NA ŻYWO: Polacy grają z Andorą w eliminacjach mistrzostw świata. Kluczowy mecz Biało-Czerwonych

22:40 Dziękujemy za wspólnie spędzony czas! 90+4. min. KONIEC MECZU! Polacy pokonali Andorę 4:1 i awansowali do baraży, w których powalczą o awans na mistrzostwa świata w Katarze. 90+4. min. Faul napastnika Andory w ofensywie. 90+3. min. Niecelny strzał Lewandowskiego z dystansu pod koniec spotkania. 90+2. min. Strata Świderskiego pod polem karnym rywala. 90+1. min. Sędzia doliczył cztery minuty do drugiej połowy. 90+1. min. Cash piętą do Bereszyńskiego, ten jednak został wypchnięty z piłką na aut bramkowy. 90. min. Rybus zagrywał na pole karne. Bereszyński starał się jeszcze przyspieszyć akcję, ale nic z tego nie wyszło. 89. min. Glik wybił piłkę w aut po dalekim zagraniu do napastnika Andory. 88. min. Jeszcze jedno fizyczne starcie naszego kapitana. Tym razem to on przewinił. 87. min. Rybus wygrał pojedynek powietrzny. Była okazja na wyprowadzenie kontry, jednak Lewandowski został sfaulowany. 86. min. Damian Szymański wchodzi na boisko za Zielińskiego. 86. min. De Pablos wybił piłkę na rzut rożny po centrze Polaków. 85. min. Dwie roszady o Andorczyków. Alaez i San Nicolas schodzą. 84. min. Bereszyński do Piątka. Napastnik Herthy doszedł do piłki, lecz trudno to było nazwać strzałem. 83. min. Niecelne dośrodkowanie Lewandowskiego. 81. min. Cash uciekł Cervosowi, wycofywał do Lewandowskiego, ale Andorczycy zorientowali się w tych zamiarach Polaków. 80. min. Piątek nie zdążył uchronić piłki przed wyjściem na aut bramkowy. Dalekie podanie wykonał Glik. 79. min. Vieira dośrodkował idealnie w ręce Szczęsnego. 78. min. Sousa motywuje Polaków zza linii bocznej. Prowadzimy atak pozycyjny... W końcu Zieliński dośrodkował, a Lewandowski trafił prosto w golkipera. 77. min. Lewandowski faulowany w środku pola. 76. min. Świderski zmienia Milika. 74. min. Faul Biało-Czerwonych w ofensywie. Zbyt agresywny był Piątek. 73. min. Lewandowski trafił do siatki po centrze Zielińskiego z rzutu rożnego. Napastnik wygrał pojedynek przy bliższym słupku. 73. min. GOOOOL!!! 72. min. Zbyt długo zbierał się Zieliński do strzału. Po chwili wywalczyliśmy rzut rożny. 71. min. Kapitalne podanie Linettego do Casha. Gracz Aston Villi dynamicznie wbiegł w pole karne, choć nie zdołał celnie zacentrować. 70. min. Lewandowski cofnął się po piłkę aż na własną połowę. Po chwili Andora zakończyła nasz atak – Rybus przegrał pojedynek fizyczny. 68. min. Więcej o debiucie Casha:



Cash poza pierwszym składem na mecz Polski z Andorą. Sousa i tak dał mu szansę debiutu 67. min. Dośrodkowanie z prawej strony boiska w kierunku Lewandowskiego. Zagrywał Cash, lecz bramkarz był na posterunku. 66. min. Kolejne roszady przeprowadza trener z Andory. Clemente schodzi, za niego Martinez. Na murawę wszedł też Garcia za Valesa. 64. min. Potrójna zmiana w reprezentacji Polski. Schodzą: Frankowski, Klich i Krychowiak. Za nich Linetty, Piątek oraz... MATTY CASH! 63. min. Długa piłka od Zielińskiego do Lewandowskiego, zdecydowanie za mocna. 63. min. Jóźwiak był mocno naciskany w pressingu i nie popełnił błędu. 62. min. Pujol schodzi, za niego Rosas. 62. min. Żółta kartka dla Krychowiaka. Na pewno nie zagra w meczu z Węgrami. 61. min. Miękkie, górne podanie od Milika do Lewandowskiego. Niestety odrobinę za mocne. 60. min. Dobra akcja rozpoczęta na prawej flance. Bereszyński dograł do Klicha, ten wycofał piłkę do Zielińskiego, ale pomocnik Napoli strzelił prosto w bramkarza. 59. min. Znakomity przerzut Zielińskiego. Jóźwiak był jednak dobrze pilnowany na prawym skrzydle. 57. min. Decyzja podtrzymana – nie ma czwartej bramki dla Polaków. 57. min. Ta sytuacja jeszcze jest sprawdzana przez VAR. 56. min. Milik strzelił gola po tym jak wyszedł sam na sam i okiwał bramkarza. Sędzia odgwizdał jednak pozycję spaloną. 55. min. Daleki wyrzut z autu przez Andorczyków. Pujol wyprzedził Glika, choć potem futbolówka wyszła na aut bramkowy. 53. min. Doskonała centra Frankowskiego do Lewandowskiego. Napastnik Bayernu uderzył groźnie głową, ale bramkarz Andory złapał tę piłkę. 52. min. Clemente próbował wyprowadzić kontrę, lecz zagrał niecelnie do Cervosa. 50. min. Krychowiak dośrodkowywał w kierunku Milika, aczkolwiek posłał futbolówkę zbyt wysoko. 49. min. Bardzo niecelny strzał Lewandowskiego. 48. min. Andora zamknięta w hokejowym zamku, Biało-Czerwoni nie dochodzą jednak do strzału. 47. min. Długi atak pozycyjny nie przyniósł Polakom żadnego profitu. 46. min. GRAMY DALEJ! Nie ma żadnej zmiany w reprezentacji Polski w przerwie meczu. 45+2. min. Koniec pierwszej połowy. Do zobaczenia po przerwie. 45+2. min. Szybka odpowiedź Biało-Czerwonych. W polu karnym doskonale odnalazł się Milik. Asystował mu Lewandowski. 45+2. min. GOOOOL!!! 45. min. Gol kontaktowy dla Andory. Kilku graczy obu drużyn wyskoczyło do piłki, ale nikt nie zdołał jej dotknąć. To zaskoczyło Szczęsnego i w efekcie straciliśmy bramkę. 45. min. GOOOOOL!!! 44. min. Strata Zielińskiego w środku pola. Nie było po tym żadnego zagrożenia. 42. min. Biało-Czerwoni założyli wysoki pressing. Odzyskali futbolówkę, ale dopiero po dalekim wybiciu. 41. min. Jóźwiak doskonale odczytał intencje przeciwnika. Wybił mu piłkę spod nóg, lecz nie opanował jej przed wyjściem na aut. 40. min. Klich uciekł wszystkim rywalom za radarów, lecz do Lewandowskiego dogrywał niecelnie. Po chwili Krychowiak faulował, próbując odebrać piłkę. 39. min. Szczęsny interweniuje daleko poza polem karnym, „kasując” w ten sposób kontrę Andory. 38. min. Kolejne ostre wejście w nogi jednego z Polaków. Tym razem ucierpiał Bereszyński po faulu Alaeza. Dostał on zółtą kartkę. 36. min. Alaez zwija się z bólu przy linii bocznej. 34. min. Był Jóźwiak w polu karnym, ale Frankowski nie zacentrował celnie. 33. min. Nie przebił się Pujol prawym skrzydłem. Szczęsny zacznie od bramki. 32. min. Cervos dośrodkował niecelnie po krótkim rozegraniu stałego fragmentu. Sousa krzyknął na Jóźwiaka, że był od niego za daleko. 31. min. Fatalne podanie Rybusa do Krychowiaka. Po chwili Jóźwiak musiał ratować się faulem, aby zatrzymać akcję Andory. 30. min. Zablokowany strzał Milika z powietrza. Mimo tego nie będziemy mieli rzutu rożnego. Błąd arbitra. 28. min. Jeden z Andorczyków znalazł się w naszym polu karnym. Był bliski minięcia Glika, lecz dobrze zaasekurował go Krychowiak. 27. min. Kapitalne podanie Krychowiaka do Lewandowskiego, ten minął rywala samym przyjęciem, ale następny już zastopował jego szarżę. 26. min. Kilku przeciwników doskoczyło do Klicha, który znalazł się z piłką na prawej flance. Nie dało się z tego wyjść z tarczą. 25. min. Zieliński centrował z rzutu rożnego, aczkolwiek żadnemu z naszych kadrowiczów nie udało się oddać strzału. 24. min. Milik wywalczył rzut wolny pod polem karnym Andory. Obrońca zdecydowanie za mocno trzymał go za rękę. 23. min. Niecelnie dogranie Bereszyńskiego po ziemi. 22. min. Znów spore zamieszanie po jednym z fauli. Jeden z przeciwników złapał Klicha chwytem zapaśniczym, a ten z dużą siłą go odepchnął. I Polak, i Andorczyk obejrzeli po żółtej kartce. 20. min. Zieliński z dystansu! Mocno i niecelnie. 20. min. Milik odegrał piętą do Lewandowskiego, a ten uderzył z powietrza. Jego próba została zablokowana. 19. min. Faul na Bereszyńskim, który upadł na plecy. Już gramy dalej. 18. min. Próbowaliśmy grać kombinacyjnie pod bramką Andory. Stratę zaliczył jednak Milik. 17. min. Chwila przerwy w meczu. Alvarez leżał na murawie po starciu z Lewandowskim, ale nic mu się nie stało. 16. min. Klich stracił piłkę w środku pola i faulował oponenta, próbując ją odzyskać. 15. min. Wybicie Pujola po rzucie rożnym Biało-Czerwonych. 14. min. Ależ blisko gola był Klich! Świetnie dograł mu Rybus, pomocnik Leeds obrócił się i oddał techniczny strzał, ale bramkarz był czujny. 13. min. Spory chaos w ostatnich dwóch minutach. W końcu Bereszyński odzyskał piłkę. 11. min. Akcja rozpoczęła się na lewym skrzydle. Doskonałe dośrodkowanie Frankowskiego, Jóźwiak urwał się spod krycia i prowadzimy już 2:0. 11. min. GOOOOOL!!! 10. min. Lewandowski strzelał głową, tym razem niecelnie. 9. min. Dobra akcja Rybusa i Frankowskiego, będzie rzut rożny. 8. min. Wybroniliśmy się z łatwością przed stałym fragmentem rywali. 7. min. Atak pozycyjny Biało-Czerwonych zakończony niecelnym górnym podaniem Bereszyńskiego. 6. min. Zdobywcą bramki Robert Lewandowski, który dostał piłkę z prawej strony pola karnego od Jóźwiaka. Nie przeszkadzał mu żaden rywal. 5. min. GOOOOOOL!!! 5. min. Nieudolna próba przelobowania Szczęsnego. 4. min. Klich próbował podawać prostopadle do Milika, ale nie zrobił tego skutecznie. 3. min. Rzut wolny dla gospodarzy w okolicach środka pola. Gra będzie dziś ostra... 1. min. Piętnastka sekunda spotkania i już czerwona kartka dla zawodnika Andory za faul na Kamilu Gliku! Ukarany został nią Cucu. 1. min. GRAMY! 20:47 Warto wspomnieć, że mecz ten zostanie rozegrany na sztucznej murawie. Ponadto na trybunach zasiadło nieco mniej niż 800 kibiców. Ci z Polski nie zostali wpuszczeniu na stadion. 20:45 Czas na hymn Andory. 20:44 Wybrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”. 20:40 Oby mecz z Andorą był dla nas tak samo udany co starcie z Niemcami dla naszej kadry U-21. Ależ to było spotkanie!



20:37 Co z debiutem Matty'ego Casha?



20:33 Tak wyglądała szatnia przygotowana dla Polaków:



20:25 Oto wyjściowy skład Polaków na mecz z Andorą. Jest jedno duże zaskoczenie!



20:20 Polacy wyszli już na przedmeczową rozgrzewkę.



twitter.com 20:15 Witamy w relacji na żywo z meczu Andora – Polska. Spotkanie rozpocznie się już za 30 minut!

Eliminacje MŚ 2022. Zapowiedź meczu Andora – Polska

12 listopada reprezentacja Polski zmierzy się z Andorą w ramach przedostatniej kolejki kwalifikacji do katarskiego mundialu. Podopieczni Paulo Sousy muszą zwyciężyć, aby już po tym meczu zagwarantować sobie udział w barażach. Choć do tego potrzebny będzie jeszcze odpowiedni wynik starcia pomiędzy Albanią i Anglią.

Trudno wyobrazić sobie, aby to spotkanie zakończyło się rezultatem innym niż zwycięstwo podopiecznych Paulo Sousy. Drużyna, która dziś stawi czoła naszym kadrowiczom, jest jedną z najsłabszych w Europie oraz na całym świecie, dlatego nie może dziwić fakt, że wszyscy eksperci jednogłośnie mówią o nadchodzącym zwycięstwie Polaków. Gdyby tak się stało, a jednocześnie Albania przegrałaby z Anglią, nasz udział w barażach o udział w mistrzostwach świata byłby już pewny.

Jest jednak pewna rzecz, która przed tym starciem martwi zarówno kibiców, jak i członków naszego sztabu szkoleniowego. Chodzi o to, że Andorczycy zazwyczaj grają bardzo agresywnie, czasem wręcz na pograniczu żółtej i czerwonej kartki. W takiej sytuacji powstały obawy o to, aby żadnej z naszych kluczowych graczy nie doznał groźnej kontuzji, która wykluczyłaby go z gry na dłuższy okres. Łatwo sobie jednak wyobrazić taki scenariusz, w którym zwłaszcza ktoś z polskiej ofensywy doznaje urazu po jednym z ostrzejszych wejść.

Wyjściowa jedenastka Polaków na mecz z Andorą

Znamy już wyjściowy skład Polaków na mecz z Andorą. Paulo Sousa zdecydował się posłać do boju następującą jedenastkę: Szczęsny – Bereszyński, Glik, Rybus – Jóźwiak, Klich, Krychowiak, Zieliński, Frankowski – Milik, Lewandowski.

