NA ŻYWO: Reprezentacja Polski walczy o zwycięstwo z Węgrami. Stawka jest wysoka

71. min. Szczęsny dobrze wyszedł do piłki, Bednarek asekurował akcję Węgrów. 70. min. Rakieta Zielińskiego z dystansu. Bardzo niecelne zagranie. 69. min. Niecelna wrzutka Zielińskiego z rzutu wolnego. 68. min. Niezła centra Milika, aczkolwiek Lang znów był czujny i wybił futbolówkę. 67. min. Żółta kartka dla Kędziory za faul na Schonie. 66. min. Wzmaga się doping na trybunach, Polacy przy piłce, lecz tylko na własnej połowie. 65. min. Dwie zmiany w naszym zespole. Milik za Piątka i Frankowski za Linettego. 63. min. Ostro potraktowany Świderski przez Szalaia. Obrońca otrzymał karę indywidualną. 61. min. Bramkę zdobył Karol Świderski uderzeniem głową po rzucie rożnym. Do piłki dopadł przypadkowo po nieudanym strzale Bednarka. 61. min. GOOOOOL!!! 60. min. Bardzo czytelne są próby ataków Biało-Czerwonych. Jesteśmy z łatwością wypychani, by rozgrywać piłkę od obrony, co nam nie pomaga. 58. min. Dośrodkowanie Jóźwiaka, Nego zdjął piłkę Puchaczowi sprzed nosa. Za moment wahadłowy musiał ratować się faulem taktycznym. Żółta kartka. 57. min. Tragicznie niecelne podanie Linettego na prawą flankę. 57. min. Dibusz zatrzymał kolejny atak Polaków. 56. min. Linetty dograł górą do Piątka, ten utrzymał piłkę w boisku, ale sam wybiegł daleko poza nie. Strata. 55. min. Bednarek dobrze pilnował Schafera, ale nikt nie zgarnął drugiej piłki. 54. min. Nieudana centra Nego, przechwyt Puchacza. 53. min. OGROMNE szczęście Polaków. Strzał Schona Szczęsny obronił, ale jeden z Węgrów miał jeszcze okazję do dobitki i spudłował na pustą bramkę! 52. min. Lang przeciął prostopadłe podanie do Piątka. 51. min. Arkadiusz Milik na rozgrzewce. 50. min. Źle rozegraliśmy korner. Po chwili Węgry wyprowadzili kontrę, na szczęście Varga uderzył prosto w Szczęsnego. 49. min. Dibusz obronił próbę Piątka z bliskiej odległości. Będzie tylko rzut rożny po tym uderzeniu z bardzo ostrego kąta. 48. min. Dobre podanie Klicha do Piątka, który jednak nie zdołał zabrać się z futbolówką w pole karne. 47. min. Rzut wolny dla Biało-Czerwonych po przewinieniu na Linettym. 46. min. Strata Jóźwiaka po kiepskim podaniu od Dawidowicza. 46. min. GRAMY! 46. min. Kamil Jóźwiak i Piotr Zieliński wchodzą na murawę. Schodzą Matty Cash oraz Jakub Moder. Do zobaczenia za kwadrans! 45+2. min. Gra wznowiona, ale tylko na moment. Sędzia zakończył pierwszą połowę. Przegrywamy 0:1. 45+1. min. Nieudany przerzut do Casha. Po chwili gracz Aston Villi sfaulował rywala Szalaia i otrzymał żółty kartonik. 45. min. Moder oddał delikatny strzał, z którym Dibusz nie miał problemu. 45. min. Centra na głowę Świderskiego, nie udało mu się jednak dojść do strzału. 44. min. Linetty miał okazję do wyprowadzenia kontry, niestety Schon go sfaulował. 43. min. Przerwa w meczu. Przeciwnik, którego sfaulował Klich, nie podnosi się z murawy. Zbliżenie na Paulo Sousę wymowne. Selekcjoner zdaje się bardzo niezadowolony z tego, jak wygląda ten mecz w naszym wykonaniu. 41. min. Żółta kartka dla Mateusza Klicha. W związku z tym będzie pauzował w meczu barażowym. 40. min. Moder zacentrował na bliższy słupek. Piątek próbował uderzać, jednak skończyło się tylko na zagrożeniu zażegnanym przez Dibusza. 38. min. Kuriozalny gol dla Węgrów. Puchacz źle interweniował. Piłka spadła na głowę Schafera i futbolówka wpadła do siatki między nogami Szczęsnego. 37. min. GOOOOOL!!! 36. min. Fiola wygrał pojedynek główkowy z Piątkiem. 36. min. Schafer zatrzymany przez naszych obrońców. 35. min. Moder z dystansu. Zbyt lekko i prosto w golkipera. 34. min. Dobry pomysł z podaniem od obrony do Piątka, jednak nasz napastnik został uprzedzony przez bramkarza Węgrów, który wyszedł daleko z własnej bramki. 32. min. Jeszcze jedno dośrodkowanie Puchacza. Tym razem poszybowało w aut bramkowy. 31. min. Znakomite podanie piętą do Puchacza wzdłuż linii bocznej. Jego centra zatrzymała się jednak na pierwszym oponencie. 30. min. Cash łatwo poradził sobie z Nagy'em. 29. min. Chwila przerwy w meczu. Puchacz po faulu przeciwnika... Stracił but. 28. min. Jeszcze jedno przewinienie Świderskiego przy próbie odbioru już pod „szesnastką” Madziarów. 27. min. Bednarek zażegnał zagrożenie przy rzucie rożnym. 26. min. Niebezpiecznie w naszym polu karnym. Puchacz zablokował strzał rywala w ostatniej chwili. 25. min. Madziarzy poradzili sobie z naszym rzutem rożnym. 25. min. Jeszcze raz zablokowane zagranie Casha z prawej strony „szesnastki”. 24. min. Pierwsza groźna akcja Węgrów. Dośrodkowanie z lewej flanki sprawiło problemy Szczęsnemu, który wybił piłkę w głąb pola karnego. Mało brakowało, a zagrałby wprost pod nogi rywala. 23. min. Nie przedarł się Świderski przez Nagy'a i dwóch innych przeciwników. 22. min. Świderski stracił piłkę w polu karnym Węgrów. Po chwili faul na Cashu przy linii bocznej. 21. min. Złe dośrodkowanie Modera z rzutu rożnego. Sędzia odgwizdał faul Piątka w ataku. 20. min. Fiola znów dobrze pilnował Piątka. 19. min. Ogromne zamieszanie w szesnastce rywali. W roli napastnika wystąpił... Bednarek, któremu zabrakło kilka centymetrów, aby wykończyć akcję. Dobić nie zdołał Świderski. 18. min. Kontra Polaków się nie udała. Niecelne podanie do napastników. 17. min. Groźna strata Casha na naszej połowie. Aż trzech przeciwników założyło na nim pressing, na szczęście koledzy dobrze go zaasekurowali. 16. min. Mnóstwo fauli i przerywania gry w pierwszym kwadransie. 15. min. Świderski sfaulował jednego z rywali przy próbie odbioru już pod polem karnym Madziarów. 14. min. Dobre zagranie Piątka do Casha, jego centra została zablokowana. 13. min. Węgrzy mają kłopoty z wychodzeniem spod pressingu. Puchacz przechwycił futbolówkę. 12. min. Dawidowicz dobrze przypilnował napastnika. 11. min. Była szansa na błyskawiczną akcję Polaków, lecz Piątek niecelnie podał do Świderskiego. Następne dośrodkowanie tego było nieskuteczne. 10. min. Zablokowany strzał Polaków, to była dobra okazja dla Biało-Czerwonych! Centrował Moder do Piątka. 9. min. Szalai uderzył Dawidowicza łokciem w twarz, arbiter tego nie zauważył. 8. min. Bardzo złe dośrodkowanie Węgrów. Nie było żadnego zagrożenia dla Szczęsnego. 7. min. Próbowaliśmy przedrzeć się lewą stroną, ale zupełnie nie było tam miejsca. Daleki przerzut do Casha też nie rozwiązał problemu. 6. min. Ostry faul Nagy'a na Dawidowiczu. Była też żółta kartka. 6. min. Niezłe prostopadłe podanie na lewą flankę, Lang był na posterunku. 5. min. Zupełnie nieudana centra Modera. 4. min. Linetty faulowany na połowie rywali. Będzie dobra okazja na dośrodkowanie. 3. min. Cash pierwszy raz przy piłce. Rozgrywamy jednak na własnej połowie. Po chwili niecelne dalekie podanie w kierunku Piątka. 2. min. Nieudany drybling Puchacza na lewym skrzydle. Strata. 1. min. GRAMY! 20:44 Śpiewał!



20:44 Śpiewał!

20:43 Czas na „Mazurek Dąbrowskiego". 20:41 Wybrzmiał hymn Węgier. 20:39 Drużyny wychodzą już na boisko! 20:35 Zostało mniej więcej 10 minut do pierwszego gwizdka! 20:30 Pierwsza jedenastka Węgrów:



20:25 Wyjściowy skład reprezentacji Polski.

Paulo Sousa zaskoczył kilkoma nazwiskami. Możemy wam zdradzić, że uważamy na żółte kartki!



Wyjściowy skład reprezentacji Polski na mecz z Węgrami. Sousa zadecydował i zaskoczył 20:20 Rozgrzewka w wykonaniu Polaków:



20:15 Witamy w relacji na żywo z meczu Polska – Węgry. Spotkanie rozpocznie się za około 30 minut.

Eliminacje MŚ 2022. Zapowiedź meczu Polska – Węgry

15 listopada to dzień, w którym Polacy rozegrają ostatni mecz w kwalifikacjach do katarskiego mundialu. Spotkanie to jest dla nas bardzo ważne ze względu na baraże. Jeśli wygramy, będziemy rozstawieni i prawdopodobnie unikniemy sparowania z tymi najmocniejszymi drużynami, które również będą walczyły w marcowych play-offach.

Na naszą korzyść świadczy między innymi to, że w zespole Madziarów nie zagra kilka wielkich gwiazd. Nieobecny będzie przede wszystkim Dominik Szoboszlai z RB Lipsk, który z Biało-Czerwonymi nie wystąpił również w marcu. Ponadto w bramce zabraknie Petera Gulacsiego, reprezentującego barwy tego samego klubu. Z urazem uda zmaga się też innym gracz wicemistrzów Niemiec – Willy Orban. On również nie wspomoże swojego zespołu narodowego.

To dla nas dobre wiadomości, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że po naszej stronie też zabraknie kilku liderów – Kamila Glika, Grzegorza Krychowiaka oraz Roberta Lewandowskiego. Jacek Bąk twierdzi nawet, że tego ostatniego nie zobaczymy w akcji przez uraz, o którym po prostu nie chce poinformować PZPN. Oficjalna wersja Polskiego Związku Piłki Nożnej mówi jednak o odpoczynku dla przemęczonego zawodnika Bayernu Monachium.

Ciekawe jest jednak to, że z Węgrami od pierwszej minuty zagra Matty Cash. Paulo Sousa poinformował o tym na przedmeczowej konferencji prasowej. Angielsko-polski piłkarz ma już za sobą reprezentacyjny debiut – rozegrał 30 minut w spotkaniu z Andorą i zebrał bardzo pozytywne recenzje, choć nie uczestniczył w żadnej akcji bramkowej.

