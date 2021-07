NA ŻYWO: Czechy i Dania w bitwie czarnych koni o półfinał Euro 2020

17:27 Czesi zagrają dziś w następującym składzie:



twitter.com 17:16 Witamy w relacji na żywo z meczu Czechy – Dania. Starcie to rozpocznie się o godzinie 18:00 i zostanie rozegrane w Baku.

Euro 2020 zmierza do końca, a przed nami ostatnie rozstrzygnięcia. W piątek 2 lipca mecze ćwierćfinałowe rozegrały drużyny, które awansowały do najlepszej czwórki turnieju. W bezpośrednim starciu rozgrywanym na Wembley zmierzą się Hiszpanie i Włosi. Obsada drugiego z półfinałów z kolei wciąż stoi pod znakiem zapytania.

W pierwszym ćwierćfinale zagrają Czesi i Duńczycy. Nasi południowi sąsiedzi dość nieoczekiwanie znaleźli się na tym etapie rozgrywek, pokonując poprzednio Holendrów. Podopieczni Jaroslava Silhavy'ego już w fazie grupowej pokazali się z dobrej strony, wygrywając ze Szkocją, remisując z Chorwacją i minimalnie przegrywając z Anglią.

Ich rywalami będą Duńczycy, którzy w poprzedniej rundzie zmagań rozbili Walijczyków. Gracze prowadzeni przez Kaspera Hjulmanda już podczas marcowych eliminacji do mistrzostw świata pokazywali się z bardzo dobrej strony, przez co przed turniejem byli określani mianem „czarnego konia” turnieju. Teraz będą mieli doskonałą okazję do udowodnienia, że nie było to określenie na wyrost.

