NA ŻYWO: Polacy walczą o awans do finału mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni grają ze Słowenią

13:11 Pajenk uderzał mocno, zablokowaliśmy to, lecz piłka spadła po naszej stronie. 13:10 Doskonała, szybka akcja, po której punkt zdobył Kochanowski. 12:10 Kurek w aut. 12:9 Challenge na korzyść Biało-Czerwonych, Słoweńcy tego nie odebrali. 11:9 Cebulj skutecznie po skosie. 11:8 Heroicznie bronili się Słoweńcy, lecz w końcu zagrali w aut. 10:8 Kubiak zepsuł zagrywkę. 10:7 Nowakowski zablokował rywali! 9:7 Błąd Słowenii w serwisie, był aut. 8:7 Nie dał rady tego odebrać Drzyzga. 8:6 Kapitalna asekuracja Leona i jeszcze lepszy atak Kubiaka. Znakomita passa kapitana. 7:6 Kubiak zdobył jeszcze jeden punkt, atakując z lewej flanki! Prowadzimy! 6:6 Kubiak przebił się przez blok za drugim razem i doprowadził do remisu. 5:6 Błąd Słoweńców w przyjęciu i dobry blok Nowakowskiego. 3:6 Kurek zablokowany. 3:5 As serwisowy Pajenka, Leon nie był w stanie tego obronić. Błąd techniczny. 3:4 Kovacić dobrze odebrał naszą piłkę, a Stern trafił idealnie w linię. 3:3 Pajenk przytrzymał piłkę za długo, mamy punkt. 2:3 Leon trafił w siatkę. 2:2 Rozpoczął się już czwarty set. Na razie jest remis, po zepsutej zagrywce Sterna. 16:25 Pajenk zdobył ostatni punkt, nie zdołaliśmy tego odebrać. Przegrywamy trzeci set, a w całym meczu 1:2. 16:24 Kochanowski zablokował rywala. 15:24 Nowakowski skutecznie ze środka. 14:24 Będzie piłka setowa dla Słowenii... 14:23 Nowakowski zdobył punkt, atakując ze środka. 13:23 Jeszcze jedna skuteczna akcja Urnauta. 12:22 Urnaut z kolejnym skutecznym atakiem z lewego skrzydła. 12:21 Kaczmarek zablokowany. 12:20 Kozamernik wykończył kontrę po naszym nieskutecznym ataku. 12:19 Jeszcze jeden nieskuteczny blok Biało-Czerwonych. 12:18 Słoweńcy poprosili o challenge i okazało się, że popełnili błąd, to jeden z naszych rywali ostatni dotknął piłki. 11:18 Poprawił się Semeniuk w kolejnej akcji. 10:18 Była okazja do skontrowania Słoweńców, lecz Semeniuk jej nie wykorzystał, bo nie trafił w boisko. 10:17 Cebulj w aut. 9:17 Zagrywka Leona odebrana, Słoweńcy skutecznie nas skontrowali. Kaczmarek i Łomacz weszli za Kurka i Drzyzgę. 9:16 Stern również pomylił się przy serwisie. 8:16 Kurek daleko w aut. 8:15 Błąd Słoweńców, zagrywka w siatkę. 7:15 Kurek obity w bloku przez Cebulja, piłka w aut. 7:14 Wreszcie skuteczny atak Leona nad dwuosobowym blokiem. 6:14 Semeniuk chwilę później zepsuł serwis. 6:13 Dobre wejście i pierwsza akcja Semeniuka. 5:13 Kolejny zły odbiór, kolejny stracony punkt. Vital Heynen reaguje dwiema zmianami, ale czy nie jest już za późno? 5:12 Kubiak nie zdołał przebić się przez skaczących przeciwników. 5:11 Urnaut nabił Polaków, skaczących do bloku. 5:10 Kurek trafił w blok, lecz piłka poszła w aut. 4:10 Błąd w komunikacji Kurka i Drzyzgi, straciliśmy kolejne „oczko”. 4:9 Dziura w bloku, skorzystał z niej Urnaut. 4:8 Kubiak w aut, ale po bloku Ropreta. 3:8 Niestety, to Polak popełnił błąd. Kubiak przepchnął piłkę po rękach rywali. Sędziowie będą to sprawdzać. 3:7 Złe przyjęcie Zatorskiego, Słowenia nas skontrowała. 3:5 Punkt dla nas po błędzie Słoweńców. 2:5 Kubiak nie przyjął zagrywki Sterna. 2:4 Kurek zepsuł serwis. 2:3 Leon skutecznie mimo pojedynczego bloku. 1:3 Trzy akcje wybronili Słoweńcy, aż w końcu zdobyli punkt. Poprosiliśmy o challenge i nie opłaciło się, ponieważ Cebulj nie dotknął siatki. 1:2 Kurek wyblokowany, Cebulj niestety nie. 1:1 Dobrze zaczął Bieniek w ataku, lecz zepsuł zagrywkę. GRAMY DALEJ! Przed nami trzeci set 30:32 Przegrywamy drugiego seta 30:32. Za chwilę trzeci set 30:31 Jeszcze challenge i... Był as serwisowy, korekta wyniku. 31:30 Cebulj też zepsuł serwis i nie trafił w boisko. 30:30 Leon zepsuł zagrywkę, był aut. 30:29 Doskonały blok Kochanowskiego! 29:29 Drzyzga nie uratował tej akcji, remis. 29:28 Bomba Leona, wychodzimy na prowadzenie. 28:28 Stern wcisnął nam piłkę między zawodników skaczących do bloku. 28:27 Leon przełamał blok, skuteczna kontra, mamy piłkę setową! 27:27 Jest punkt dla Polaków! Trzeci raz z rzędu Słoweńcy nie trafili w boisko przy zagrywce. Będzie jeszcze challenge... 26:27 Nieudany blok Polaków przy ataku Sterna. 26:26 Ropret w aut! 25:26 Brakło asekuracji, Słoweńcy na prowadzeniu. Setball dla naszych przeciwników. 25:25 Wojtaszek nie odebrał ataku rywala. 25:24 Drzyzga i Kurek wrócili na boisko. Po chwili Pajenk nie trafił serwisem w boisko. Piłka setowa dla Biało-Czerwonych. 24:24 Zbyt wysoka kiwka naszych rywali, Leon nie trafił w boisko. 24:23 Kochanowski w aut. 24:22 Słoweńcy oddali nam piłkę, Kaczmarek dobrze okiwał. Piłka setowa dla Polaków! 23:22 Jeszcze jeden aut serwisowy Cebulja! 22:21 Fatalny serwis Sterna, piłka w aut. 21:21 Błąd Kurka w zagrywce. 21:20 Kurek skutecznie, Pajenk nie zdołał dobiec do piłki, która poleciała w trybuny. 20:20 Kurek zaserwował bardzo mocno, piłka wróciła na naszą połowę, akcję wykończył Kochanowski. Mamy remis! 19:20 Sket w siatkę! 18:20 Kochanowski dotknął piłkę po ataku Cebulja, punkt dla Słowenii. 18:19 Piłka po taśmie, wybronili się Słoweńcy, lecz potem Kurek blokował skutecznie. 17:19 Dobre wejście Bieńka, rywale byli zaskoczeni. 16:19 Nie radzimy sobie z zagrywką Słoweńców w drugim secie...



Bieniek wszedł za Nowakowskiego. 16:18 Kozamernik nie dał się zablokować, trafił między Leona i Nowakowskiego. 16:17 Leon skutecznie z drugiej linii. 15:17 Nie przebiliśmy piłki, po tym jak Drzyzga próbował ratować piłkę nogą. 15:16 Lekka zagrywka Drzyzgi, nie ryzykował. Po chwili blokowaliśmy Kozamernika, ale w aut. 15:15 Atomowe uderzenie Kurka! 14:15 Kovacić uratował swoich kolegów, Urnaut po chwili zdobył punkt. 14:14 Cebulj zepsuł zagrywkę. 13:14 Cebulj obił Kubiaka, piłka poleciała poza boisko. 13:13 Leon znów w aut. 13:12 Długa akcja, Polacy obronili się kilka razy, w końcu Kubiak zmylił przeciwników i wychodzimy na prowadzenie. 12:12 Znów remis, piłka poszybowała w aut po serwisie Słoweńca. 11:12 Pajenk znów nie dał szansy Polakom, atakując ze środka. 11:11 Leon zdobył punkt. 10:11 Źle odbierał piłkę Nowakowski. Dobrze się ustawiłl, lecz popełnił błąd techniczny. 10:10 Strata odrobiona po kolejnej skutecznej akcji naszego atakującego. 9:10 Punkt dla Polaków po bloku, zdobył go Kurek. 8:10 Zepsuł zagrywkę Kubiak, trafił w siatkę. 8:9 Kurek ze skutecznym blokiem! 7:9 Kubiak próbował kiwać, potem zablokował przeciwników i w końcu zdobył punkt celnym atakiem. 6:9 Stern zablokował Kurka, Drzyzga źle wystawił piłkę koledze. 6:8 Drzyzga prosto w siatkę. 6:7 Błąd przeciwnika, piłka pofrunęła w aut. 5:7 Błyskawiczna akcja Słoweńców, Pajenk z punktem. 5:6 Doskonała zagrywka Kochanowskiego, to był as! 4:6 Zła zagrywka Cebulja, dużo szczęścia mieli podopieczni Heynena. Nowakowski wszedł za Bieńka. 3:6 Piekielnie mocny atak Sterna, nie daliśmy rady tego odebrać. 3:5 Kolejny punkt dla Słoweńców po naszym błędzie. 3:4 Skuteczny blok Pajenka. 3:3 Zagranie Sterna odebrane, Leon odebrał piłkę i zdobył punkt po ataku z lewego skrzydła. 2:3 Kurek w aut. 2:2 Pomylił się Kozamernik przy zagrywce. 1:2 Leon wyblokowany, a następnie trafiony przez Sterna. Za wysoko skoczył Polak. 1:1 Kiwka przeszła nad Kurkiem, nie dał rady zatrzymać piłki. 1:0 Cebulj zablokowany przez Kochanowskiego, dobry początek. Rozpoczynamy drugi set! 25:17 Zdobyliśmy punkt po zagrywce i wygraliśmy pierwszego seta 25:17! 24:17 Pierwsza piłka setowa dla Polaków! 23:16 Mozić nabił jednego z Biało-Czerwonych i trafił w boisko. 23:15 Nowakowski znów skuteczny w bloku. 22:15 Challenge potwierdził – był aut, Polska zdobyła kolejne „oczko”. 21:15 Serwis aut, Słoweńcy mają punkt. 21:14 Kolejny punkt dla Polski po zagrywce! 20:14 AS SERWISOWY LEONA! 19:14 Piekielnie mocna zagrywka Leona, piłka wróciła do Polaków i ten sam zawodnik zdobył dla nas punkt. 18:14 Leon odebrał piłkę od Kozamernika i wykończył naszą akcję. Kaczmarek i Łomacz na boisku. 17:14 Kurek zepsuł zagrywkę. 17:13 Doskonały blok Kochanowskiego, zatrzymał Sterna. 16:13 Urnaut daleko w aut. 15:13 Tym razem zawodnik Perugii przestrzelił o kilka metrów. 15:12 Prawdziwą rakietę posłał Leona i nie dał szansy rywalom na odebranie tej piłki. 14:12 Stern z punktem po bloku. 14:11 Kubiak rozbił blok Urnauta i Kozamernika. 13:11 Drzyzga trafił w siatkę przy serwisie. 13:10 Kurek z kolejnym punktem po rękach oponentów. 12:10 Trzecia nieskuteczna akcja polskich siatkarzy, nasi rywale odrabiają straty. 12:9 Polacy wzięli challenge, aby sprawdzić, kto ostatni dotykał piłki – jeden z naszych czy Urnaut... Punkt dla Słoweńców. 12:8 Mozić zdobył punkty dla Słoweńców po ataku z lewej flanki. 12:7 Udany blok Nowakowskiego. 11:7 Atak Cebulja został łatwo odebrany przez Biało-Czerwonych, ci wyprowadzili zabójczą kontrę. 10:7 Cebulj próbował uderzać po prostej i trafił w aut. Przerwa na życzenie jednego z trenerów. Polacy zdobyli aż pięć „oczek” z rzędu. 9:7 Pogubili się Słoweńcy i wykorzystał to Kurek. 8:7 Kochanowski zdobył punkt po zagrywce, błąd Słoweńców w przyjęciu! 7:7 Cebluj zatrzymany blokiem przez Drzyzgę. 6:7 Jeszcze raz szybko i skutecznie zaatakował Kochanowski. 5:6 Aut serwisowy w wykonaniu Leona. Nie będzie challenge'u. 5:5 Kurek mocno z drugiej linii. 4:5 Stern okiwał Leona, trafił go w pachę. 4:4 Dobra zagrywka Kurka, mamy remis! 3:4 Kochanowski zdobył punkt dla Polaków. 2:4 Zła przebitka Polaków, Słoweńcy z punktem 2:3 Kubiak skutecznie zaatakował ze środka. 1:2 Pierwszy punkt dla Polaków - Kurek po bloku. 0:2 Piłka przeszła po taśmie po serwisie Pajenka. 0:1 Pierwszy punkty dla Słowenii po kontrze 17:36 GRAMY! 17:32 SKŁAD SŁOWENII: Stern, Pajenk, Kozamernik, Vincić, Urnaut, Cebulj 17:28 Wybrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego!” 17:27 Spora wpadka organizatorów – zamiast hymnu Słowenii, wybrzmiał hymn Serbii... 17:24 „Spodek” jest doskonale przygotowany na półfinał!



twitter.com 17:19 Niektórzy kibice byli gotowi na mecz od dawna.



twitter.com 17:16 Witamy w relacji na żywo z półfinałowego starcia mistrzostw Europy. Już niebawem na parkiet wyjdą Polacy, którzy zagrają ze Słowenią.

18 września to bardzo ważny dzień w kalendarzu polskiego kibica siatkówki. Właśnie wtedy Biało-Czerwoni zaczną walkę o medale – jeśli pokonają Słoweńców, mogą marzyć nawet o złocie. W przypadku przegranej w ich zasięgu będzie wyłącznie brąz.

Alberto Guiliani, który reprezentację Słowenii prowadzi od 2019 roku, wskazał jasnego faworyta w meczu półfinałowym. – Dla faworyzowanych Polaków awans do finału to obowiązek, a dla moich zawodników marzenie – mówił w wywiadzie dla Polsatu Sport. – Kluczowe będzie dla nas wywieranie presji na rywalu i granie naszej siatkówki na wysokim poziomie – dodał selekcjoner. – Gra w obecności polskich kibiców jest trudna, bo kreują dobrą atmosferę podczas meczu. Mój zespół pokazał, także grając przeciwko Czechom w ćwierćfinale, że potrafi sobie z tym radzić – zauważył trener pracujący też w Asseco Resovii.

Słoweńcy w grupie zajęli drugie miejsce z dorobkiem dziewięciu punktów. Przegrali dwa spotkania, z Włochami i Czechami. W 1/8 finału pokonali reprezentację Chorwacji 3:1, a w ćwierćfinale wzięli udany rewanż za porażkę w grupie z Czechami, pewnie zwyciężając 3:0.

