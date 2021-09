NA ŻYWO: Legia Warszawa rozpoczyna zmagania w Lidze Europy. Spartak Moskwa pierwszym rywalem

31. min. Boruc świetnie obronił strzał Larssona, który wbiegł w pole karne Legii z lewej strony. Było groźnie! 30. min. Najpierw Gigot, a potem Moses zaliczyli dobre interwencje i zatrzymali akcję podopiecznych Czesława Michniewicza. 29. min. Podobna akcja po drugiej stronie boiska. Tym razem Larsson strzelił wysoko nad poprzeczką. 28. min. Promes zszedł na prawą nogę z lewego skrzydła i uderzył zza szesnastki – prosto w ręce Boruca. 27. min. Umiarow faulował Josue, piłka dla Legii. Po chwili Nawrocki za mocno podał górą do Emrelego. Maksimienko zacznie od bramki. 26. min. Nie udało się Josue i Luquinhasowi przedrzeć przez zasieki obronne przeciwników. 25. min. Wieteska z kolejnym doskonałym przechwytem, lecz Spartak znów założył skuteczny, wysoki pressing, zatrzymując kontrę gości. 24. min. Dobre wyjście Boruca za pole karne, uprzedził Ponce. 24. min. Emreli doskoczył do Maksimienki, który musiał ratować się wybiciem piłki w aut. Niestety Legia zacznie z okolic środka pola. 23. min. Będzie zmiana, na murawie zamelduje się Hendrix w miejsce Zobnina. 21. min. Chwila przerwy w meczu, Zobnin potrzebuje pomocy medycznej. 20. min. Niecelne dośrodkowanie Jędrzejczyka lewą nogą w kierunku Luquinhasa. 19. min. Emreli ograł Gigota ruletą, ale sędzia uznał, że obrońca nie faulował Azera. 18. min. Fatalne dogranie Serba ze stałego fragmentu, ale nie będzie kontry w wykonaniu Rosjan. 17. min. Umiarow wybił centrę Mladenovicia na rzut rożny. 16. min. Dobrze ustawił się Wieteska, Jędrzejczyk wybił piłkę, ale kontry nie udało się wyprowadzić. Spartak szybko wrócił na własną połowę. 15. min. Stratę zaliczył Ponce, piłka w rękach Boruca. 14. min. Moses i Ponce zabawili się z obrońcami Legii, szczególnie z Nawrockim. Dośrodkowanie Umiarowa było niecelne, poleciało za plecy Promesa. 13. min. Fantastyczny powrót Luquinhasa we własne pole karne. Zaasekurował kolegę i dzięki temu Larsson nie miał sytuacji strzeleckiej. 12. min. Wieteska dobrze przypilnował Promesa. 11. min. Luquinhas uderzył z dystansu – prosto w bramkarza, zbyt lekko z około 30 metrów. 10. min. Johansson przebijał się prawym skrzydłem, lecz nieskutecznie. Po chwili warszawianie „skasowali” kontrę gospodarzy. 9. min. Groźne dośrodkowanie Mladenovicia z lewej strony. Ayrton miał kłopoty, aby ją wybić. 8. min. Niecelnie podanie Luquinhasa do Emrelego. 7. min. Larsson dośrodkowywał, Jędrzejczyk udanie interweniował. Dużo miejsca miał Spartak na prawym skrzydle. 6. min. Dżykija wbiegł w pole karne Wojskowych, Nawrocki był na posterunku. 5. min. Ogromne szczęście Legii! Fatalny kiks Ponce sprawił, że Spartak nie prowadzi już 1:0, a powinien. 4. min. Legia konstruuje atak pozycyjny, ale widać, że nie jest to jej ulubiona forma gry. Akcja zakończyła się dalekim podaniem Jouse do Luquinhasa, które przeciął Maksimienko. 3. min. Kolejna ofensywna akcja warszawian. Niestety dośrodkowanie do Mladenovicia było za mocne. 2. min, Piłkarze gospodarzy podeszli wysoko w pressingu, Wieteska źle podał do Nawrockiego. 1. min. Pierwsza dogodna szansa dla Legii na strzelenie gola, ale Luquinhas znalazł się na spalonym. 1. min. Rozpoczynamy mecz! 16:27 W takim składzie Spartak podejmie Legię:



16:24 Przedstawiamy skład Legii na ten mecz:



16:20 Witamy w relacji na żywo z pierwszego meczu Legii Warszawa w fazie grupowej Ligi Europy. Przeciwnikiem mistrzów Polski będzie Spartak Moskwa.

Ostatni raz kibice Legii Warszawa mogli oglądać swój ukochany klub w fazie grupowej europejskich pucharów za czasów Jacka Magiery i gry w Champions League. To było jednak dawno, bo w sezonie 2016/17. Ostatnie lata natomiast zostały naznaczone kompromitującymi porażkami w eliminacjach, między innymi z takimi drużynami jak F91 Dudelange z Luksemburga czy Karabach Agdam. W bieżących rozgrywkach udało się uniknąć porażek na wczesnych etapach, dlatego w fazie grupowej Ligi Europy Legia zmierzy się ze Spartakiem Moskwa.

Przełamanie przyszło dopiero w czasach Czesława Michniewicza, który do fazy grupowej Ligi Europy dotarł pomimo wielu przeciwieństw, szczególnie tych kadrowych. Przez całe minione lato szkoleniowiec głośno narzekał na przykład na brak transferów – te władze klubu zrobiły w dużej części dopiero pod koniec sierpnia. Jeszcze wcześniej kontuzji doznał Bartosz Kapustka, mózg zespołu, a z zespołem pożegnało się kilku ważnych zawodników: Paweł Wszołek, Walerian Gwilia i przede wszystkim Josip Juranović. Nowi piłkarze z kolei w wielu przypadkach nie zdążyli jeszcze wkomponować się w zespół.

Dlatego eksperci nie dają większych szans Legii na zwycięstwo, czy nawet remis ze Spartakiem. Z drugiej strony już przecież Slavia Praga miała być drużyną poza zasięgiem Wojskowych, a jednak udało się ją pokonać. – Słyszałem, że Spartak ostatnio jest cienki, ale co w takim razie powiedzieć o Legii? Cóż, gdy gra słaby ze słabszym, to musi być remis – powiedział nam Wojciech Kowalczyk, żywa legenda stołecznego klubu, a obecnie ekspert piłkarski.

