NA ŻYWO. Belgia i Włochy w hicie ćwierćfinałowym Euro 2020. Kto awansuje do półfinału?

61. min. Nieprawdopodobne! Doku wypuścił De Bruyne z lewej strony pola karnego, Lukaku miałby pustą bramkę, ale jakimś cudem Spinazzola zdołał wybić futbolówkę! 60. min. Włosi szybko wymieniają podania w środku pola, Belgowie nie potrafią przejąć piłki i zaczynają się frustrować. 59. min. Kilkumetrowy spalony Insigne. 58. min. Jorginho padł w polu karnym, Włosi zasugerowali rzut karny, ale sędzia kazał grać dalej. 57. min. Nieudana centra z rzutu rożnego w kierunku Chiesy. 56. min. Kapitalna akcja Doku na lewym skrzydle! Dośrodkowywał po ziemi w kierunku Lukaku, Donnarumma początkowo wypluł piłkę przed siebie, lecz po chwili się poprawił i zniwelował zagrożenie. 55. min. Tielemans ładnie utrzymał się przy piłce, a później jego dośrodkowanie wybił Di Lorenzo. 54. min. Desperacka szarża Alderweirelda zakończyła się stratą. 53. min. Doku urwał się lewą stroną, po chwili jednak Hazard musiał zwolnić akcję. 52. min. Barella przebiegł z piłką kilkadziesiąt metrów, podał na prawo do Chiesy, lecz ten nie zacentrował skutecznie do Immobile. 51. min. Donnarumma wygwizdywany, bo bardzo długo zwlekał ze wznowieniem gry. 50. min. Za mocne zagranie Lukaku do De Bruyne, który jeszcze faulował przeciwnika w ataku. 48. min. Kapitalny zwód Jorginho, dużo gorsze dośrodkowanie Chiesy chwilę później. 47. min. Insigne rozpoczął akcję z lewej strony, w końcu trafiła do Chiesy, ale ten przewrócił się przy próbie strzału i nie trafił w bramkę. 46. min. Rozpoczynamy drugą połowę! 45+3. min. I koniec pierwszej połowy. Do zobaczenia za kwadrans! 45+3. min. GOOOL!!! Lukaku strzela z rzutu karnego! 45+2. min. Sędzia jeszcze kontaktował się z wozem VAR i podtrzymał swoją decyzję. 45+1. min. Rzut karny dla Belgii! Di Lorenzo faulował Doku. 45. min. Skrzydłowy Napoli dostał piłkę na lewej flance, minął jednego z Belgów, a następnie idealnym, technicznym strzałem trafił do siatki. Courtois nie miał szans, aby do tego dojść. 44. min. GOOOL!!! 2:0 dla Włochów! 44. min. Insigne podał po ziemi do Immobile, ten nie chciał odegrać żadnemu z kolegów, uderzył z półobrotu, choć miał przy sobie dwóch obrońców i to oni interweniowali skutecznie. 43. min. Verratti odebrał piłkę Witselowi, Belgowie szybko wrócili całą drużyną na swoją połowę. 42. min. Złe podanie do Alderweirelda, ten musiał ratować się wybiciem. 41. min. Groźny strzał Chiesy z dystansu, Courtois był zasłonięty, lecz napastnik i tak uderzył niecelnie. 40. min. Centra w kierunku Immobile, Vermaelen wybił ją na rzut rożny. 39. min. Verratti interweniował wślizgiem, a mimo wszystko De Bruyne i tak utrzymał się przy futbolówce. Dośrodkowanie do Lukaku zostało przecięte. 37. min. Belgia w ataku pozycyjnym, ale piłka krąży zdecydowanie za wolno, żeby można było jakkolwiek zaskoczyć Italię. 36. min. Belgia chciała wyjść z szybkim atakiem, jednak Doku odskoczyła piłka przy próbie dryblingu. Strata. 35. min. Chiellini uprzedził Witsela i wybił futbolówkę daleko od pola karnego. 34. min. Będzie rzut rożny dla zespołu Roberto Martineza. 33. min. Duży błąd Courtoisa, który stracił piłkę na rzecz Immobile. Bramkarz Belgii miał jednak szczęście, bo sędzia odgwizdał faul na nim. 32. min. Fatalne wybicie jednego z obrońców, piłkę przejął Verratti, podał ją do Barelli, a ten prześlizgnął się między trzema przeciwnikami i pokonał bramkarza! 31. min. GOOOL!!! Włosi prowadzą 1:0! 31. min. Di Lorenzo ruszył prawą flanką, gdzie został sfaulowany przez Hazarda 30. min. Insigne z rzutu rożnego w kierunku bliższego słupka, Vermaelen był jednak na posterunku. 29. min. Italia długo w ataku pozycyjnym, strzał Chiesy został zablokowany. 27. min. Sprytny, podkręcony strzał Insigne z lewej strony, niestety niecelny. 27. min. Chiesa wbiegł z lewej strony w pole karne, był rykoszet, ale Courtois zachował czujność. 26. min. Kolejne zepsute dośrodkowanie autorstwa De Bruyne. 25. min. Doskonała interwencja obrońcy uruchamia kontrę Belgów, Lukaku zatańczył w polu karnym, Donnarumma znowu musiał interweniować. 24. min. Meunier nie dał się minąć Spinazzoli. 24. min. Był Spinazzola pod polem karnym Belgów, ale źle przyjął piłkę. Na szczęście Włochów udało im się szybko odzyskać futbolówkę. 22. min. De Bruyne popędził z kontrą, minął jednego z przeciwników zwodem i lewą nogą uderzył na bramkę. Donnarumma popisał się genialną interwencją! 21. min. Insigne próbował przedryblować trzech przeciwników, jego szarża była nieudana. 20. min. Pierwszy żółty kartonik w tym starciu dla Verrattiego. Pomocnik faulował przeciwnika, gdy ten wyprowadzał atak. 19. min. Belgowie cały czas czekają na przeciwników, przesuwają się i nie dają rywalom ani jednego centymetra kwadratowego wolnej przestrzeni. 18. min. Czerwone Diabły bronią całą jedenastką na własnej połowie. Włosi po prostu nie mają gdzie rozegrać akcji. 17. min. Krótko rozegrany korner, Doku przedarł się, ale źle wystawił piłkę jednemu z kolegów. De Bruyne jeszcze próbował uderzać zza szesnastki i będzie aut. 16. min. Zablokowane uderzenie Tielemansa z około 25 metrów. Będzie rzut rożny. 15. min. Belgowie musieli wyhamować z kontrą, De Bruyne nie za bardzo miał jak podać żadnemu z partnerów. Trwa atak pozycyjny. 14. min. A jednak nie ma bramki! Sędzia VAR podpowiedział, że Bonucci był na spalonym! 13. min. GOOOL!!! Włochy prowadzą 1:0! 12. min. Witsel faulował Barellę w środku pola, aby spowolnić ewentualną kontrę. Tym razem jeszcze bez kartki. 11. min. Atakował Meunier na pełnej szybkości. Wywalczył rzut rożny. 10. min. Włosi długo utrzymywali się przy piłce, lecz ich przeciwnicy bronią dziś bardzo kompaktowo. Nie było miejsca, aby posłać otwierające podanie. 8. min. Włosi nie dają rywalom chwili wytchnienia, wychodzą do nich wysokim pressingiem i w końcu udało im się wysoko odebrać futbolówkę. Isigne jednak źle zagrywał do napastnika. 7. min. Daleka piłka w kierunku Immobile, Alderweireld był na posterunku. 6. min. Niecelne dośrodkowanie Doku z lewej strony. 5. min. Kolejny ofsajd zagwizdany z opóźnieniem. Tym razem źle ustawił się Lukaku. 4. min. Doku przedzierał się lewą flanką, lecz było tam zbyt wielu przeciwników. 3. min. Lukaku wywalczył rzut rożny dla Czerwonych Diabłów, dośrodkowanie nie dotarło jednak do adresata. 2. min. Chiesa zgubił się w akcji ofensywnej, asystent sędziego z opóźnieniem zasygnalizował pozycję spaloną. 1. min. Pierwsza dobra okazja dla Belgów już w pierwszej minucie, bramkarz jednak ubiegł Lukaku, który chwilę wcześniej doskonale obrócił się z rywalem na plecach. 1. min. GRAMY! 20:56 Czas na hymny obu państw. 20:50 Piłkarze już po rozgrzewce, kolejny mecz rozpocznie się niebawem.



twitter.com 20:40 Włochy wyjdą na mecz z Belgią w następującym składzie:



twitter.com 20:25 Oto skład reprezentacji Belgii na to spotkanie:



twitter.com 20:21 Witamy w relacji na żywo z meczu Belgia – Włochy. Spotkanie to rozpocznie się o godzinie 21:00.

Mecz Belgia – Włochy jest najciekawiej zapowiadającym się spotkaniem w ramach ćwierćfinałów Euro 2020. Przynajmniej w teorii, bo już starcia 1/8 finału pokazały, że nie zawsze faworyci dostarczają wielu emocji. Wystarczy przypomnieć chociażby rywalizację Belgów z Portugalczykami, podczas której kibice byli świadkami tylko jednej bramki.

Tym razem na boisko wybiegną drużyny typowane na faworytów do zdobycia mistrzostwa Europy. Obie mają w swoich szeregach gwiazdy światowego formatu, a Marco Verratti, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne po jednej stronie czy Eden Hazard, Kevin de Bruyne i Romelu Lukaku po drugiej, powinni zapewnić wiele akcji na najwyższym poziomie.

Wcześniej to drużyna Roberto Manciniego lepiej radziła sobie w poszczególnych meczach. Przez fazę grupową przeszła bez straconego gola i wygrała wszystkie trzy spotkania. Dużo kłopotów Włochom sprawili natomiast Austriacy, których pokonali dopiero po dogrywce (2:1). Belgia natomiast w 1/8 finału pokonała 1:0 Portugalię po dość trudnym i wyczerpującym spotkaniu.

