NA ŻYWO: Relacja z piątego dnia zmagań w Pekinie. Bądź na bieżąco z wynikami

9:31 Zaczynamy bieg biathlonowy mężczyzn na 20 kilometrów. Polak Grzegorz Guzik ma planowo wystartować o godzinie 9:42. 9:29 Sprint, kwalifikacje: Izabela Marcisz zajęła 39. miejsce, Monika Skinder 42. pozycję, a Weronika Kaleta zakończyła zmagania na 50. miejscu. 9:15 Żadna z Polek nie awansowała do ćwierćfinału sprintu w biegach narciarskich. 9:12 O godzinie 9:30 rozpocznie się bieg biathlonowy na 20 kilometrów z udziałem Polaka Grzegorza Guzika. 9:09 Monika Skinder zalicza nieudany start. Polka dotarła do mety z czasem 3:27.93. Czekamy na ukończenie zmagań przez wszystkie 91 zawodniczek. Wtedy będziemy wiedzieć więcej. 9:06 Izabela Marcisz - 3:25.62

Weronika Kaleta - 3:32.28

O awans będzie bardzo trudno. 9:01 Weronika Kaleta i Izabela Marcisz już wystartowały w sprincie. 8:55 Kombinacja norweska – trening – Szczepan Kupczak skoczył 98 metrów, a Andrzej Szczechowicz uzyskał 78 m. 8:49 O godzinie 9 rozpoczną się kwalifikacje do sprintu techniką dowolną kobiet, w których wystąpią Izabela Marcisz, Weronika Kaleta i Monika Skindera. 8:42 Tak kończy się ostatecznie rywalizacja kobiet

1. Ester Ledecka

2. Daniela Ulbing

3. Gloria Kotnik 8:26 Jakie biało-czerwone emocje jeszcze nas czekają? Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem piątego dnia igrzysk olimpijskich.



Terminarz startów Polaków na wtorek 8 lutego. Jest szansa medalowa 8:16 Oskar Kwiatkowski ominął bramkę i nie dokończył zjazdu. Tym samym nie mamy żadnego Polaka w półfinale. 8:09 Upadek Aleksandry Król w ćwierćfinale. Koniec marzeń o medalu igrzysk olimpijskich. Ester Ledecka awansuje do półfinału. 8:08 Aleksandra Król już na starcie slalomu gigant równoległego! 8:06 W ćwierćfinale Aleksandra Król zmierzy się z Ester Ledecką, a Oskar Kwiatkowski ze Słoweńcem Timem Mastnakiem. 8:03 Tu podsumowanie występów reprezentantów Polski. Czekamy na ćwierćfinałowe emocje z udziałem Aleksandry Król i Oskara Kwiatkowskiego.



Aleksandra Król i Oskar Kwiatkowski z awansem do ćwierćfinału! Wielkie snowboardowe emocje 8:01 Michał Nowaczyk niestety nie dał rady. Przegrał z Alexandrem Payerem o dziewięć setnych sekundy. 7:59 Michał Nowaczyk już w bramce startowej. Trzymamy kciuki za ostatniego Polaka! 7:54 Oskar Kwiatkowski awansuje do ćwierćfinału. Wielkie emocje w 1/8! Polak i jego przeciwnik z Włoch Mirko Felicetti popełnili wiele błędów. 7:53 Tutaj nagranie z biegu 1/8 finału Aleksandry Król.



twitter.com 7:49 Kwiatkowski i Nowaczyk wystąpią odpowiednio w drugim i szóstym biegu. 7:42 Zaraz po 1/8 kobiet rozpocznie się 1/8 finału mężczyzn z udziałem Oskara Kwiatkowskiego i Michała Nowaczyka. 7:41 Aleksandra Król awansuje do ćwierćfinału! Tam czeka na nią bardzo wymagająca przeciwniczka – Ester Ledecka. 7:35 W drugim biegu wygrywa Julia Dujmovits. Teraz czas na Aleksandrę Król. 7:33 Pierwszy bieg wygrywa Michelle Dekker. Sofija Nadyrszina odpada. Pierwsza sensacja poranka! 7:27 Najpierw na starcie obejrzymy Aleksandrę Król, która wystartuje w trzeciej parze. 7:25 Aleksandra Król ścigać się będzie z Poliną Smolentsową, Michał Nowaczyk z Alexandrem Payerem a Oskar Kwiatkowski z Mirko Felicettim. 7:10 Za 20 minut zaczynamy zmagania w slalomie gigancie równoległym. Na starcie Aleksandra Król, Oskar Kwiatkowski i Michał Nowaczyk. 7:02 Już dzisiaj Dawid Kubacki odbierze swój brązowy medal, wywalczony na skoczni normalnej. Więcej na ten temat w naszym artykule.



Dawid Kubacki wywalczył brązowy medal olimpijski. Wiadomo, kiedy odbędzie się ceremonia z udziałem Polaka 6:56 Według pierwotnego planu Zbigniew Bródka powinien dzisiaj startować w swojej koronnej konkurencji w łyżwiarstwie szybkim. Polak jedna zrezygnował z udziału w zawodach. Poniżej przypominamy powody absencji mistrza olimpijskiego z Soczi.



Zbigniew Bródka nie wystartuje na 1500 metrów. Mistrz olimpijski podał powody 6:36 Oprócz snowboardowych emocji czekają nas jeszcze zmagania z udziałem Biało-Czerwonych w biathlonie, biegach narciarskich i saneczkarstwie. Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem występów Polaków we wtorek 8 lutego.



Terminarz startów Polaków na wtorek 8 lutego. Jest szansa medalowa 6:29 Padł rekord świata w łyżwiarstwie figurowym. Nathan Chen (USA) w programie krótkim solistów uzyskał notę 113,97. 6:26 Przedstawiamy szczegóły dotyczące występu polskich snowboardzistów w eliminacjach.



Udany poranek w wykonaniu snowboardzistów. Kiedy oglądać 1/8 finału? 6:22 Rozwiązała się medalowa kwestia supergiganta mężczyzn. Złoty krążek zgarnął Matthias Mayer (Austria). To już drugi medal tego zawodnika na tych igrzyskach. Podium dopełnili Ryan Cochran-Siegle (USA) i Aleksander Aamodt Kilde (Norwegia). 6:08 Na początek świetne informacje w sprawie polskich snowboardzistów. Aleksandra Król, Oskar Kwiatkowski i Michał Nowaczyk awansują do 1/8 finału slalomu giganta równoległego!



twitter.com 6:06 Witamy bardzo serdecznie w relacji live z piątego dnia rywalizacji na igrzyskach olimpijskich w Pekinie. Za chwilę rozpoczniemy podawanie najświeższych informacji sportowych z Chin. Bądźcie z nami!

We wtorek 8 lutego warto zwracać uwagę przede wszystkim na poczynania Aleksandry Król, która tuż przed wylotem do Pekinu wygrała zawody Pucharu Świata w slalomie gigancie. Reprezentanta Polski nie ukrywała, że w Chinach chce walczyć o medal.

Terminarz występów Biało-Czerwonych we wtorek 8 lutego

Biathlon:

godz. 09:30: bieg indywidualny na 20 km M (Grzegorz Guzik)

Biegi narciarskie:

godz. 09:00: sprint techniką dowolną K, kwalifikacje (Izabela Marcisz, Monika Skinder, Weronika Kaleta, Magdalena Kobielusz)

godz. 09:50: sprint techniką dowolną M, kwalifikacje (Maciej Staręga, Dominik Bury, Kamil Bury, Mateusz Haratyk)

godz. 11:30: sprint techniką dowolną K, ćwierćfinały

godz. 11:55: sprint techniką dowolną M, ćwierćfinały

godz. 12:25: sprint techniką dowolną K, półfinały

godz. 12:35: sprint techniką dowolną M, półfinały

godz. 12:47: sprint techniką dowolną K, finał

godz. 13:00: sprint techniką dowolną M, finał

Narciarstwo alpejskie:

godz. 04:00: - supergigant M (Michał Jasiczek, Paweł Pyjas)

Saneczkarstwo:

godz. 12:50: jedynki K, 3. ślizg (Klaudia Domaradzka)

godz. 14:35: jedynki K, 4. ślizg

Snowboard:

godz. 03:40: slalom gigant równoległy K, kwalifikacje (Aleksandra Król, Weronika Biela-Nowaczyk, Aleksandra Michalik)

godz. 04:07: slalom gigant równoległy M, kwalifikacje (Oskar Kwiatkowski, Michał Nowaczyk)

godz. 04:34: slalom gigant równoległy K, biegi eliminacyjne

godz. 05:01: slalom gigant równoległy M, biegi eliminacyjne

godz. 07:30: slalom gigant równoległy K, 1/8 finału

godz. 07:38: slalom gigant równoległy M, 1/8 finału

godz. 08:06: slalom gigant równoległy K, ćwierćfinały

godz. 08:15: slalom gigant równoległy M, ćwierćfinały

godz. 08:24: slalom gigant równoległy K, półfinały

godz. 08:30: slalom gigant równoległy M, półfinały

godz. 08:36: slalom gigant równoległy K, o brązowy medal i finał

godz. 08:43: slalom gigant równoległy M, o brązowy medal i finał

Czytaj też:

Oryginalny karabin z mitycznymi zwierzętami reprezentantki Czech. „Podoba jej się ten motyw”