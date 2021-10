NA ŻYWO: Reprezentacja Polski gra z San Marino. Liczymy na grad goli

45+3. min. Koniec pierwszej połowy, do przerwy prowadzimy 2:0. Wracamy za kwadrans! 45+2. min. Kozłowski został wyblokowany tuż przed strzałem przez jednego z przeciwników. 45+1. min. Przedarł się Kozłowski lewym skrzydłem, jednakże znów nie udało się wystawić piłki do strzału. 45. min. Płacheta dobrze popracował po stracie, asekurując Kędziorę. 44. min. Klich zabrał się z piłką do przodu, sprytnie wypuścił Świderskiego, a ten niecelnie dogrywał do Lewandowskiego. 43. min. Reprezentacja San Marino próbuje dziś bronić bardzo kompaktowo. Polacy kilka minut rozgrywali akcję i nie mogli znaleźć miejsca na otwierające podanie. 41. min. Faul Klicha w ataku, który próbował uratować piłkę po zbyt mocnym dośrodkowaniu. 40. min. Świderski dostrzegł Lewandowskiego w polu karnym, ten zdołał się obrócić, lecz napastnik Bayernu uderzał zbyt lekko. 39. min. Spokojny atak pozycyjny w wykonaniu Biało-Czerwonych. 38. min. Niecelne uderzenie Lewandowskiego. Piłka zeszła mu z lewej nogi. 37. min. Faul Hirscha w ataku na Gumnym. 36. min. Płacheta centrował na głowę Frankowskiego, obrońca uprzedził go w ostatnim momencie. 35. min. Kolejna strata Linettego, nie przedarł się przez dwóch rywali. 34. min. Celny, sprytny strzał Kozłowskiego i doskonały refleks Benedettiniego. 33. min. Linetty zobaczył żółtą kartkę, w związku z czym zabraknie go w meczu z Albanią. 32. min. Świderski ostro sfaulowany, musiał zejść poza boisko, ale szybko wrócił do gry. 31. min. Vitaioli znalazł się w polskim polu karnym, próbował nawet strzelać, lecz trafił w jednego z naszych defensorów. 30. min. Gola strzelił Lewandowski, ale bramka została nieuznana. Sędzia uznał, że faulował przeciwnika. 28. min. Sprytnie i szybko akcję rozgrywali Kozłowski z Lewandowskim, lecz futbolówka nie dotarła do adresata. 27. min. Świderski niecelnie głową po rzucie rożnym. 26. min. Bardzo złe zagranie Płachety z lewego skrzydła. Podał wprost pod nogi przeciwnika. 24. min. Trzy uderzenia Biało-Czerwonnych w jednej akcji, wszystkie desperacko zablokowane. 23. min. Gracze z San Marino pierwszy raz spróbowali wyprowadzić kontrę, lecz futbolówka wyszła na aut. 22. min. Frankowski z trudem opanował piłkę na prawej stronie, ale stracił ją po chwili. 21. min. Samobójcze trafienie Palazziego po płaskiej centrze Kozłowskiego. 20. min. GOOOOOL! 17. min. Frankowski strzeliłby gola do pustej bramki, ale w ostatniej chwili ubiegł go obrońca. Znakomite było to podanie od Kozłowskiego wzdłuż pola bramkowego. Po chwili kolejne uderzenie Biało-Czerwonych zostało ofiarnie zablokowane. 16. min. Fabiański na chwilę przy piłce, rozległy się gromkie oklaski. 15. min. Niecelne zgranie Klicha do Płachety, choć zamysł był doskonały, by rozegrać to w trójkącie. 14. min. GOL UZNANY, PROWADZIMY 1:0! 13. min. Trzecia minuta weryfikacji, wciąż nie znamy werdyktu. 11. min. Sędziowie sprawdzają sytuację za pomocą VAR-u. Polacy nie wiedzą, o co może chodzić. 10. min. Płacheta wygrał pojedynek z lewej strony pola karnego, idealnie dograł na głowę do Świderskiego, a ten z bliska pokonał golkipera rywali. 10. min. GOOOOOOL! 10. min. Znakomita interwencja bramkarza po strzale Lewandowskiego. 9. min. Minimalnie niecelny strzał Klicha z pierwszej piłki, tuż zza pola karnego. 8. min. Pierwszy celny strzał Polaków. Uderzał Płacheta, bramkarz jednak poradził sobie z tą próbą. 7. min. San Marino cofnęło się praktycznie całą drużyną we własne pole karne. Było za ciasno, aby oddać strzał. 6. min. Klich dobrze podał prostopadle do Lewandowskiego, lecz ten został przepchnięty przez rywala. 5. min. Nieudana kombinacja między Lewandowskim, Frankowskim i Świderskim. 4. min. Dobre zagranie do Płachety, jednak Lewandowski był odpowiednio kryty. 3. min. Dośrodkowanie Płachety z lewego skrzydła. Zdecydowanie za mocne. 2. min. Pierwszy atak pozycyjny Polaków nieudany, ale szybko odzyskali piłkę. 1. min. Gramy! 20:45 Fran Jović będzie arbitrem głównym tego meczu. 20:44 Mecz rozpocznie się już za kilka chwil. 20:41 CZAS NA HYMNY! 20:40 Mecz Polski z San Marino swoją obecnością uświetnili specjalni goście.



twitter.com 20:37 Przypominamy skład reprezentacji Polski.



Znamy skład Polaków na mecz z San Marino. Sousa zaskoczył kilkoma nazwiskami 20:32 Pamiątka, którą otrzyma Łukasz Fabiański.



twitter.com 20:27 Ostatnia reprezentacyjna rozgrzewka Łukasza Fabiańskiego...



twitter.com 20:23 Szatnia Polaków była przygotowana idealnie.



twitter.com 20:17 Witamy w relacji na żywo z meczu Polska – San Marino. Spotkanie rozpocznie się około godziny 20:45.

Eliminacje do mundialu w Katarze wkraczają w decydującą fazę. 9 października Polacy rozegrają już siódmą z dziesięciu kolejek, a ich rywalem będzie zespół z San Marino. Mecz ten teoretycznie wygląda na łatwy, a kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje głównie to, ile goli strzelimy naszym rywalom, a nie czy w ogóle nam się to uda.

Strzelanina w poprzednim meczu

Z tą drużyną mierzyliśmy się zresztą całkiem niedawno, bo mniej więcej miesiąc temu. Sytuacja w kadrze Biało-Czerwonych nie zmieniła się zbytnio, więc kibice spodziewają się, że i tym razem podopieczni Paulo Sousy urządzą sobie efektowną strzelaninę. Przypomnijmy: we wrześniu wygraliśmy 7:1, a do przerwy prowadziliśmy już 4:0, głównie za sprawą znakomitej gry Roberta Lewandowskiego. Z kolei w drugiej części starcia błysnął Adam Buksa, autor hat-tricka i jedno z największych odkryć poprzedniego zgrupowania.

Starcie z San Marino jest też ważne, ponieważ będzie ostatnim, jakie w reprezentacji rozegra Łukasz Fabiański. Tuż po nieudanych dla nas Euro 2020 golkiper West Hamu stwierdził, że to najwyższy czas na zakończenie jego przygody z kadrą i od teraz chciałby skupić się głównie na dobrych występach w zespole Młotów. To zrozumiałe, zwłaszcza że Sousa jasno wyznaczył Wojciecha Szczęsnego do roli bramkarza numer jeden w naszej reprezentacji.

Ampfutboliści z wizytą

Z okazji swojego ostatniego występu w biało-czerwonych barwach Fabiański ma zostać odpowiednio uhonorowany – paterą, pamiątkową koszulką i szpalerem. Oprócz tego na mecz z San Marino zostali zaproszeni także polscy ampfutboliści, którzy 19 września zdobyli brązowy medal podczas mistrzostw Europy.

Czytaj też:

Znamy skład Polaków na mecz z San Marino. Sousa zaskoczył kilkoma nazwiskami