NA ŻYWO: Polska – Rosja. Biało-Czerwoni w walce o półfinał mistrzostw Europy

13:11 Kliuka zagrywa w aut. 12:11 Teraz Bartosz Kurek zagrywa w siatkę. 12:10 As serwisowy Kurka! 11:10 Kurek świetnie zagrał, potem wybitnie obronił, a potem Wilfredo Leon nad blokiem rywali umieścił piłkę w boisku. 10:10 Udany atak Wilfredo, ale wcześniej i tak Rosjanie dotknęli siatki. 9:10 Rosjanie wykorzystują kontrę. 9:9 Udany atak Volkova. 9:8 Voronkov zagrywa w siatkę. 8:8 Kliuka punktuje. 8:7 Polacy wychodzą na prowadzenie po udanej kontrze. 7:7 Piotr Nowakowski bez najmniejszych problemów atakuje ze środka. 6:7 Zafunkcjonował Rosyjski blok. 6:6 Szybka przesunięta krótka w wykonaniu Rosjan. 6:5 Bardzo długa wymiana ataków. Wspaniały pokaz umiejętności obu drużyn. Punkt dla nas! 5:5 Graliśmy z kontry, ale źle zaatakował Kurek. 5:4 Wyśmienity as serwisowy Kochanowskiego! 4:4 Nieudany atak lewym skrzydłem Sbornej. 3:4 Ładnie Rosjanie zagrali środkiem. 3:3 Kurek doprowadza do remisu. 2:3 Rosjanie też się mylą w polu serwisowym. 1:3 Kurek zagrywa bardzo niecelnie. 1:2 Kubiak kończy atak z drugiej linii. 0:2 Rosjanie dobrze rozpoczynają druga partię. Blok naszych rywali. 0:1 Zaczynamy druga partię. Mateusz Bieniek serwuje w siatkę. 25:14 Kurek kończy seta! 24:14 Rosjanie fatalnie pomylili się przy ataku i mamy piłkę setową. 23:14 Mateusz Bieniek kończy atakiem ze środka i idzie na zagrywkę. 22:14 Rosjanie z prawego skrzydła skutecznie atakują. 22:13 Piękny technicznie atak Kurka. 21:13 Polacy grają blokiem, ale tym razem jest on autowy. 21:12 Rosjanie zagrywają w siatkę. 20:12 Łukasz Kaczmarek zatrzymany blokiem, ale nasza przewaga nadal jest potężna. 20:11 Znowu gramy z kontry. Kaczmarek kończy akcję za drugim razem. Wszystko zaczęło się od dobrej zagrywki Kochanowskiego. 19:11 Niesamowita obrona Wilfredo Leona i wspaniały atak Kubiaka! 18:11 Rosjanie oddają punkt, psując zagrywkę. 17:11 Rosjanie zdobywają punkt po złym rozegraniu Polaków. 17:10 Rosjanie skutecznie atakują lewym skrzydłem. 17:9 Autowa zagrywka Kliuki. 16:9 Kurek zagrywa w siatkę. 16:8 Kolejna kontra Polaków udana. Leon obija rosyjski blok. 15:8 Kurek zaserwował, Rosjanie przyjęli na drugą stronę i z pierwszej piłki wykończył Leon. 14:8 Kurkajew drugą zagrywkę już zepsuł. 13:8 As serwisowy Kurkajewa. 13:7 Ponownie Kliuka zdobywa punkt dla swojej drużyny. 13:6 Leon z dużą łatwością kończy atak na lewym skrzydle. 12:6 Kliuka punktuje. 12:5 Kolejna udana kontra Polaków. Punktuje Leon! 11:5 Kompletnie nieudana zagrywka Sbornej. 10:5 Udany atak po bloku Kliuki. 10:4 Rosjanie mylą się na zagrywce. 9:4 Rosjanie obijają blok i zdobywają w końcu czwarte oczko. 9:3 Kochanowski zagrywał i był potrzebny challange, żeby stwierdzić, że mamy punkt! 8:3 Piotr Nowakowski pojawił się na boisku i od razu zablokował środkowego Sbornej. 7:3 Kurek obija rosyjski blok i mamy punkt. 6:3 Znowu zagraliśmy blokiem, ale tym razem był on autowy. 6:2 Zafunkcjonował polski blok! 5:2 Kurek atakuje w boisko na pojedynczym bloku. 4:2 Teraz Kurek zagrywa w siatkę. 4:1 As serwisowy Bartosza Kurka! 3:1 Wilfredo Leon punktuje. 2:1 Bieniek zagrywa w aut. 2:0 Mateusz Bieniek zagrywa i... gramy w kontrataku! Drugi punkt dla nas. 1:0 Rosja zaczyna od zepsutej zagrywki. 20:30 Tak prezentuje się pierwsza szóstka, która rozpocznie mecz z Rosją: Bartosz Kurek, Wilfredo Leon, Fabian Drzyzga, Michał Kubiak, Jakub Kochanowski, Mateusz Bieniek. Dodatkowo będą grać również dwaj libero Damian Wojtaszek i Paweł Zatorski. 20:24 Słuchamy hymnów obu drużyn. 20:23 Obie reprezentacje wybiegają na halę. Zaraz zaczynamy bój o półfinał. 20:07 Znamy już pierwszego półfinalistę mistrzostw Europy. Czy Polska do tego grona dołączy? Przekonamy się już niedługo. Znamy pierwszych półfinalistów siatkarskich ME. To obrońcy tytułu sprzed dwóch lat 20:04 Witamy serdecznie w relacji na żywo z ćwierćfinałowego meczu Polska - Rosja. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:30.

Reprezentacja Polski bez żadnej porażki znalazła się w ćwierćfinale mistrzostw Europy. Można stwierdzić, że to tutaj zaczyna się prawdziwa gra, ponieważ na przeciwko naszych siatkarzy staną Rosjanie, wicemistrzowie igrzysk olimpijskich w Tokio.

Rosja nie jest w formie?

Sborna zdaje się nie być już tą samą drużyną, co podczas turnieju w Tokio. Podopieczni Tuomasa Sammelvuo mistrzostwa Europy rozpoczęli od porażki z Turcją (1:3). W kolejnym meczu męczyli się z Holandią, wygrywając dopiero po tie-breaku. Rosjanie pokonali jeszcze Finlandię, Hiszpanię i Macedonię Północną, tracąc w tych spotkaniach w sumie dwa sety.

Rosjanie na turniej przyjechali bez swojej największej gwiazdy i najlepszego atakującego turnieju olimpijskiego, Maksima Michajłowa. Kontuzje wykluczyły także Wiktora Poletajewa i Antona Siomyszewa, który z urazem zmagał się już podczas Ligi Narodów. Problemy kadrowe nie oznaczają jednak, że Sborna będzie łatwym przeciwnikiem. Należy spodziewać się wyrównanego spotkania, w którym Polacy będą musieli wystrzegać się błędów w zagrywce, jeśli chcą awansować do półfinału.

