Dania wygrała z Czechami w bitwie czarnych koni o półfinał Euro 2020. Jaki był wynik?

3 lipca Czechy spotkały się z Danią w 1/4 finału Euro 2020. Obie drużyny chciały potwierdzić, że miano „czarnego konia” należy do nich i nie było im przyznane na wyrost. Mecz był całkiem wyrównany, choć dość długo wydawało się, że podopieczni Kaspera Hjulmanda nie będą mieli większych problemów z Czechami. Już w szóstej minucie Duńczycy strzelili pierwszego gola po dośrodkowaniu Larsena do Delaneya, o którym zapomnieli wszyscy obrońcy. Zespół ten rozkręcał się z każdą minutą i w końcówce pierwszej połowy wynik podwyższył Dolberg po znakomitym dograniu od Maehle.

Druga część spotkania należała już do Czechów, którzy mimo dwubramkowej straty nie spuścili głów i od razu ruszyli do ataku. Dwa ostrzeżenia nie sprawiły, że Dania zaczęła się pilnować, więc za trzecim razem Schick skarcił przeciwników po podaniu od Coufala. Do końca spotkania jego wynik nie uległ zmianie, choć drużyna Jaroslava Silhavy'ego nie poddawała się. Interwencje Kjaera czy Schmeichela okazały się jednak kluczowe i między innymi dzięki nim to Dania awansowała do półfinału mistrzostw Europy.

Poniżej relacja tekstowa z tego meczu.