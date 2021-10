Konferencja prasowa Roberta Lewandowskiego, kapitana reprezentacji Polski

Już 5 października odbędzie się kolejna konferencja prasowa z udziałem jednego z reprezentantów Polski. Tym razem na spotkanie z przedstawicielami mediów wyjdzie Robert Lewandowski, kapitan naszej kadry. Zostało ono zaplanowane na godzinę 13:45. Dopiero później, również po obiedzie, podopieczni Paulo Sousy wyjdą na trening.

Będzie to już drugie tego typu wydarzenie podczas październikowego zgrupowania. Jako pierwszy przez dziennikarzy przemaglowany został selekcjoner. Portugalczyk odpowiadał na pytania przez kilkadziesiąt minut. Poruszył takie kwestie jak: kontuzje wśród pierwotnie powołanych graczy, mało znacząca rola Sebastiana Szymańskiego w zespole Biało-Czerwonych czy też to, dlaczego trener nie ceni graczy występujących w Ekstraklasie.

Godne pożegnanie Łukasza Fabiańskiego

Od dłuższego czasu wiadomo, że starcie z San Marino będzie wyjątkowe z jednego względu. Właśnie w nim z reprezentacją oficjalnie pożegna się Łukasz Fabiański. W biało-czerwonych barwach zagra po raz 57. Bramkarz zostanie pożegnany z odpowiednimi honorami. Otrzyma pamiątkowy trykot, sam Cezary Kulesza (prezes PZPN) wręczy mu specjalną paterę, a kiedy będzie schodził z boiska w trakcie spotkania, jego koledzy z drużyny utworzą szpaler na jego cześć.

Kiedy Polska zagra z San Marino i Albanią?

Najbliższy mecz reprezentacji Polski odbędzie się w sobotę 9 października. Gracze Paulo Sousy zmierzą się wówczas z San Marino. Następnie nasza kadra spotka się z Albanią – we wtorek 12 października. To drugie starcie może być kluczowe w kontekście kwalifikacji Biało-Czerwonych do baraży o udział w fazie grupowej katarskiego mundialu.

