NA ŻYWO: Czy Włochy zrewanżują się Hiszpanii za 2012 rok? Walka o finał Euro 2020

Do końca Euro 2020 zostały już tylko trzy spotkania. 6 lipca w walce o finał turnieju staną naprzeciw siebie Włosi i Hiszpanie. Oba zespoły są bardzo pewne swoich możliwości, więc kibice naturalnie liczą na znakomite widowisko.

29. min. Simon chciał posłać dalekie podanie w kierunku kolegów z ataku, lecz zagrał niecelnie. 28. min. Di Lorenzo agresywnie wypychał Torresa i w końcu go faulował. Hiszpania wycofała piłkę i będzie budowała akcję od obrony. 27. min. Olmo próbował dryblować przy dwóch obrońcach, padł na boisko po pojedynku z Chiellinim, nie było faulu. 26. min. Długie podanie do Immobile, Laporte dobrze się ustawił i wybił futbolówkę na aut. 25. min. Torres zagrywał górą do Olmo, ale skrzydłowy był dobrze pilnowany. Za chwilę ten sam piłkarz znów miał okazję do strzału i w ostatniej chwili został zablokowany. Dobitkę obronił Donnarumma. 24. min. Hiszpanie nieco przyspieszyli akcję, Busquets podłączył się do ataku, został przepchnięty, Felix Brych jednak nie podyktował rzutu wolnego. 23. min. Chiellini chciał uruchomić Chiesę długim podaniem na prawą stronę, lecz posłał piłkę w trybuny. 21. min. Simon wyszedł poza pole karne, przez chwilę bramka była pusta, ale ani Barella, ani Immobile nie byli w stanie oddać strzału. 20. min. Verratti faulowany przez Olmo w środku pola. 19. min. Kolejna prosta strata w środku pola. Znów Oyarzabal źle przyjął piłkę. Na jego szczęście przeciwnicy nie stworzyli potem groźnej kontry. 18. min. Delikatne dośrodkowanie Insigne w kierunku bliższego słupka. Simon był czujny i złapał piłkę, zanim dopadli do niej Włosi. 17. min. Strata Busquetsa na własnej połowie. Barella odebrał mu piłkę i za chwilę był faulowany przez pomocnika Barcelony. 16. min. Alba poszedł na obieg w pole karne Włochów, lecz Torres dogrywał do niego zbyt mocno. 15. min. Fatalne podanie Chiesy w środku pola. Torres przechwycił piłkę, minął jednego z rywali i fatalnie uderzył w kierunku Donnarummy. Piłka poturlała się obok słupka na aut bramkowy. 14. min. Olmo przebił się z lewej strony, Bonucci jednak dobrze asekurował kolegę. Nie będzie nawet rzutu rożnego. 13. min. Pedri podawał do Oyarzabala, który miałby sytuację sam na sam, gdyby tylko dobrze przyjął futbolówkę. 13. min. Di Lorenzo dobrze pilnował przeciwnika, będzie tylko aut dla Hiszpanów. 12. min. Włosi na razie bronią bardzo głęboko. Hiszpanie mają futbolówkę bardzo często, ale w ogóle nie dostają miejsca na rozegranie groźnej akcji. 11. min. Oyarzabal dostał piłkę z prawej strony pola karnego. W szesnastce było zbyt gęsto, aby mógł podać któremuś z partnerów. 10. min. Barella stracił piłkę w narożniku pod własnym polem karnym, ale Włosi dobrze wypchnęli przeciwników w głąb boiska. 9. min. Cierpliwi są podopieczni Luisa Enrique w konstruowaniu akcji. W końcu piłka trafiła do Alby, który dośrodkowywał niecelnie. 7. min. Tym razem pod pressingiem byli Hiszpanie i musieli ratować się wybiciem piłki w aut. 6. min. Alba i Torres próbowali przedzierać się lewym skrzydłem, Bonucci był na posterunku. 5. min. Tym razem prostopadłe podanie w kierunku Immobile, napastnik Lazio również był na ofsajdzie. 4. min. Słupek już w pierwszej akcji Włochów! Strzelał Barella, ale sędzia odgwizdał pozycję spaloną. 2. min. Hiszpanie próbowali szybko zaatakować, ale podanie do Torresa było niecelne. 1. min. Ostry odbiór Verrattiego w środku pola, faul dla Hiszpanów. 1. min. GRAMY! 20:57 Czas na hymny obu państw. 20:53 Piłkarze obu drużyn czekają już w tunelu przed wyjściem na mecz. 20:47 Kolejne zdjęcia z rozgrzewki, tym razem w obiektywie znaleźli się Hiszpanie.



twitter.com 20:42 Leonardo Spinazzola duchem jest dziś z kolegami z reprezentacji.



twitter.com 20:38 A oto jedenastka Włochów:



twitter.com 20:32 W jakim składzie na ten mecz wyjdą Hiszpanie?



twitter.com 20:28 Piłkarze reprezentacji Włoch podczas rozgrzewki:



twitter.com 20:24 „Wchodzą jako piłkarze, wychodzą jako legendy” – głosi napis na tabliczce przy murawie Wembley.



twitter.com 20:18 Witamy w relacji na żywo z meczu Włochy – Hiszpania. Pierwszy z półfinałów Euro 2020 rozpocznie się o 21:00 i zostanie rozegrany na Wembley.

Podczas Euro 2012 rozgrywanego w Polsce i Ukrainie, Włochy i Hiszpania spotkali się ze sobą w finale tych rozgrywek. Dla Italii była to bardzo trudna lekcja piłki nożnej. La Furia Roja rozgromiła swoich przeciwników 4:0 i po raz trzeci w historii sięgnęła po mistrzostwo Europy. Włosi zaś mimo bardzo dobrej postawy w całym turnieju musieli zadowolić się drugim miejscem.

Tym razem to Włochów można postrzegać jako faworytów do zwycięstwa. Italia nie przegrała żadnego z 32 ostatnich spotkań, a w pięciu meczach tegorocznych mistrzostw straciła tylko dwie bramki. Hiszpania natomiast, mimo osiągnięcia półfinału, nie prezentuje na tych mistrzostwach bardzo przekonującego futbolu. Obie drużyny przystąpią jednak do tego starcia osłabione – z powodu kontuzji nie zagrają Leonardo Spinazzola i Pablo Sarabia. Zwycięzca nadchodzącego meczu w finale zmierzy się z kimś z pary Anglia/Dania.

