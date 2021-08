NA ŻYWO. Borussia Dortmund – Bayern Monachium. Lewandowski w walce o Superpuchar Niemiec

54. min. Dośrodkowanie w pole karne Bawarczyków. Strzał głową Akanjiego, ale zupełnie niecelny. 53. min. Wydawało się, że Borussia Dortmund zdobyła bramkę kontaktową, ale Haaland niestety znalazł się na pozycji spalonej. Gol Norwega nieuznany. 52. min. Borussia nie może uspokoić swojego rozegrania. Bayern skutecznie przeszkadza w środkowej strefie boiska. 50. min. GOOOL! Bayern Monachium prowadzi już 2:0. Piłkę do siatki skierował Thomas Mueller! Robert Lewandowski z asystą 49. min. Na boisko wchodzi Leroy Sane. Z murawy schodzi Kingsley Coman. 48. min. Borussia rozpoczyna akcję od bramki. Schulz wywalczył rzut rożny. 46. min. Już w pierwszej minucie drugiej połowy groźna akcja Bayernu zakończona strzałem Comana. 46. min. Sędzia rozpoczął drugie 45 minut. Przy piłce Borussia Dortmund. 21:35 Wracamy na Signal Iduna Park. Za chwilę druga połowa spotkania. 21:26 Piękne obrazki z akcji bramkowej Roberta Lewandowskiego:

twitter.com 45 +1 min. Doliczona przez sędziego jedna minuta właśnie minęła. Wracamy do gry za około 15 minut. 45. min. Faul w środkowej strefie boiska. Na murawie leży Coman. 44. min. Gra delikatnie się uspokoiła. Obie drużyny niedługo zejdą na przerwę. 41. min. GOOOOL! Przed chwilą minął się z piłką, a teraz trafia. Robert Lewandowski z kolejną bramką dla Bayernu w tym sezonie! Polak wyrósł jak spod ziemi i świetnym strzałem głową skierował piłkę do siatki. 40. min. Faul na Comanie, który chwilę później dogrywa do Lewandowskiego. Ten mija się z piłką w polu karnym... 39. min. Erling Haaland był przed wybitną szansą na zmienienie wyniku, ale po raz kolejny świetnie w sytuacji sam na sam ponownie zachował się Neuer. 38. min. Obie drużyny popełniają dużo błędów w obronie. Bayern przejął piłkę, dobiegł do niej Coman i oddał mocny strzał. Niestety był on niecelny. 36. min. Haaland i Moukoko we dwóch „rozmontowali” obronę Bayernu. Ten drugi oddal nawet celny strzał, ale sędzia odgwizdał spalonego. 36. min. Kolejna akcja Bayernu zakończona nieudanym dośrodkowaniem po ziemi. 34. min. Dośrodkowanie po ziemi w wykonaniu Kimmicha. Strzelał Mueller, potem Lewandowski. Żaden z nich nie trafił. Polak sugerował zagranie ręką Witsela, ale nic z tego. Rzutu karnego nie będzie. 33. min. Rzut wolny rozegrany krótko zakończył się rzutem z autu. Bayern przerzucił ciężar gry na lewą stronę do Gnabry'ego. Faul na tym zawodniku skutkuje rzutem wolnym z lewej strony boiska. 32. min. Faul w środku boiska na Comanie. Żółta kartka dla Dahouda. 31. min. Akcja Borussii lewą stroną boiska przerwana. 30. min. Moukoko oddaje strzał. Piłkę łapie Neuer. 29. min. Haaland dostał piłkę na wolne pole. Dograł z boku do Moukoko, ale ten ostatecznie nie dotknął piłki. Dobra interwencja Bayernu. 28. min. Bayern nadal w wysokim pressingu. Borussia utrzymuje się przy piłce. 27. min. Rzut z autu dla Bayernu. Przerzut na drugą stronę do Daviesa. Kanadyjczyk wchodzi w drybling i traci piłkę, która już na drugiej stronie boiska w posiadaniu Borussii. 25. min. Próba podania Reusa do Haalanda na wolne pole, ale sytuację wyjaśnia jeden z obrońców Bayernu. Chwilę później faul na Upamecano. Bawarczycy domagają się żółtej kartki dla Reusa, ale sędzia pozostaje niewzruszony. 24. min. Rzut wolny wykonał Marco Reus. Nieudany strzał Niemca. Piłka przeleciała wysoko nad bramką. 23. min. Rzut wolny dla Borussii Dortmund blisko pola karnego Bawarczyków. Żółta kartka dla Sule. 22. min. Dośrodkowanie z kornera na głowę Muellera, ale strzał był lekki i niedokładny. 21. min. Lewandowski wypuszczony prawą stroną boiska. Polak wywalczył rzut rożny. 20. min. Marco Reus nie trafia sam na sam z Manuelem Neuerem. Wspaniała obrona niemieckiego bramkarza. 19. min. Niedokładne podanie Lewandowskiego. Rzut z autu dla Borussii blisko bramki Neuera. 18. min. Za mocne dośrodkowanie Kimmicha. Piłkę łapie w rękawice Gregor Kobel. 17. min. Akcja ofensywna Borussii. Sędzia dopatrzył się jednak spalonego Moukoko. 16. min. Wspaniała szansa dla Bayernu. Passlack popełnił kolejny błąd, ale piłki do siatki nie skierował Coman. 14. min. Przejęcie Kingsleya Comana, podanie do Gnabry'ego. Ten zgrywa do Muellera, któremu w ostatniej chwili została wybita piłka spod nóg. 13. min. Lewandowski podaje piętą do rozpędzonego Muellera, ale ten nie zdołał wyjść z akcją ofensywną. Reus i spółka przejmują piłkę. 12. min. Bayern buduje akcję od podstaw. Piłka przechodzi przez Neuera. Bardzo duży pressing ze strony Borussii i przejęcie futbolówki. 10. min. Kolejny fatalny błąd Borussii w obronie, ponownie nie wykorzystany przez zawodników Nagelsmanna. 9. min. Nieudany rzut rożny w wykonaniu Bawarczyków. Borussia przy piłce. 8. min. Mecz ma bardzo szybkie tempo. Żadna drużyna nie jest w stanie utrzymywać się długo przy piłce. Próba dośrodkowania na Lewandowskiego, ale dobrze broni Witsel. 6. min. Fatalny błąd w defensywie Borussii, ale Gnabry nie wykorzystał potencjału akcji i niedokładnie podał do Lewandowskiego. 6. min. Rzut rożny dla podopiecznych trenera Rose. Nieudana centra, przy piłce już Bayern. 5. min. Długie zagrania do Haalanda, ale bardzo dobra interwencja Sule. 3. min. Bawarczycy w ataku pozycyjnym. Faul na Kimmichu i rzut wolny dla Bayernu. Nieudane dośrodkowanie wprost w ręce bramkarza. 2. min. Niedokładne rozegranie Bayernu. Borussia rozpoczyna od rzutu z autu. 1. min. Mamy pierwszy gwizdek! Rozpoczyna Bayern. 20:32 Minuta braw na cześć Gerda Muellera, legendarnego zawodnika Bayernu Monachium. 20:29 Zawodnicy obu drużyn wychodzą na boisko. 20:20 Pozostało 10 minut do rozpoczęcia spotkania. 20:16 Zawodnicy Bayernu uczcili na rozgrzewce pamięć zmarłego niedawno legendarnego zawodnika Gerda Muellera.

twitter.com 20:06 Oto pierwsza jedenastka Bayernu Monachium:

twitter.com 20:05 W takim składzie o superpuchar powalczy Borussia Dortmund:

twitter.com 20:01 Witamy w relacji na żywo z meczu o Superpuchar Niemiec. Spotkanie Borussia Dortmund – Bayern Monachium rozpocznie się równo o godzinie 20:30.

Od początku rozgrywek, czyli od 1987 roku, Bayern i Borussia aż ośmiokrotnie mierzyły się w walce o Superpuchar Niemiec. Obie drużyny wygrały po cztery mecze, a wtorkowe spotkanie będzie okazją do zaznaczenia swojej dominacji. Rok temu zdobywcą tego trofeum okazała się Borussia, a jak będzie tym razem?

Lewandowski i Haaland rozpoczęli strzelanie

Uwagę dziennikarzy i kibiców przykuwają szczególnie Robert Lewandowski i Erling Haaland, których wymienia się w gronie faworytów do sięgnięcia po koronę króla strzelców Bundesligi. Polak w pierwszej kolejce strzelił gola Borussi Moenchengladbach w meczu zremisowanym 1:1, a Norweg dwukrotnie trafiał w spotkaniu przeciwko Eintrachtowi Frankfurt. Przypomnijmy, Borussia wygrała 5:2.

Wysoka forma napastników to dobry prognostyk przed starciem, w którym mogą oni odegrać pierwszoplanowe role. Po pierwszej kolejce Bundesligi faworytem wydaje się być Borussia, która napędzona okazałym zwycięstwem stanie przed dużą szansą na wywalczenie siódmego w historii klubu Superpucharu Niemiec.

