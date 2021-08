Bayern Monachium wygrywa Superpuchar Niemiec. Dublet Roberta Lewandowskiego!

Superpuchar Niemiec był wspaniałym widowiskiem dla polskich kibiców. Główną rolę odegrał w nim kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski Biało-Czerwony zdobył dwie bramki i zaliczył asystę, a jego Bayern wygrał spotkanie 3:1.

Błędy w obronie i zwycięstwo Bayernu

Obrona Bayernu i Borussii była w tym spotkaniu bardzo elektryczna. Najwięcej błędów robił podopieczny Marco Rose'a Felix Passlack. Obie drużyny miały często szansę wykorzystywać pomyłki swoich rywali, ale rzadko kiedy im się to udawało. Pierwsza bramka dla drużyny Juliana Nagelsmanna padła w 41. minucie. Wspaniałym dograniem w pole karne popisał się Serge Gnabry. W obrębie „szesnastki” świetnie odnalazł się Robert Lewandowski. Nabiegł on na piłkę i bez problemów zdobył gola.

Tuż po przerwie na listę strzelców wpisał się Thomas Mueller. Reprezentant Niemiec z odległości zaledwie paru metrów umieścił piłkę w siatce po sprytnym zgraniu piłki piętką przez Lewandowskiego. W 64. minucie nadzieję w serca fanów Borussii wlał Marco Reus, który pięknym strzałem z linii pola karnego zaaplikował futbolówkę w prawe okienko bramki Neuera.

Równo 10 minut później do głosu ponownie doszedł kapitan reprezentacji Polski, który wykorzystał błąd Akanjiego i klinicznym strzałem przy prawym słupku zamienił sytuację na gola. Bayern Monachium wygrał spotkanie 3:1, a Lewandowski zanotował w nim dwie bramki i asystę. Zapraszamy do zapoznania się z zapisem relacji z meczu.