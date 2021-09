NA ŻYWO: Polska gra z Serbią o brązowy medal mistrzostw Europy

22:19 Blok Serbów w aut po próbie Kaczmarka. 21:19 Dwa ataki Nowakowskiego zablokowane. Trzeci Kubiaka też i w końcu Atanasijević włożył w swój atak za dużo siły. 20:19 Leon znów za mocno z serwisu. 20:18 Kurek zdobył punkt na prawej flance. 19:18 Bardzo mocna piłka trafiła w Wojtaszka, piłka odbiła się poza boisko. 19:17 Atanasijević zablokowany przez Kochanowskiego. 18:17 Leon sforsował podwójny blok, jest punkt dla nas. 17:17 Nieskuteczny blok naszych siatkarzy. 17:16 Atanasijević w aut. 16:16 Mimo naszego bloku nasi rywale zdołali uratować i skutecznie zakończyć akcję. 16:15 Kurek po rękach przeciwników, ważna akcja! 15:15 Po trzech blokach w końcu Polacy dostali punkt. Było gorąco. 14:15 Czwarta zagrywka z rzędu zmarnowana, tym razem przez Drzyzgę. 14:14 Znakomity, bardzo silny atak Leona. Aż przewrócił Jovovicia. 13:14 Kurek daleko w aut, Serbia na prowadzeniu. 13:13 Kochanowski też zmarnował serwis. 13:12 Znów na krótko, Kochanowski się nie pomylił. 12:12 Leon spalił zagrywkę. 12:11 Znakomita kiwka Drzyzgi, Serbowie zupełnie się tego nie spodziewali. 11:11 Nie udało nam się przyjąć zagrywki Podrascanina. To był as. 11:10 Kurek w aut. 11:9 Fatalna piłka od Jovovicia do Kovacevicia, który uderzył pod taśmę. 10:9 Piekielnie silny atak Kurka. Nie do obrony! 9:9 Leon chciał kiwać i nie udała mu się ta sztuka. Przeciwnicy nas skontrowali na remis. 9:8 Atanasijević za mocno, aby dobrze go zablokować. 9:7 Leon pewnie i mocno po prostej na lewym skrzydle. 8:7 Serbia na krótko, Podrascanin się nie pomylił. 8:6 Pewny atak Polaków środkową strefą. 7:6 Niestety, punkt dla naszych przeciwników. Weryfikacja wciąż trwa... Źle wystawili sobie piłkę Serbowie, skorzystał z tego Kurek. Będzie challenge. 7:5 Niewiele brakowało do skutecznego bloku w wykonaniu Biało-Czerwonych. 7:4 Świetny odbiór Zatorskiego, błyskotliwa kiwka Kurka 6:4 Nowakowski odbił piłkę, lecz w aut. 6:3 Kubiak w mur, lecz znów piłka spadła poza boisko. 5:3 Nie zablokowaliśmy Lisinaca, ale ten trafił w aut. 4:3 Doskonały blok Nowakowskiego. 3:3 Kochanowski skutecznie ze środka. 2:3 Nie daliśmy rady z blokiem. 2:2 Podrascanin włożył w serwis za dużo siły. 1:2 Ivović skutecznie ze środka. 1:1 Kurek po bloku, mamy punkt. 0:1 Pierwszy serwis Polaków poleciał w aut. GRAMY! 17:33 Zespół Polaków: Kurek, Leon, Nowakowski, Drzyzga, Kubiak, Drzyzga, Kochanowski, Bieniek, Zatorski, Wojtaszek 17:32 Skład Serbów: Kovacević, Ivović, Jovović, Atanasijević, Podrascanin, Lisinac, Peković, Majstorović 17:30 Sędziować będą Stefano Cesare z Włoch i Vladimir Oleynik z Rosji. 17:28 Mecz rozpocznie się lada moment... 17:27 Czas na hymny! 17:26 Obie drużyny wybiegają na boisko. 17:25 Tomasz Swędrowski na antenie Polsatu Sport stwierdził, że Serbowie byli załamani po przegranym półfinale z Włochami. Przynajmniej w teorii to powinna być dobra wiadomość dla naszych siatkarzy. 17:22 Frekwencja na trybunach dopisała, Biało-Czerwoni mogą dziś liczyć na duże wsparcie. 17:18 Polacy wybiegli już na rozgrzewkę. 17:12 Niewykluczone, że mecz z Serbią będzie ostatnim, w którym Biało-Czerwonych poprowadzi Vital Heynen.



Polska zagra z Serbią o brąz, podniesienie morale i godne pożegnanie Heynena. O której mecz? 17:06 Witamy w relacji na żywo z meczu Polska – Serbia. Rozpocznie się on za niespełna 25 minut, a jego stawką jest brązowy medal mistrzostw Europy.

Końca dobiegają właśnie siatkarskie mistrzostwa Europy. Pierwotnie nasza kadra chciała zdobyć złoty krążek i taki przekaz dochodził z szatni Polaków, lecz ostatecznie powalczą jedynie o brąz.

Podnieść morale i pożegnać trenera

Czy podopieczni Vitala Heynena będą w stanie błyskawicznie podnieść się po traumatycznym wręcz spotkaniu ze Słowenią w półfinale? Nasi zawodnicy nie kryli bowiem frustracji i rozpaczy po przegranej, której doznali. Praktycznie u wszystkich smutek mieszał się ze złością, bo wielkim marzeniem siatkarzy jak i kibiców był złoty medal mistrzostw Europy.

Ponadto niewykluczone jest, że spotkanie z Serbią będzie ostatnim, w którym polską kadrę poprowadzi Vital Heynen. Już jakiś czas temu Belg między wierszami pożegnał się ze swoimi kibicami i wydaje się, że po europejskim czempionacie nikt w PZPS nie zmieni stosunku co do trenera i nie przedłuży jego umowy. Szkoleniowcowi na pewno zależy na godnym pożegnaniu z zespołem oraz polskimi kibicami, z którymi ma doskonałe relacje.

