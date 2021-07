Belgia i Włochy stworzyły wspaniałe widowisko. Italia awansowała do półfinału Euro 2020

Mecz Belgów z Włochami określono przedwczesnym finałem Euro 2020. Mimo że obie drużyny musiały się mocno namęczyć w 1/8 turnieju, to dziś stworzyły świetne widowisko. Od samego początku spotkanie toczyło się na wysokiej intensywności, a jedna drużyna odgryzała się drugiej groźnymi atakami. Italia strzeliła pierwszego gola już w 12. minucie, ale po chwili okazało się, że Bonucci był na spalonym.

To był jednak przedsmak tego, co miało nadejść za kilkanaście minut. Wynik starcia otworzył Barella, który minął trzech przeciwników i trafił do siatki. Asystował mu Verratti. Niedługo potem bramkę zdobył Insigne technicznym strzałem zza pola karnego. W doliczonym czasie pierwszej połowy natomiast z rzutu karnego gola strzelił Lukaku, po tym jak Spinazzola sfaulował Doku w szesnastce Włochów.

Do końca meczu wynik już się nie zmienił, ale mimo to żaden kibic nie mógł narzekać na brak emocji. Z czasem Squadra Azzura co prawda straciła sporo sił i cofnęła się, jednak dzięki temu Belgowie do końca mieli szansę na remis. Ostatecznie nie udało im się ponownie pokonać Donnarummy i do półfinału przeszli Włosi. Poniżej prezentujemy relację tekstową z tego starcia.