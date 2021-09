Serbia zdeklasowana, Polska zdobyła brązowy medal w mistrzostwach Europy!

Końca dobiegają właśnie siatkarskie mistrzostwa Europy. Pierwotnie nasza kadra chciała zdobyć złoty krążek i taki przekaz dochodził z szatni Polaków, lecz ostatecznie walczyli tylko o brąz. Na szczęście nasi kadrowicze podnieśli się po porażce w półfinale i zdeklasowali Serbów w starciu trzecie miejsce.

Co ciekawe mecz wcale nie rozpoczął się dla nas idealnie. Głównym mankamentem były zagrywki, przez które oddawaliśmy przeciwnikom mnóstwo punktów – blisko 1/3 ich dorobku wywodziła się właśnie z naszych błędów. Na szczęście dużo bardziej skuteczni byliśmy w ataku i wygraliśmy do 22. Zaczęliśmy poprawiać pewne niedociągnięcia dopiero w drugim secie, zwłaszcza zrobił to Kochanowski. Do tego Biało-Czerwoni stali się jeszcze skuteczniejsi przy siatce i wiele punktów zdobyli po blokach. W tej partii wygraliśmy łatwo do 16.

Nieco więcej nerwów było w trzecim i jak się okazało ostatnim secie. Powoli o sobie zaczęło dawać znać zmęczenie, w związku z czym nasi stopniowo tracili skuteczność w ataku, podobnie jak w kilku poprzednich spotkaniach. Pod koniec tercji roztrwonili nawet trzy punkty przewagi, lecz na szczęście ta sytuacja ich nie załamała. Wręcz przeciwnie, kluczowe akcje przeprowadzili Leon (as serwisowy) i Kubiak (blok). To właśnie dzięki nim przypieczętowaliśmy wygraną 3:0 i tym samym zdobyliśmy brązowy medal mistrzostw Europy.

