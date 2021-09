NA ŻYWO: Polska – Albania. Biało-Czerwoni walczą o trzy punkty w eliminacjach do Mundialu

67. min. Albania: Schodzą Manaj i Trashi, wchodzą Balaj i Roshi. 66. min. Rzut rożny dla Albanii. Robert Lewandowski wybija piłkę. Chwilę później dośrodkowanie w pole karne, ale polski bramkarz zaraz rozpocznie bezpiecznie od bramki. 65. min. Żółta kartka dla Malaja za dyskusje z sędzią. Piłkarz zdenerwował się, że sędzia nie zdecydował się na podyktowanie rzutu karnego po interwencji Glika. 64. min. Faul Linettego w środkowej strefie boiska. Albania przy piłce. 63. min. Polacy oddali na bramkę trzy strzały. Stuprocentowa skuteczność podopiecznych Sousy. 62. min. Nieudana akcja ofensywna Polaków. Wynik jest bardzo korzystny, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że Biało-Czerwoni nie mogą skonstruować płynnej akcji. 61. min. Potężne uderzenie Krychowiaka wyblokowane przez obrońców. Na boisko wchodzi Karol Linetty. Zawodnik zastępuje Przemysława Frankowskiego. 60. min. Polacy wymieniają piłkę w środku boiska. To wcześniej w meczu nie miało miejsca. 59. min. Albania się nie poddaje. Akcja ofensywna prawym skrzydłem przerwana przez Polaków, ale goście nadal w posiadaniu piłki. 58. min. Krychowiak walczy na prawym skrzydle, ale nic z tego. Polacy jednak dalej przy piłce. 56. min. Polacy w natarciu. Albania mniej agresywnie w defensywie. 54. min. GOOOL!!! Indywidualna akcja Roberta Lewandowskiego, który na końcu wyłożył piłkę do pustej bramki Krychowiakowi!! 52. min. Jóźwiak wywraca się w polu karnym, ale z własnej winy. Nie ma rzutu karnego ani nawet rożnego. Albania przy piłce. 51. min. Przemysław Frankowski faulowany. Szansa na uspokojenie gry i wykreowanie sytuacji. 50. min. Atak Polaków. Lewandowski próbował prostopadle podać do Modera, ale niestety niedokładnie. 49. min. Albania atakuje prawą stroną. Przerywa akcję biało-czerwony obrońca. Nasi odzyskują piłkę. 48. min. Podopieczni Rei ponownie z akcją, ale Polacy przerywają ofensywę rywali i próbują uspokoić grę. Albania dobrze pracuje pressingiem. 47. min. Atak lewym skrzydłem Albanii. Niedokładny strzał z dystansu gości. 46. min. Wejście nakładką Rybusa. Rzut wolny dla Albanii. 46. min. Wracamy na PGE Narodowy. Od środka zaczynają Biało-Czerwoni. 21:34 Wracamy za około 15 minut! 47. min. Albania gra, a Polska strzela. Cieszy wynik a nie styl. Pierwsza połowa kończy się korzystnym wynikiem dla Biało-Czerwonych. 44. min. Rzut rożny dla reprezentacji Polski. Berisha piąstkuje. Jeszcze druga wrzutka i... gol debiutanta!!!! Obejmujemy prowadzenie!!! Adam Buksa oddał strzał głową i trafił do siatki. 43. min. Kolejny strzał Albanii, ale tym razem niegroźny. Bez problemu interweniuje Szczęsny. 42. min. Nieudane podanie prostopadłe górą. Przy piłce goście. 41. min. Jóźwiak faulowany leży na boisku. Ostre wejście Albańczyka, ale bez kartki. 40. min. Strzał Manaja obroniony przez Szczęsnego. Duża przewaga Albańczyków w pierwszej połowie spotkania. 39. min. Akcja Polaków przerwana. Odgwizdany spalony Buksy... 38. min. Albania już atakuje prawym skrzydłem. Dośrodkowanie w pole karne, Szczęsny łapie piłkę. 37. min. Albańczycy mają do tej pory cztery strzały z czego dwa w światło bramki. Polacy mają tylko jeden celne uderzenie Lewandowskiego. 36. min. Albania lepiej radzi sobie w środku boiska. Akcja lewym skrzydłem, dośrodkowanie gości w pole karne wybite głową przez obrońcę. Przejęcie piłki i nieudana kontra naszych. 34. min. Okres lepszej gry Polaków. Częściej są przy piłce. Przed chwilą dobre zgranie Frankowskiego w pole karne do Buksy, ale ten był spóźniony. 33. min. Uderzenie z dystansu podopiecznych Rei. Bardzo niecelna próba. 33. min. Boisko opuszcza Bartosz Bereszyński. Polak najprawdopodobniej zgłosił uraz. Za niego wchodzi Paweł Dawidowicz. 32. min. Sytuacyjne uderzenie Albańczyków. Świetnie zza zasłony broni Szczęsny. 31. min. Biało-Czerwoni faulują w środku boiska. Frankowski wyraźnie nie zgadza się z decyzją sędziego. 30. min. Atak Polaków lewym skrzydłem. Wrzutka w pole karne, ale piłkę łapie Berisha. 29. min. Bereszyński faulowany. Polacy już wznowili grę. Albańczycy w niskiej defensywie. 28. min. Wojciech Szczęsny piąstkuje po dośrodkowaniu. Kolejny faul na korzyść gości. 27. min. Okres przewagi Albańczyków zaowocował bramką wyrównującą. Teraz kolejny rzut wolny blisko bramki Szczęsnego... 25. min. Podopieczni Rei wyrównują. Chikalleshi z ostrego kąta kończy po długim słupku... 24. min. Albania utrzymuje się przy piłce. Bereszyńskiemu udało się odebrać futbolówkę blisko własnego pola karnego. 22. min. Chwile przewagi Albanii przerwane kontrą Polaków, która niestety szybko straciła tempo. Strata piłki. Goście zaczynają od bramki. 21. min. Pewne wyjście z bramki Szczęsnego. Polak łapie piłkę w ręce. Chwilę później Bereszyński naciskany przy bocznej linii boiska wybija futbolówkę, by zażegnać niebezpieczeństwo. 20. min. Albania od rzutu wolnego z własnej połowy. Biało-Czerwoni agresywnie w obronie i znowu przerywamy faulem. 19. min. Rzut wolny dla podopiecznych Rei. Mieliśmy trochę szczęścia, ponieważ strzał głową Albańczyków był niecelny. 18. min. Sędzia uznał, że Adam Buksa faulował w walce o pozycję. Napastnik się nie zgadza, ale przewinienie w ataku jest faktem. 17. min. Polacy budują akcję od podstaw. Kolejna akcja napędzana przez Modera niestety przerwana, ale Biało-Czerwoni dalej przy piłce. 16. min. Rzut wolny dla Albanii. Dośrodkowanie... ale nic z tego. Kontra Polaków nieudana. 14. min. Sędzia długo sprawdzał sytuację na Varze, ale ostatecznie bramka została zaliczona 12. min. Dośrodkowanie w głąb pola karnego! Piłka dotarła na głowę jednego z Polaków, który zgrał ją do Roberta Lewandowskiego, który strzela gola numer 70 w kadrze! 11. min. Bardzo mało miejsca mają podopieczni Sousy w środku boiska. Faul na Frankowskim. Trzecia żółta kartka dla Albańczyków! 10. min. Niedokładne podanie Jóźwiaka w obiecującej akcji ofensywnej. Albania od autu. 9. min. Lewandowski na lewym skrzydle szuka okazji do podania. 8. min. Podopieczni Edoardo Rei zaczynają od bramki. Niedokładne wznowienie gry i przy piłce Polacy. 7. min. Albańczycy w akcji ofensywnej prawym skrzydłem. Polacy przejmują piłkę. Bare przerywa kontrę naszych i ogląda żółtą kartę! 6. min. Glik wrócił do gry. Za lekkie zagranie Modera i piłkę przejmuje Albania. 5. min. Kamil Glik leży na murawie. Potrzebna jest pomoc medyków. Bardzo agresywny początek meczu. 4. min. Polacy spokojnie rozgrywają piłkę. Niedokładne długie podanie Bereszyńskiego. Gorąco się zrobiło na murawie, zawodnicy się przepychają. Żółta kartka dla Abrashiego. 3. min. Buksa faulowany w środkowej strefie boiska. 2. min. Bereszyński od autu blisko naszej bramki. Frankowski po drodze fauluje Albańczyka. Sędzia upomniał Polaka. 1. min. Buksa fauluje w ataku na prawym skrzydle. 1. min. Zaczynamy! Od środka Albańczycy. 20:43 Zawodnicy obu drużyn wychodzą na boisko. Czekamy na hymny państwowe. 20:40 Skład Albanii:

twitter.com 20:35 Adam Buksa debiutuje w reprezentacji Polski:

twitter.com Witamy serdecznie w relacji na żywo z meczu Polska – Albania. Mecz rozpoczyna się o godzinie 20:45.

Reprezentacja Polski w piłce nożnej rozegra dzisiaj czwarty mecz w ramach eliminacji do mistrzostw świata w Katarze. Pojedynek z Albanią to pierwsze spotkanie Biało-Czerwonych podczas wrześniowego zgrupowania.

Sytuacja Biało-Czerwonych w grupie

Do końca eliminacji pozostało siedem spotkań. Po trzech meczach Biało-Czerwoni mają cztery punkty i zajmują czwarte miejsce w grupie wyprzedzając tylko Andorę i San Marino. Na pierwszym miejscu z kompletem dziewięciu punktów plasuje się Anglia, na drugim miejscu są Węgry, a trzecia pozycja należy do Albanii, z którą Polacy stoczą dzisiaj walkę. Trzy punkty są w kontekście awansu potrzebne naszym piłkarzom i Sousie jak tlen. Jeśli dziewiąty mecz pod wodzą Portugalczyka nie zakończy się zwycięstwem będzie to oznaczało, że nasza kadra za kadencji tego szkoleniowca będzie miała na koncie tylko jedną wygraną (z Andorą).

Mecz Polska – Albania rozpocznie się 2 września o godzinie 20:45. Zapraszamy do korzystania z naszej relacji na żywo, która rozpocznie się równo z meczem.