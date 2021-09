NA ŻYWO: Grecja – Polska. Mecz o objęcie prowadzenia w grupie

20:29 Mecz zacznie się z około 10 minutowym opóźnieniem. 20:21 Wczoraj najwięcej punktów dla Polaków zdobył Bartosz Kurek (21), a drugi Wilfredo Leon uzbierał ich 20. Jak będzie dzisiaj? Przekonamy się już niedługo. 20:04 Witamy w relacji na żywo z meczu Grecja – Polska. Jeśli Biało-Czerwoni wygrają to spotkanie, obejmą prowadzenie w grupie. Zaczynamy o 20:30!

Reprezentacja Polski ma za sobą dwa mecze grupowe mistrzostw Europy w siatkówce. Pierwsze spotkanie Biało-Czerwoni wygrali 3:1. Ich przeciwnikiem była wtedy Portugalia, która wygrywając z nami jednego seta, sprawiła wszystkim małą niespodziankę. Druga potyczka była rozgrywana przeciwko Serbii i tutaj większość ekspertów spodziewała się zaciętej walki. Nie mylili się. Podopieczni Vitala Heynena wygrali pierwszego seta, a na następne dwa stali się bezradni wobec świetnej ofensywy i dokładnej grze w obronie Serbów. Dopiero w czwartej partii, gdy Heynen dokonał zmian, gra naszych siatkarzy uległa zmianie i zdołaliśmy wyrównać stan spotkania i ostatecznie wygrać w tie-breaku na przewagi.

Walka o pierwsze miejsce

Wygrana w niedzielny spotkaniu z Grecją da Polakom prowadzenie w grupie i przybliży ich do wejścia z pierwszego miejsca do fazy play-off. To poskutkowałoby łatwiejszą na papierze drabinką i spotkaniem mocnych przeciwników dopiero podczas meczów w strefie medalowej.

Biało-czerwona drużyna na mistrzostwa Europy

Mateusz Bieniek (środkowy)

Fabian Drzyzga (rozgrywający)

Tomasz Fornal (przyjmujący)

Łukasz Kaczmarek (atakujący)

Jakub Kochanowski (środkowy)

Michał Kubiak (przyjmujący)

Bartosz Kurek (atakujący)

Wilfredo Leon (przyjmujący)

Grzegorz Łomacz (rozgrywający)

Piotr Nowakowski (środkowy)

Kamil Semeniuk (przyjmujący)

Aleksander Śliwka (przyjmujący)

Damian Wojtaszek (libero)

Paweł Zatorski (libero)

