. 22. min. Lindelof wybija dośrodkowanie po akcji, którą rozpoczął Stepanenko wysokim odbiorem. 21. min. Tym razem lewą flanką przedzierał się Zinczenko. Trzech obrońców to było jednak zbyt wiele dla obrońcy Manchesteru City. 19. min. Ależ blisko zdobycia bramki był Isak! Napastnik Realu Sociedad otrzymał piłkę w polu karnym od Kulusevskiego, ruchem ciała zmylił Stepanenkę i uderzył bardzo blisko dalszego słupka – ale ze złej strony. 18. min. Podanie Lustiga na prawe skrzydło, Kulusevski groźnie dośrodkował do Forsberga, któremu zabrakło jednak kilku centymetrów wzrostu, aby odpowiednio uderzyć piłkę. 17. min. Jarmołenko znów próbował kombinacyjnej akcji z Jaremczukiem. Zagrał mu piłkę na ściankę, ale napastnikowi zabrakło dokładności w podaniu. Wygląda to tak, jakby nie był w pełni skoncentrowany na meczu. 16. min. Przepuszczenie piłki do Jaremczuka, szwedzcy obrońcy jednak zachowali czujność. Dalekie wybicie i Ukraina musi radzić sobie w ataku pozycyjnym. 15. min. Zinczenko zwolnił akcję, nie miał z kim rozegrać kontry. 14. min. Słabe było to dośrodkowanie Forsberga. Buszczan dostał futbolówkę prosto w ręce. 13. min. Forsberg wbiegł lewym skrzydłem i podał do tyłu do Isaka, ten jednak był pilnowany przez Stepanenkę. Szwecja ma korner! 11. min. Jarmołenko wyłożył piłkę do Jaremczuka, Olsen świetnie obronił strzał ukraińskiego zawodnika! Szwedzi byli nieprawdopodobnie statyczni. 10. min. Szaparenko zgrabnie wymienił podanie z jednym z kolegów, po czym przebiegł kilkanaście metrów z piłką i oddał słaby strzał sprzed pola karnego. Szkoda, ta akcja wyglądała naprawdę obiecująco. 8. min. Isak kombinacyjnie z Kulusevskim, podanie na prawo do Larsson, lecz jego centra została zablokowana. 7. min. Złe wybicie Zinczenki wprost pod nogi Forsberga. Strzał zablokowany, będzie rzut rożny! 7. min. Augustinsson dośrodkowuje, ale idealnie pomiędzy swoich partnerów. Był tam tylko Matwijenko. 6. min. Podopieczni Andrija Szewczenki starają się wysoko pressować swoich rywali, ale ci pewnie utrzymują się przy piłce. 5. min. Chwila chaotycznej gry w środku pola, kilka strat w krótkim odstępie czasu po niecelnych podaniach z obu stron. 4. min. Forsberg minął trzech rywali w dryblingu, czwartek przeciwnika już nie dał rady minąć. Ukraina od bramki. 4. min. Dośrodkowanie do Isaka, Buszczan wyszedł z bramki i udanie ją wypiąstkował. 3. min. Długie podanie na skrzydło do Zinczenki zakończyło się autem dla Ukraińców, a ten po chwili stratą tej drużyny. 2. min. Zinczenko i Matwijenko próbowali zaatakować lewą flanką, ale Szwedzi nie dali im miejsca na spokojne rozegranie akcji. 1. min. Ukraina dziś w nietypowym ustawieniu, czyli na trójkę obrońców. 1. min. Rozpoczynamy mecz! 21:00 Przywitanie kapitanów, za moment gramy! 20:56 Zawodnicy obu drużyn wyszli na murawę. Za chwilę usłyszymy hymny obu państw. 20:53 Piłkarze szykują się do wyjścia z tunelu stadionu Hampden Park. 20:52



twitter.com Już za kilka minut zaczynamy mecz! 20:46



twitter.com Do meczu pozostał około kwadrans, piłkarze rozgrzali się. Czy Emil Forsberg dziś zabłyśnie tak samo jak w meczu z Polską? 20:41



twitter.com A oto skład Szwedów! 20:35



twitter.com W takim składzie zagra dziś Ukraina: 20:28



twitter.com Szwedzcy kibice gotowi na spotkanie! 20:22 Witamy w relacji na żywo z meczu Szwecja – Ukraina, który rozpocznie się już o godzinie 21:00!

Czytaj też:

Niemcy poza burtą Euro 2020! Anglicy meldują się w ćwierćfinale