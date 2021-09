Polacy meldują się w półfinale mistrzostw Europy! Pewna wygrana z Rosjanami

Polacy się nie zatrzymują. Po wspaniałym meczu Biało-Czerwoni meldują się w półfinale mistrzostw Europy. Czekają nas wspaniałe emocje w katowickim Spodku.

Wspaniały start spotkania

Biało-Czerwoni weszli w mecz z Rosją wyśmienicie. Funkcjonowało dosłownie wszystko. Wspaniale prezentowaliśmy się w polu serwisowym, świetnie graliśmy blokiem, a także potrafiliśmy ze złego przyjęcia "wyciągnąć" świetny atak i zdobyć punkt. Bartosz Kurek, Wilfredo Leon i nasi środkowi grali jak z nut. Śladu po złej dyspozycji z Tokio nie było też widać u Michała Kubiaka, a Fabian Drzyzga świetnie rozprowadzał piłkę na rozegraniu.

Drugi set był już lepiej rozgrywany przez Rosjan i musieliśmy rozgrywać go na przewagi, ale koncentracja u Polaków nie spadła ani na chwilę i wygraliśmy partię 26:24. Trzeci set był wygrany 25:19 i nie mieliśmy w nim za dużo problemów. Skutecznie graliśmy w polu zagrywki i nawet, gdy Rosja łapała wiatr w żagle, to podopieczni Vitala Heynena szybko przeciwnikom odbierała prawo do głosu. W sobotę 18 września zagramy w półfinale mistrzostw Europy, a naszym przeciwnikiem będą Czechy albo Słowenia.